In der SAT.1-Premiere "BFG - Big Friendly Giant" schickt Steven Spielberg einen freundlichen Riesen auf ein gigantisches Abenteuer für die ganze Familie

19. November 2019. Meisterregisseur Steven Spielberg ("E.T.", "Hook") kennt sich mit fantastischem Familienkino aus. In der Verfilmung des beliebten Kinderbuchs von Roald Dahl ("Charlie und die Schokoladenfabrik") wird das Waisenkind Sophie (Ruby Barnhill) eines Nachts von dem freundlichen Giganten "BFG" in das ferne Land der Riesen entführt. OSCAR®-Preisträger Mark Rylance ("Bridge of Spies") spielt den vegetarisch lebenden Acht-Meter-Mann, der mit Sophies Hilfe seinen menschenfressenden Artgenossen das Handwerk legen will ... SAT.1 zeigt "BFG - Big Friendly Giant" am Samstag, 23. November 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Der BFG verfügt über Spielbergs reiches Verständnis von kindlicher Einsamkeit und vom dauerhaften Trost, den Freundschaft und Fantasie bieten können." JUSTIN CHANG, L.A. TIMES

"BFG - Big Friendly Giant" (OT: "The BFG") Am Samstag, 23. November 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2016 Genres: Fantasy Regie: Steven Spielberg

