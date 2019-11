SAT.1

"Du bist verrückt!" Die 80-jährige Frisörin Renate will bei "The Voice Senior" abräumen - ab Sonntag, 24. November, in SAT.1

"Wenn ich erzähle: Ich bin jetzt bei 'The Voice Senior', dann sagen alle: Du bist verrückt! Aber warum? Ich stehe mitten im Leben", sagt Renate, 80, von der Nordseeinsel Borkum. Die Frisörin sorgt mit "Schau mich bitte nicht so an" von Nana Mouskouri für Gänsehautmomente. "'The Voice Senior' ist einfach nochmal eine große Chance, etwas zu erleben", sagt Silvia, 68. Die Illustratorin aus Berlin legt mit Janis Joplins "Piece of my Heart" so richtig los. "Man kann auch im hohen Alter noch das Beste bringen. Ich bin 75 und immer noch musikalisch unterwegs", sagt Dieter "Monty" aus Löwenstein bei Heilbronn. Der Vollblutmusiker wird mit Tom Jones' "Delilah -auf der SAT.1-Bühne zum Show-Tiger... Die drei Senioren wollen bei "The Voice Senior" noch einmal durchstarten und in den Blind Auditions mit ihrem musikalischen Talent begeistern - am Sonntag, 24. November, um 20:15 Uhr in SAT.1. Wer schafft es, die Coaches Yvonne Catterfeld, The BossHoss, Sasha und Neuzugang Michael Patrick Kelly von sich zu überzeugen?

Diese Talente treten in den Blind Auditions der 1. Folge von "The Voice Senior" an:

Ernst (66) & Rüdiger (61) aus Eschborn bei Frankfurt, Eva (67) aus Gstadt/Chiemsee, John (81) aus Berlin, Juandalynn (64) aus Balingen/Baden-Württemberg, Lutz (66) aus Zwingenberg/Hessen, Renate (80) aus Borkum, Dennis (64) aus Hagen, Silvia (68) aus Berlin, Dieter (75) aus Löwenstein bei Heilbronn, Lutz (62) aus Verden/Niedersachsen und Cilli (95) aus Essen.

"The Voice Senior", ab 24. November 2019 immer sonntags um 20:15 Uhr in SAT.1.

