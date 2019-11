SAT.1

Traumatisierter Junge in Gefahr: Anja Kling und Britta Hammelstein ermitteln im SAT.1-Krimi "Tot im Wald" am 18. November 2019

Unterföhring (ots)

13. November 2019. Eine langjährige Kommissarin, deren psychische Gesundheit immer wieder Anlass zur Sorge gibt, und eine junge Kollegin, die gegen jede Vorschrift stur ihren Weg geht: Anja Kling und Britta Hammelstein spielen das ungleiche Ermittler-Duo Hannah Mangold und Lucy Palm im SAT.1-Krimi "Tot im Wald". Die Free-TV-Premiere bildet am Montag, 18. November 2019, um 20:15 Uhr den Abschluss der Krimi-Strecke im Herbst in SAT.1. Zur hochkarätigen Besetzung von "Tot im Wald" gehören neben Kling und Hammelstein auch Fahri Yardim als Polizist Aktan Gül, Patrick von Blume als sein Kollege Max Albers und Dirk Borchardt als Kommissariats-Leiter Ulf Habermann zum Team. Jungstar Jella Haase spielt Hannah Mangolds Tochter Laura.

Inhalt:

Kommissarin Hannah Mangold (Anja Kling) wurde aufgrund von Halluzinationen vom Dienst suspendiert und sortiert ersatzweise Akten im Archiv. Während sie sich bereits auf dem Weg der Besserung wähnt, stößt ihre Ex-Kollegin Lucy Palm (Britta Hammelstein) auf einen mysteriösen Fall: Ein Berliner Pärchen ist in den weiten Wäldern des Havellandes verschwunden. Zu ihren Recherchen vor Ort nimmt Lucy Hannah mit. Die beiden stoßen auf den frisch verwitweten Harald Kurtz (Andreas Lust), der mit seinem Schwiegervater Arthur Meckenstock (Hermann Beyer) auf einem abgeschiedenen Hof lebt. Während Lucy Kurtz befragt, schaut sich Hannah auf dem maroden Anwesen um. Plötzlich kommen ihre Visionen zurück: Vor Hannahs Augen erscheint ein kleiner, verwahrloster Junge. Sie spürt, dass das Kind in Gefahr ist und tritt kurzerhand eine Stelle als Pflegekraft beim alten Meckenstock an. Dabei kommt Hannah einem sehr dunklen Familiengeheimnis auf die Spur ...

Ein Interview mit Anja Kling sowie Bilder und alle Infos zum Film finden Sie unter http://presse.sat1.de/tot_im_wald.

