Einfach irre! Neue SAT.1-Comedyshow mit Frank Rosin nimmt Deutschlands absurdeste Behördenfälle unter die Lupe

"Vorschrift ist Vorschrift!" am Freitag um 22:55 Uhr

Warum können dem Besitzer einer Tiefkühl-Forelle bis zu sechs Monate Gefängnis drohen? Wie kann es passieren, dass jemand lebenslang Rente für eine Verstorbene zahlt? Und warum benötigt ein Hausboot-Besitzer eine Baugenehmigung, wenn er anlegen will? Klar ist: In Deutschlands Paragraphen-Dschungel ist (fast) alles möglich. In der neuen SAT.1-Comedy-Panelshow "Vorschrift ist Vorschrift" am Freitag, 15. November 2019, um 22:55 Uhr, geht Moderator Frank Rosin den absurdesten Behördenfällen auf den Grund. Unterstützt wird er dabei von dem "BILD"-Verbraucherschutz-Experten Frank Ochse und einem wechselnden Prominenten-Panel. In der ersten Ausgabe mit dabei: Moderatorin Ruth Moschner und die Comedians Max Giermann, Martin Klempnow und Simon Pearce.

Produziert wird die zweiteilige Show von Constantin Entertainment. "Vorschrift ist Vorschrift" ist ein Lizenzformat von Puls 4 Österreich. Dort läuft das Satire-Format seit 2017 erfolgreich unter dem Titel "Vurschrift is Vurschrift".

"Vorschrift ist Vorschrift", am 15. November um 22:55 Uhr in SAT.1

