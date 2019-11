SAT.1

Claudia Emmanuela Santoso gewinnt "The Voice of Germany" // Finalshow in SAT.1 deutlich stärker als im Vorjahr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Magisch. Claudia Emmanuela Santoso gewinnt "The Voice of Germany" 2019. "You sang from your soul. It was absolutely on fire. I love you", schwärmt Freya Ridings nach dem gemeinsamen Auftritt mit der 19-jährigen Münchnerin und ihrem Hit "Castles". Das große Live-Finale in SAT.1 begeistert 13,7 Prozent der Zuschauer (14-49 Jahre) und legt damit im Vergleich zum Vorjahr (11,7 Prozent) deutlich zu. Claudia erhält für alle drei Auftritte Standing Ovations. Nach der Performance ihrer Single "Goodbye" mit Coach Alice Merton liegen sich die beiden Frauen in den Armen und sind so gerührt, dass die Tränen fließen. Die Zuschauer wählen die 19-Jährige mit überwältigenden 46,39 Prozent der Stimmen zu "The Voice of Germany": "Ich habe keine Worte dafür. Ich hatte so eine tolle Zeit und habe so viel von Alice gelernt." Damit ist Alice Merton der erste weibliche Sieger-Coach bei #TVOG: "Claudia, du bist die Beste. Du berührst meine Seele. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du mich als deinen Coach ausgesucht hast."

Bereits am Vorabend punktet "Hochzeit auf den ersten Blick" mit hervorragenden 14,0 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Das "The Voice of Germany"-Voting-Ergebnis: Platz 1: Claudia Emmanuela Santoso (19, München) aus Team Alice - 46,39 Prozent Platz 2: Erwin Kintop (23, Rastatt) aus Team Rea - 17,36 Prozent Platz 3: Lucas Rieger (19, Kamen) aus Team Nico - 14,33 Prozent Platz 4: Fidi Steinbeck (35, Hamburg) aus Team Mark - 12,51 Prozent Platz 5: Freschta Akbarzada (23, Turgi/CH) aus Team Sido - 9,41 Prozent Die Singles der Finalisten mit ihren Coaches "Goodbye" (Claudia Emmanuela Santoso performed with Alice Merton), "Warte Mal" (Fidi Steinbeck feat. Mark Forster), "Meine 3 Minuten" (Freschta Akbarzada feat. Sido), "How Bout You" (Erwin Kintop feat. Rea Garvey) und "Unloved" (Lucas Rieger feat. Nico Santos) gibt es auf allen bekannten Download- und Streaming-Plattformen und die Videos zu den Songs auf www.the-voice-of-germany.de. Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen kostenfrei alle Highlight-Videos zu "The Voice of Germany" und zu vielen weiteren Shows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex als Publisher anmelden. Fotos aus der Finalshow von "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019. Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 11.11.2019 (vorläufig gewichtet: 10.11.2019) Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198 - 80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell