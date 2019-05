Mondas GmbH

Mondas GmbH nominiert für renommierten "Smarter E Award"

Vorträge und Messestand auf der "Smarter E Europe" 15.-17.5.2019 in München Weitere Auszeichnung: Freiburger Innovationspreis 2019

München (ots)

Gleich zwei wichtige Auszeichnungen kann die erst im vergangenen Jahr gegründete Mondas GmbH für sich verbuchen. Für die neuartige IoT-Webplattform zur Überwachung dezentraler Energieanlagen erhielt die Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE soeben den Freiburger Innovationspreis. Darüber hinaus wurde das Referenzprojekt "intelligentes solares Nahwärmenetz Freiburg-Gutleutmatten" für den Smarter E Award in der Kategorie "Outstanding Projects" nominiert. Mondas GmbH hatte sich gemeinsam mit dem Fraunhofer ISE und der badenovaWärmeplus GmbH & Co KG für den renommierten Preis beworben.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen und die damit verbundene Wertschätzung unserer Arbeit", betont Geschäftsführer Christian Neumann, der vom 15.-17. Mai mit Vorträgen zur Mondas IoT-Plattform auf der Smarter E Europe vertreten ist. "Sie zeigen, dass die Digitalisierung der Energiewende bereits in vollem Gange ist und unsere IoT-Webplattform einen wichtigen Beitrag hierzu leisten wird".

Was bietet die Mondas IoT-Webplattform?

Die zunächst am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE entwickelte und von Mondas in den Markt gebrachte Mondas IoT-Webplattform richtet sich an Hersteller, Betreiber und Wartungsfirmen, die sehr viele und räumlich weit verteilte Energie- und Versorgungsanlagen warten und hierbei Kosten sparen möchten. Im Zuge der Energiewende ersetzen kleine dezentrale Energieanlagen zunehmend die großen, zentralen Großkraftwerke. Typische Anlagen sind Blockheizkraftwerke und solare Wärmenetze, aber auch Druckluftstationen oder Kältemaschinen lassen sich mit Mondas hervorragend überwachen. Zudem können TGA-Planer mit der IoT-Webplattform die Inbetriebnahme der geplanten Gebäude deutlich beschleunigen.

Pilotprojekt für Smarter E Award nominiert

Im Rahmen der Quartiersbebauung »Freiburg-Gutleutmatten« mit 525 Wohnungen errichtete die badenova-Wärmeplus GmbH & Co. KG ein intelligentes Nahwärmenetz mit insgesamt 38 thermischen Solarsystemen. Mit Hilfe von KI-Algorithmen und der mondas® IoT-Webplattform werden die Betriebszustände der Solarsysteme praktisch in Echtzeit analysiert sowie die Wärmebedarfe prognostiziert. Durch ein kooperatives Versorgungsmodell lassen sich die Wärmeverteilverluste deutlich senken und Solarerträge steigern. Die entsprechenden KI-Algorithmen wurden am Fraunhofer ISE entwickelt.

Mondas auf der Smarter E Europe 15.-17. Mai 2019

Auf der internationalen Fachmesse The Smarter E Europe in München ist Mondas GmbH vom 15.-17. Mai im Start-up Bereich mit einem eigenen Stand C4.570D (Halle C4) vertreten. Auch in Vorträgen wird der internationalen Fachöffentlichkeit die IoT-Plattform präsentiert, die sich schnell implementieren lässt und Anwendern deutlich Wartungskosten spart. "Wir wenden uns an Unternehmen, die die Betriebs- und Energieeffizienz der überwachten Anlagen deutlich steigern möchten, vor allem wenn es sich um große Anlagenbestände handelt", so Mondas-Chef Christian Neumann "Die Digitalisierung der Energiewende schreitet in großen Schritten voran."

