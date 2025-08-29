BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Jahresbericht der BG ETEM

Sicherheit und Gesundheit im Fokus

Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) hat ihren Jahresbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Bericht bietet einen Überblick über Entwicklungen in den Bereichen Prävention, Rehabilitation und Entschädigung.

Im Jahr 2024 ereigneten sich gut 47.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Das sind 4,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der meldepflichtigen Unfälle auf dem Arbeitsweg um 4,5 Prozent auf knapp 12.000. Meldepflichtig ist ein Unfall, wenn er zu einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens drei Tagen führt beziehungsweise geführt hat.

Einen starken Anstieg verzeichnet die BG ETEM bei den Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit: Im Jahr 2024 waren das erstmals mehr als 7000. Ein Grund dafür ist, dass die Liste der Berufskrankheiten inzwischen mehr, neu aufgenommene Krankheitsbilder umfasst. Ein weiterer Faktor ist die erhebliche Zunahme von Meldungen im Bereich Lärmschwierigkeiten.

Einblick in die vielfältigen Aufgaben der BG ETEM

Der Jahresbericht der BG ETEM gibt nicht nur Zahlen und Statistiken wieder, sondern zeigt auch Menschen, die hinter dem Zahlenwerk stehen. Zum Beispiel Sergen Sökmez, der nach einem schweren Arbeitsunfall den Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben gefunden hat.

Damit es gar nicht erst zu Unfällen kommt, unterstützt die BG ETEM ihre Mitgliedsunternehmen dabei, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit voranzubringen. Dazu bietet die BG ETEM unter anderem ein E-Learning-Portal an. Es unterstützt Unternehmen dabei, Arbeitsschutzschulungen zu organisieren.

Der Jahresbericht beleuchtet dieses Angebot ebenso wie neue Medien für die Unterweisung von Zeitungszustellerinnen und -zustellern, die fast ohne Worte auskommen und so alle sprachlichen Barrieren überwinden. Eine Bühne bietet der Jahresbericht schließlich auch den Unternehmen, die mit dem Präventionspreis ausgezeichnet worden sind. Die BG ETEM prämiert alle zwei Jahre Mitgliedsunternehmen mit dem Preis, die mit innovativen Lösungen den Arbeitsschutz verbessert haben.

Der vollständige Jahresbericht 2024 ist unter jahresbericht.bgetem.de abrufbar.

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

