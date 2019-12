Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

"Interkulturelles Mentoring" - Hochschulperle des Monats Dezember geht an die Universität Osnabrück

Essen/Berlin (ots)

Die "Hochschulperle Future Skills" des Monats Dezember erhält die Universität Osnabrück für ihr Programm "Interkulturelles Mentoring" (imos). Es richtet sich an ausländische Studierende, die an der Universität ihr Bachelor- oder Masterstudium absolvieren. Ziel ist es, ihre Studiensituation zu verbessern und die Zahl der Studienabbrecher zu reduzieren. Die Studierenden aus dem Ausland werden bei der Integration in die deutsche Kultur und bei dem Einstieg in das deutsche Universitätssystem von engagierten deutschen Studierenden und Lehrenden aller Fachbereiche als Mentoren individuell unterstützt. Diese erhalten in einer einsemestrigen Ausbildung Beratungs- und interkulturelle Kompetenzen, die sie im Umgang mit den internationalen Studierenden direkt anwenden können. Anschließend begleiten sie ihre Mentees bei sozialen und studienbezogenen Herausforderungen.

Mit dem Programm "imos" möchte die Universität Osnabrück einen Perspektivwechsel anregen und Stereotype hinterfragen - nicht nur in Bezug auf deutsche und ausländische Studierende, sondern auch auf deutsch-deutsche Klischees. Die Teilnehmer von imos erwerben so soziale Kompetenzen, die sie für den globalen Arbeitsmarkt der Zukunft qualifizieren: Dieser setzt Erfahrung in interkultureller Kommunikation und kulturelle Sensibilität voraus.

Das imos ist angebunden an das Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie mit Schwerpunkt Interkultureller Wirtschaftspsychologie an der Uni Osnabrück. Hier wird unter anderem erforscht, welche Faktoren für die Entwicklung interkultureller Kompetenzen von Bedeutung sind und wie auch die Mentoren von ihrer Tätigkeit profitieren. Darüber hinaus nimmt das imos in diesem Jahr an einer Studie zur virtuellen Zusammenarbeit in interkulturellen Teams teil. Alle Forschungsergebnisse fließen zurück in die Programmgestaltung und dienen so der stetigen Optimierung des imos. Das Programm ist Teil der Internationalisierungsstrategie der Universität Osnabrück.

"Interkulturelle Kompetenzen gehören zu den wichtigsten Future Skills unserer Zeit", so die Jury des Stifterverbandes zur Entscheidung, die "Hochschulperle Future Skills" im Dezember an Universität Osnabrück zu vergeben. "Mit ihrem innovativen Projekt 'Interkulturelles Mentoring' setzt die Uni Osnabrück bei einem gesellschaftlichen Thema an, das relevanter nicht sein könnte."

Weitere Informationen unter:

www.imos.uos.de

Was ist eine Hochschulperle? Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die "Hochschulperle des Jahres" gekürt. 2019 steht die Hochschulperle unter dem Schwerpunkt Future Skills. Damit sind die Kompetenzen gemeint, die in den nächsten Jahren vor dem Hintergrund von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Berufsleben und die gesellschaftliche Teilhabe wichtiger werden. www.hochschulperle.de





