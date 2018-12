Marken-Award 2019 startet: Die hochkarätige Jury vergibt die begehrten Auszeichnungen erstmals in sechs Kategorien

Logo Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/18655 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/absatzwirtschaft/keiner" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Der Startschuss ist gefallen: Bis zum 31.1.2019 läuft die Bewerbungsphase für den renommier-ten Marken-Award. Seit 2001 zeichnen die Marketingzeitschrift absatzwirtschaft aus der Han-delsblatt Media Group und der Deutsche Marketing Verband (DMV) exzellente Leistungen in der Markenführung mit dem Marken-Award aus. Der Marken-Award präsentiert sich 2019 mit neuer Jury, verschlanktem Verfahren und erst-mals sechs statt vier Kategorien. Unternehmen und Agenturen können sich nun in folgenden Kategorien um eine Trophäe bewerben: Beste neue Marke, beste Markendehnung, bester Marken-Relaunch, beste digitale Markenführung, beste Nachhaltigkeitsstrategie und beste Ar-beitgebermarke.

Eine hochkarätig besetzte Jury aus Management, Marketing, Medien und Agenturen entschei-det in einem zweistufigen Auswahlverfahren über die Gewinnermarke in jeder der sechs Kate-gorien. Prof. Dr. Ralf Strauß, Präsident des DMV, ist neuer Juryvorsitzender. Strauß folgt auf Christian Thunig, dem ehemaligen Chefredakteur der absatzwirtschaft und heutigen Managing Partner der Innofact AG. Aus allen Bewerbungen werden zunächst maximal drei Marken pro Kategorie für die Shortlist ausgewählt. Alle Nominierten präsentieren ihre Bewerbung dann im April in Live-Pitches vor der Jury. Die Sieger des Marken-Awards 2019 werden im Rahmen der Preisverleihung am 21. Mai 2019 in den Düsseldorfer Rheinterrassen bekanntgegeben und gefeiert. Zu der exklusiven Abend-veranstaltung erwarten absatzwirtschaft und der DMV rund 1.000 Gäste aus markenführenden Unternehmen, Politik, Medien und Agenturen. 2018 wurden Philips, die FDP, Kerrygold und Ritter Sport sowie Udo Lindenberg als Marken-persönlichkeit mit dem Marken-Award ausgezeichnet.

Alle Informationen zum Wettbewerb sowie das Bewerbungsformular finden Interessierte auf www.marken-award.de. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2019.

Die absatzwirtschaft ist Deutschlands führende Marketingzeitschrift. Sie erreicht monatlich 70.000 Marketingentscheider in Unternehmensleitung, Marketing, Vertrieb, Verkauf, Pro-duktmanagement und Kommunikation. Dabei deckt sie alle Praxisfragen des modernen Marke-tings und Vertriebs ab und informiert über Trends, Best Practices, neue Methoden sowie die Entwicklung auf Seiten der Medien und Marketing-Dienstleister. www.absatzwirtschaft.de

Pressekontakt:

Rückfragen richten Sie gerne an Vera.Hermes@meedia.de sowie

Cindy.Toerber@meedia.de

Original-Content von: absatzwirtschaft, übermittelt durch news aktuell