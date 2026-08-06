VENUS Berlin GmbH

7 von 10 Deutschen schließen OnlyFans für sich nicht aus

Umfrage der VENUS Berlin: Fast jeder Zweite würde zumindest anonym erotische Inhalte veröffentlichen

Berlin (ots)

Vor ein paar Jahren wäre die Antwort vermutlich noch ganz anders ausgefallen. Heute kann sich mehr als jeder dritte Deutsche vorstellen, selbst erotische Inhalte im Internet zu veröffentlichen - und fast jeder Zweite würde es zumindest anonym tun. Nur knapp 30 Prozent schließen das für sich grundsätzlich aus. Das zeigt eine repräsentative Umfrage unter 1.115 Teilnehmern im Auftrag der VENUS Berlin.

22,2 Prozent der Befragten würden ohne Einschränkung selbst Inhalte auf Plattformen wie OnlyFans veröffentlichen. Weitere 48,4 Prozent sagen: Ja - allerdings nur anonym. Zusammen ergibt das mehr als sieben von zehn Deutschen, die dem Thema grundsätzlich offen gegenüberstehen. "Die Creator Economy hat Erotik verändert. Für viele ist sie heute kein Tabu mehr, sondern eine Form von Selbstverwirklichung oder sogar Unternehmertum", sagt Walter Hasenclever, Pressesprecher der VENUS Berlin.

Dass sich die Einstellung zur Sexualität verändert, zeigt auch ein weiterer Wert der Umfrage: 62,7 Prozent der Deutschen geben an, heute sexuell offener zu sein als noch vor fünf Jahren. Neue Trends entdecken die meisten inzwischen nicht mehr über Magazine oder Fernsehen, sondern auf Social Media. 72,9 Prozent informieren sich dort über neue Entwicklungen rund um Sexualität und Beziehungen. Erotikmessen folgen mit 60 Prozent bereits auf Platz zwei - noch vor Pornoplattformen (50,2 %). "Creator sind die neuen Stars der Branche. Sie bestimmen Trends, bauen eigene Marken auf und erreichen Millionen Menschen direkt. Genau diese Entwicklung erleben wir auch auf der VENUS."

Vom 22. bis 25. Oktober 2026 verwandelt sich das Berliner Messegelände erneut in den Treffpunkt für Erotik, Lifestyle, Entertainment und Creator-Kultur. Mit über 270 Ausstellern aus mehr als 40 Ländern sowie mehr als 32.000 Besuchern zählt die VENUS zu den größten Veranstaltungen ihrer Art weltweit.

www.venus-berlin.com

Infografik: https://ots.de/SX1vSl

Original-Content von: VENUS Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell