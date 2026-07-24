PAUL FUNK 247 GmbH

Warum Sie positives Denken nicht weiterbringt! Paul Funk räumt mit spirituellen und pseudowissenschaftlichen Mythen auf

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Schaffhausen (ots)

Warum verändern Affirmationen, spirituelle Praktiken und Methoden der Persönlichkeitsentwicklung bei manchen Menschen tatsächlich etwas, während andere trotz jahrelanger Arbeit immer wieder an denselben Punkten landen? Diese Frage beschäftigt Paul Funk, Gründer und Institutsleiter der PAUL FUNK 247 GmbH, seit Jahren. Seine zentrale These: Wer sich ausschließlich mit positiven Gedanken, guten Gefühlen und Wunschbildern beschäftigt, arbeitet häufig an der Oberfläche – aber nicht an dem System, das das eigene Verhalten tatsächlich steuert. Im folgenden Beitrag zeigt er, warum Manifestieren für ihn mit einem radikal ehrlichen Blick auf die eigene Persönlichkeit, wiederkehrende Muster und individuelle Potenziale beginnt und wie sein interdisziplinäres Forschungsfeld, die Astrochemie®, dabei helfen soll, diese Zusammenhänge systematisch zu entschlüsseln.

Viele Menschen haben längst verstanden, dass positives Denken allein ihr Leben nicht verändert. Also lesen sie das nächste Buch, besuchen das nächste Seminar und suchen weiter nach Glaubenssätzen, Traumata oder Blockaden, die angeblich noch zwischen ihnen und dem gewünschten Leben stehen. Doch je länger diese Suche dauert, desto häufiger entsteht ein ungutes Gefühl: Vielleicht liegt das Problem nicht an der Methode, sondern an ihnen selbst. Genau dieses Denken hält Paul Funk für gefährlich. Nicht jede starke Emotion, jedes Kontrollbedürfnis oder jeder Wunsch nach Anerkennung sei ein Defizit, das beseitigt werden müsse. Manche Menschen versuchten jahrelang, Eigenschaften wegzutrainieren, in denen möglicherweise ihre größten Stärken liegen. „Wer Menschen ständig erklärt, was an ihnen noch geheilt oder aufgelöst werden muss, gibt ihnen nicht mehr Orientierung, sondern nimmt ihnen nach und nach das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit“, sagt Paul Funk.

„Wenn für komplexe persönliche Probleme immer dieselben einfachen Erklärungen angeboten werden, sollte man besonders genau hinschauen“, betont Paul Funk, Experte für Manifestieren mit den Schwerpunkten Biophysik, Biochemie und Neuropsychologie. Das gilt in seinen Augen ebenso für spirituelle Erfolgsversprechen wie für Coachingansätze, die hinter jedem Problem dieselbe Ursache vermuten. Gleichzeitig wächst der Bedarf an nachvollziehbaren Methoden. Einzelpersonen wollen verstehen, warum sie trotz jahrelanger Persönlichkeitsentwicklung nicht weiterkommen. Coaches, Berater und angehende Experten suchen nach einer Grundlage, mit der sie Menschen individuell begleiten können, statt lediglich bekannte Formeln zu wiederholen. Paul Funk hat deshalb ein privates Schweizer Forschungs- und Bildungsinstitut für Manifestation und Astrochemie® aufgebaut. Dort verfolgt er einen Ansatz, der nicht mit der Frage beginnt, was bei einem Menschen falsch läuft, sondern damit, wie dieser Mensch tatsächlich funktioniert.

Der Weg von Paul Funk

Um menschliche Entscheidungen und Verhaltensweisen besser zu verstehen, beschäftigte er sich zunächst beruflich mit Verkaufs- und Marktpsychologie und arbeitete später in der Unternehmensberatung. Weitere Stationen führten ihn zu NLP, Hypnose und provokativer Therapie. Doch je mehr Methoden er kennenlernte, desto deutlicher wurde ihm, dass diese Ansätze menschliches Verhalten jeweils nur aus einem bestimmten Blickwinkel erklärten.

Paul Funk vertiefte sich deshalb in private Studienprogramme und Fachgebiete wie Neuropsychologie, Biologie, Biochemie, Kosmologie und Mythologie. Aus der Verbindung von Naturwissenschaften, Astronomie, Biochemie und psychologischen Modellen entwickelte er ein interdisziplinäres Forschungsfeld und ließ die Marke Astrochemie® schützen. Daraus entstand ein individualisierter Coachingansatz mit dem Ziel, den Manifestationsprozess eines Menschen systematisch nachvollziehbar zu machen und auf dessen persönliche Voraussetzungen abzustimmen.

Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass Menschen nicht immer an mangelnder Disziplin oder fehlendem Willen scheitern. Häufig versuchen sie vielmehr, nach Konzepten zu leben, die nicht zu ihren persönlichen Voraussetzungen passen.

Astrochemie® statt Schablonen: Warum nicht jeder dieselbe Methode braucht

Wer bei Astrochemie® an Horoskope oder Zukunftsvorhersagen denkt, liegt nach Paul Funks Verständnis daneben. Die von ihm entwickelte Methodik soll nicht vorhersagen, was einem Menschen künftig passiert. Sie verbindet vielmehr astrologische Beobachtungen mit psychologischen, biologischen und verhaltensbezogenen Faktoren, um persönliche Anlagen, Denkweisen und Reaktionsmuster genauer einzuordnen. Dabei werden astrologische Archetypen nicht isoliert betrachtet, sondern mit möglichen Stress-, Regulations- und Antriebsmustern verknüpft. Ein stark ausgeprägtes Kontrollbedürfnis, das beispielsweise häufig dem Skorpion-Archetyp zugeschrieben wird, könne sich etwa in einer erhöhten Stressaktivierung und einer stärkeren Cortisolausschüttung zeigen.

Ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Ordnung und Vorhersehbarkeit, wie es häufig mit dem Jungfrau-Archetyp verbunden wird, könne dagegen der Regulation von Unsicherheit und innerer Überforderung dienen. Auch große Emotionalität müsse nicht zwangsläufig auf ein ungelöstes Problem hindeuten, sondern könne mit einer besonders intensiven Reizverarbeitung, einer erhöhten emotionalen Aktivierung und einer Stärke in Kommunikation, Kreativität oder im Umgang mit anderen Menschen zusammenhängen.

„Die entscheidende Frage ist nicht, welche Eigenschaft verschwinden muss, sondern welche Funktion sie im Leben eines Menschen erfüllt“, ordnet Paul Funk ein. Ein starkes Kontrollbedürfnis könne beispielsweise auch für Struktur, Verantwortungsbewusstsein und Führungsstärke stehen. Gleiches gelte für den Wunsch nach Aufmerksamkeit, den Paul Funk nicht automatisch als mangelnden Selbstwert betrachtet, sondern auch als mögliche Voraussetzung für Sichtbarkeit oder Bühnenpräsenz.

Forschung und Bildung am Zürich Obersee: So wird der Ansatz praktisch vermittelt

An der Seeblickstrasse am Zürich Obersee betreibt die PAUL FUNK 247 GmbH das erste private Schweizer Forschungs- und Bildungsinstitut für Manifestation und Astrochemie®. Die Vermittlung erfolgt überwiegend über eine digitale Lern- und Forschungsplattform. Dort erhalten die Teilnehmer Zugriff auf mehr als 60 Kapitel, über 4.000 Minuten an Videoformaten, Fachvorträgen und Lernmodulen sowie mehr als 5.500 Seiten an E-Books, Workbooks, Fachliteratur, Forschungsberichten, Fallstudien und institutseigenen Analysen. Regelmäßige Live-Seminare, Philosophiestunden und Fachgespräche ergänzen das digitale Angebot. Für den Austausch steht außerdem eine Community mit mehr als 800 Menschen zur Verfügung.

Ergänzt wird das Studienprogramm durch eine künstliche Intelligenz in Form eines Chatbots, mit dem die Mitglieder rund um die Uhr kommunizieren können. Der Chatbot greift auf die Lehrinhalte und das Wissen von Paul Funk zurück, beantwortet vertiefende Fragen und bezieht dabei die persönlichen Ziele, Voraussetzungen und bisherigen Erkenntnisse des jeweiligen Teilnehmers ein. Dadurch soll nicht nur Wissen vermittelt, sondern ein möglichst zielgerichteter und individualisierter Lernprozess ermöglicht werden.

Das Manifestationssystem® richtet sich sowohl an Menschen, die ihre eigenen Muster und Potenziale besser verstehen möchten, als auch an Coaches, Berater und angehende Experten. Einzelpersonen sollen die Inhalte direkt auf ihren Alltag, ihre Entscheidungen und ihre persönliche Entwicklung übertragen können. „Wissen bringt wenig, wenn es nur theoretisch verstanden wird. Unsere Teilnehmer sollen nach einer Einheit direkt erkennen können, was die Inhalte konkret mit ihrem eigenen Leben zu tun haben“, betont Paul Funk. Neue Erkenntnisse, Konzepte und Erweiterungen werden fortlaufend ergänzt und stehen den Teilnehmern dauerhaft zur Verfügung.

Manifestieren als strukturierten Prozess begreifen

Gleichzeitig lernen die Teilnehmer, einen systematischen Coachingprozess zunächst bei sich selbst und anschließend auch in der Arbeit mit anderen anzuwenden. Statt intuitiv einzelne Methoden auszuprobieren oder hinter jedem Problem dieselbe Ursache zu vermuten, vermittelt das Manifestationssystem® eine klar strukturierte Vorgehensweise. Innerhalb weniger Minuten sollen relevante Verhaltensmuster, persönliche Voraussetzungen und konkrete Ziele erfasst werden, um daraus einen individuellen Coachingprozess und einen nachvollziehbaren Entwicklungsplan aufzubauen.

Der Name Manifestationssystem® leitet sich genau daraus ab: Manifestieren soll nicht als zufälliger, rein intuitiver oder ausschließlich spiritueller Vorgang verstanden werden, sondern als strukturierter Prozess, der auf die Persönlichkeit und die jeweiligen Voraussetzungen eines Menschen abgestimmt wird. Teilnehmer sollen die Methodik bereits während des Lernens praktisch anwenden, zunächst bei sich selbst erproben und anschließend verantwortungsvoll in die Arbeit mit anderen übertragen können.

Coaches und Berater können das Manifestationssystem® vollständig übernehmen, einzelne Bestandteile in ein bestehendes Angebot integrieren oder daraus eine eigene Positionierung entwickeln. Sie erhalten damit eine bereits strukturierte Methodik für die Arbeit mit Klienten, statt zunächst über Jahre ein eigenes Konzept aufbauen oder ausschließlich intuitiv vorgehen zu müssen. Ziel ist es, individuelle Coachingprozesse schneller zu strukturieren, die Ziele der Klienten präziser zu erfassen und hochwertige Beratungsangebote auf einer nachvollziehbaren fachlichen Grundlage anzubieten.

Dass die Themen auch außerhalb des Studienprogramms auf große Resonanz stoßen, zeigen die Reichweite und die Bewertungen des Instituts: Paul Funks Inhalte werden auf Instagram von mehr als 58.000 Menschen verfolgt, sein Podcast MANIFESTIEREN.TV verzeichnet mehr als 1,2 Millionen Wiedergaben, und auf öffentlichen Portalen finden sich nach eigenen Angaben mehr als 1.800 Fünf- Sterne-Bewertungen. Damit gehört das Institut im DACH-Raum zu den sichtbarsten und am häufigsten bewerteten Anbietern in diesem Themenfeld.

Die Vision von Paul Funk mit Astrochemie®

Paul Funk möchte Astrochemie® langfristig nicht nur im eigenen Studienprogramm einsetzen. Seine Vision ist, dass Coaches, Berater und später auch Fachpersonen aus Bildung und Psychologie zunächst die individuellen Voraussetzungen eines Menschen betrachten, bevor sie ihm eine bestimmte Methode empfehlen. „Bevor wir einem Menschen erklären, was er verändern soll, müssen wir zunächst verstehen, welche Voraussetzungen, Talente und Verhaltensmuster er überhaupt mitbringt“, betont Paul Funk. Sein Ziel ist, dass Menschen dieses Wissen möglichst früh erhalten und nicht erst im Erwachsenenalter jahrelang nach einer passenden Erklärung für sich selbst suchen müssen.

Ein nächster Schritt ist sein geplantes Buch mit dem Arbeitstitel „Manifestieren mit System – Vom Wunschdenken zur systematischen Umsetzung“. Darin möchte Paul Funk die Grundlagen der Astrochemie® erklären und zeigen, wie aus der Analyse persönlicher Potenziale konkrete Entscheidungen und Handlungen entstehen können. Noch größer ist seine Vision für das Jahr 2035: In Deutschland soll ein eigenes Forschungs- und Bildungszentrum in Form eines Schlosses entstehen. Vorgesehen sind unter anderem Schulungsräume, Forschungsabteilungen, Bibliotheken, ein Museum sowie Erlebnis- und Begegnungsräume. Dort sollen Menschen die Inhalte nicht nur in Fachvorträgen kennenlernen, sondern sie in Ausstellungen und gemeinsamen Begegnungsformaten unmittelbar erleben.

Dass diese Pläne für ihn mehr sind als ein unternehmerisches Wachstumsziel, hängt auch mit seiner Familie zusammen. Unternehmen, Immobilien und finanzielle Werte seien vergänglich. Bleiben solle ein System, das ihr und späteren Generationen dabei helfen könne, die eigenen Talente, den inneren Kompass und den persönlichen Lebensweg besser zu verstehen. „Astrochemie® soll nicht die nächste Methode sein, die kurz Aufmerksamkeit bekommt und danach wieder verschwindet. Ich möchte etwas hinterlassen, das Menschen auch dann noch Orientierung gibt, wenn ich selbst nicht mehr da bin“, sagt Paul Funk.

Sie möchten besser verstehen, welche Muster, Talente und persönlichen Voraussetzungen Ihren eigenen Weg prägen oder wie sich diese Erkenntnisse in der professionellen Arbeit mit Menschen einsetzen lassen? Dann kontaktieren Sie Paul Funk und informieren Sie sich über die Astrochemie® und das Manifestationssystem®.

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