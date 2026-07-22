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Langenscheidt Language Coach: KI-basiertes Sprachtraining für den Berufsalltag

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Berlin (ots)

Wenn Sprachbarrieren deutsche Unternehmen 49 Milliarden Euro Wertschöpfung kosten: PONS Intelligence GmbH stellt eine KI-Plattform vor, die internationale Fachkräfte direkt im Berufsalltag sprachlich qualifiziert - branchenspezifisch, mobil und DSGVO-konform

Deutschland steht vor einer doppelten Herausforderung im Bereich Qualifizierung: Heute fehlen rund 391.000 Fachkräfte; das Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) beziffert den jährlichen Wertschöpfungsverlust durch unbesetzte Stellen auf 49 Milliarden Euro.[1] Deutschland ist auf bis zu 400.000 ausländische Fachkräfte pro Jahr angewiesen - ohne diese gezielte Zuwanderung würde die Erwerbsbevölkerung bis 2035 um sieben Millionen sinken.[2] Die größte Hürde ausländischer Fachkräfte bei ihrer Integration ist nicht die fachliche Qualifikation, sondern die Sprache: Laut Bertelsmann-Stiftung nennen 71 % der deutschen Unternehmen Sprachbarrieren als das größte Hindernis bei der Eingliederung ausländischer Fachkräfte.[3] Mit dem Langenscheidt Language Coach bietet die PONS Intelligence GmbH jetzt eine Plattform, die genau hier ansetzt: Mit branchenspezifischem, KI-gestütztem Sprachtraining für Branchen wie Pflege & Medizin, Logistik & Transport, Hotel & Gastronomie, Verkehr & ÖPNV, Handwerk & Bau oder jede andere Industrie.

Das Problem mit bestehenden Angeboten

Klassisches Präsenztraining kostet 3.000 bis 8.000 Euro pro Mitarbeiter und Jahr - für den Mittelstand kaum skalierbar. Generische E-Learning-Angebote erreichen im Unternehmenseinsatz oft nur Abschlussquoten von unter 20 %,[4] weil die Inhalte nicht auf das tatsächliche Berufsfeld zugeschnitten sind. HR-Abteilungen haben zudem kaum Möglichkeiten, Sprachfortschritte zu dokumentieren oder den ROI von Weiterbildungsmaßnahmen gegenüber Geschäftsführung und Förderstellen nachzuweisen.

Die Lösung: KI-Training in echten Berufssituationen

Im Kern des Langenscheidt Language Coach steht die Simulation realer Kommunikationssituationen aus dem Berufsalltag. Dabei werden sowohl etablierte Übungstypen wie Satzbildung, Lückentext und Aussprachetraining genutzt als auch situationsbezogene Dialoge mit der KI. Elva, die KI-Sprachtrainerin, simuliert reale Berufsdialoge: von der strukturierten Patienten- und Dienstübergabe in der Pflege über das Tour-Briefing im Speditionsunternehmen bis zum Gästeservice im Hotel. Unternehmen können außerdem eigene Hausstandards und Fachterminologie direkt einbinden. Neben dem Schwerpunkt Deutsch als Lernsprache bietet die Plattform auch Englisch und Spanisch an.

Die Plattform deckt Sprachniveaus von A1 bis B2 ab und unterstützt mehr als zehn Ausgangssprachen, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch, Französisch, Usbekisch, Japanisch, Hindi, Portugiesisch (BR) und Polnisch (weitere Sprachen sind auf Anfrage möglich).

Genutzt wird die Plattform rund um die Uhrauf PC, Tablet oder Smartphone. Ein rollenbasiertes HR-Dashboard für Mitarbeitende in HR und Personalentwicklung liefert Fortschrittsberichte pro Person, Standort und Sprachniveau; CSV-Exporte erleichtern Förderanträge und Compliance-Nachweise.

"Wir bauen auf 170 Jahre Erfahrung, Sprache zu vermitteln - jetzt verbinden wir diese Kompetenz mit KI. Im Ergebnis entsteht eine Lösung, die Unternehmen hilft, internationale Fachkräfte und Teams schneller zu integrieren: kein starrer Kursplan, kein generisches Vokabular, sondern Training, das in den Berufsalltag passt."

-- Dr. Lars Janzik, CEO, PONS Intelligence GmbH

Branchenspezifisch von Tag eins

Der Langenscheidt Language Coach richtet sich gezielt an Branchen mit akutem Fachkräfteengpass. Im Pflegebereich sind heute 133.000 Stellen unbesetzt[5] - bis 2035 wird die Lücke auf bis zu 1,8 Millionen wachsen.[6] Im Logistiksektor melden 85 % der Unternehmen eine ernsthafte Fachkräfteknappheit.[7] Branchenspezifische Kursvorlagen stehen unter anderem für Hotellerie & Gastronomie, Medizin & Pflege, Logistik & Transport, Verkehrsbetriebe & ÖPNV, Handwerk & Bau sowie Produktion & Industrie zur Verfügung.

Bereits im Einsatz

Seit Mitte 2025 setzen Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Pflege, Transport, Bildung und Gastronomie den Langenscheidt Language Coach ein, um ausländische Fachkräfte zu qualifizieren und den Einstieg in den Berufsalltag zu erleichtern. Die Plattform zählt derzeit über 1.600 aktive Lernende in B2B-Projekten. Seit wenigen Wochen können auch private Lernende den Langenscheidt Language Coach über die Webseite langenscheidt.ai oder die Google und Apple App-Stores nutzen.

Über PONS Intelligence GmbH

Die in Berlin ansässige PONS Intelligence GmbH ist ein 2026 gegründetes Tochterunternehmen der PONS Langenscheidt GmbH und Teil der Stuttgarter Klett Gruppe. Das Unternehmen baut auf 170 Jahre Expertise in Sprachdidaktik und Bildungsmedien von PONS und Langenscheidt und nutzt diese Erfahrung, um KI-basierte Sprachlösungen für die moderne Arbeitswelt zu entwickeln. Der Langenscheidt Language Coach ist vollständig DSGVO-konform und in Deutschland entwickelt. Mehr Informationen: KI-gestütztes Sprachenlernen: Langenscheidt Coach

Über die Klett Gruppe

Die Unternehmensgruppe Klett ist ein führendes Bildungsunternehmen in Europa und ist international in 25 Ländern vertreten. Das Angebot umfasst klassische und moderne Bildungsmedien für den Schulalltag sowie die Unterrichtsvorbereitung, Fachliteratur und schöne Literatur. Darüber hinaus betreibt die Klett Gruppe zahlreiche Bildungseinrichtungen von Kindertagesstätten über Schulen bis hin zu Fernschulen, Fernfach- und Präsenzhochschulen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.klett-gruppe.de.

[1] Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln): "Die Kosten des Fachkräftemangels", IW-Kurzbericht 27/2024. https://ots.de/JZrP1F

[2] Bundesagentur für Arbeit: Fachkräfteengpassanalyse. https://ots.de/WaVUes

[3] Bertelsmann Stiftung: Fachkräftemigrationsmonitor 2024. https://ots.de/yQQDU5

[4] Learnstream: "What Is the Average Online Course Completion Rate?" https://ots.de/1ECcd4

[5] Bundesagentur für Arbeit: Fachkräfteengpassanalyse (s. FN 2); care2translate: Sprachbarrieren im Pflegeberuf. https://www.caretotranslate.com/de

[6] PwC: "Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen 2022". https://ots.de/NtvSbC

[7] Bundesagentur für Arbeit: Fachkräfteengpassanalyse (s. FN 2). Marktdaten: Grand View Research (https://ots.de/bA0DVK); Marketintelo (https://ots.de/t7Lddm).

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