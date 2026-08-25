Jakob Brilz

Genossenschaft oder Verein: Jakob Brilz über die richtige Vermögensordnung

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Stadtallendorf (ots)

Reisen, Fahrzeuge oder andere private Ausgaben über eine Genossenschaft steuerlich nutzbar machen und gleichzeitig Vermögen sowie Nachfolge ordnen: Mit solchen Versprechen können sogenannte Familiengenossenschaften zunächst attraktiv wirken. Doch die Rechtsform folgt einer gewerblichen Logik, die mit diesen Erwartungen schnell kollidiert. Wofür die Genossenschaft tatsächlich gedacht ist und wann Unternehmer ein anderes Werkzeug brauchen, erfahren Sie hier.

Die Idee wirkt zunächst überzeugend: Unternehmer bringen ihren Betrieb oder Vermögenswerte in eine Genossenschaft ein und schaffen damit eine gemeinsame Struktur für unterschiedliche Interessen. Was dabei jedoch leicht übersehen wird, ist die rechtliche und steuerliche Logik hinter dieser Rechtsform. Eine Genossenschaft dient ihrem gesetzlichen Leitbild nach der Förderung ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Steuerlich wird sie weitgehend wie eine Kapitalgesellschaft behandelt und verfügt nicht über eine außerbetriebliche Sphäre. Genau das wird relevant, sobald private Vermögenswerte, persönliche Lebensführung und operative Tätigkeit innerhalb derselben Struktur zusammenkommen. Denn eine Ausgabe wird nicht allein deshalb steuerlich abzugsfähig, weil sie über die Genossenschaft abgewickelt und dort als Aufwand erfasst wird. „Die Rechtsform allein macht aus einer privaten Ausgabe noch keinen betrieblichen Aufwand. Diese Grenze muss man verstehen, bevor man über eine Genossenschaft als Lösung für die eigene Vermögensstruktur nachdenkt“, erklärt Jakob Brilz.

„Entscheidend ist deshalb, zuerst zu klären, welche Aufgaben eine Struktur tatsächlich erfüllen soll, und erst danach die passende Rechtsform auszuwählen“, so Jakob Brilz weiter. Genau an diesem Punkt setzt der Experte für Rechtsformgestaltung und privatnützige Vereine an. Er betrachtet die Genossenschaft nicht pauschal als ungeeignete Rechtsform, sondern als sinnvolles Werkzeug für echte gemeinschaftliche Geschäftsbetriebe. Geht es dagegen um Vermögensordnung, Nachfolge und die saubere Trennung zwischen operativem Betrieb und Vermögenssphäre, können andere Strukturen geeigneter sein. Jakob Brilz unterstützt Unternehmer, Geschäftsführer, Immobilienanleger und Vermögensinhaber dabei, die jeweiligen Aufgaben klar voneinander abzugrenzen und eine Struktur zu entwickeln, die zu ihren tatsächlichen Zielen passt. Welche Unterschiede dabei entscheidend sind und welche Risiken Unternehmer vor ihrer Entscheidung kennen sollten, zeigt der folgende Überblick.

Wo die Genossenschaft ihre eigentlichen Stärken ausspielt

Ihre eigentliche Stärke spielt die Genossenschaft dort aus, wo mehrere Mitglieder ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel verfolgen. Unternehmen können sich beispielsweise zusammenschließen, um gemeinsam einzukaufen, eine kostspielige Infrastruktur zu betreiben oder Leistungen zu organisieren, die für den Einzelnen allein nur schwer wirtschaftlich darstellbar wären. Auch gemeinschaftliche Projekte, die von mehreren Mitgliedern getragen und genutzt werden, können in dieser Rechtsform sinnvoll organisiert werden. Der Zweck besteht dabei nach § 1 GenG darin, die wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Belange der Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern.

Diese Förderung kann für die Mitglieder auch konkrete wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. Genau darin liegt ein wesentlicher Reiz der Genossenschaft. Entscheidend ist allerdings, dass diese Vorteile aus dem gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb entstehen und der Fördergedanke nicht beliebig ausgeweitet wird. „Mitgliederförderung bedeutet nicht, dass sich jede Ausgabe eines Mitglieds in die Genossenschaft verlagern und dadurch steuerlich begünstigen lässt“, erklärt Jakob Brilz. Wer diese Grenze überschreitet, läuft Gefahr, private Lebensführung und betriebliche Tätigkeit miteinander zu vermischen und dadurch neue steuerliche Risiken zu schaffen.

Die steuerliche Grenze zwischen privaten und betrieblichen Ausgaben

Steuerlich besonders relevant wird die Abgrenzung, sobald Ausgaben der privaten Lebensführung über die Genossenschaft abgewickelt werden. Reisen, Lebensmittel, Fahrzeuge oder andere private Kosten werden nicht allein deshalb steuerlich abzugsfähig, weil die Genossenschaft sie bezahlt und handelsrechtlich als Aufwand erfasst. Anders als ein Idealverein verfügt die Genossenschaft über keine außerbetriebliche Sphäre, in der solche Vorgänge unabhängig vom Geschäftsbetrieb behandelt werden könnten. Entsprechende Aufwendungen können steuerlich vielmehr als Verwendung bereits erzielten Einkommens gelten und mindern dann den steuerpflichtigen Gewinn nicht. Erhalten einzelne Mitglieder darüber hinaus wirtschaftliche Vorteile, ohne dafür eine angemessene Gegenleistung zu erbringen, kann darin eine verdeckte Gewinnausschüttung liegen. „Die eigentliche Gefahr liegt darin, handelsrechtlichen Aufwand mit steuerlich abzugsfähigem Aufwand gleichzusetzen. Eine private Ausgabe wird nicht allein dadurch betrieblich, dass sie über die Genossenschaft abgerechnet wird“, erklärt Jakob Brilz.

Die Vermischung kann jedoch über die unmittelbaren steuerlichen Folgen hinausgehen. Werden privat genutzte Vermögenswerte in die Genossenschaft eingebracht oder über sie angeschafft, werden sie dem Betriebsvermögen zugeordnet. Zugleich schlagen entsprechende Ausgaben in der Bilanz zu Buche und können den ausgewiesenen handelsrechtlichen Gewinn belasten. Das kann die wirtschaftliche Darstellung des eigentlichen Geschäftsbetriebs verzerren. Für Banken oder potenzielle Käufer wird es dadurch schwieriger, dessen tatsächliche Ertragskraft und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu beurteilen.

Der Vermögensschutz endet nicht beim Genossenschaftsanteil

Ein häufig genanntes Argument für die Genossenschaft ist der Schutz des eingebrachten Vermögens. Doch auch hier kommt es auf die konkrete rechtliche Konstruktion an. Mit der Mitgliedschaft ist grundsätzlich ein Geschäftsanteil verbunden, der einen wirtschaftlich relevanten Vermögenswert darstellt. Dass dieser Anteil nicht ohne Weiteres frei übertragen werden kann, bedeutet deshalb noch keinen umfassenden Gläubigerschutz. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Privatgläubiger die Mitgliedschaft kündigen und auf das daraus entstehende Auseinandersetzungsguthaben zugreifen. Allein die eingeschränkte Übertragbarkeit schützt den hinter der Mitgliedschaft stehenden wirtschaftlichen Wert also nicht automatisch vor einem Zugriff.

Für die langfristige Vermögens- und Nachfolgeplanung stellt sich darüber hinaus die Frage, welchen Wert dieser Anteil tatsächlich hat. Denn auch die häufig angeführte Bewertung eines Genossenschaftsanteils zum Nennwert stellt laut Jakob Brilz keine pauschale Garantie dar. Gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BewG können Besondere Umstände eine höhere Bewertung rechtfertigen. Gerade bei vermögenden Familiengenossenschaften kann diese Frage deshalb bei Erbschaft, Pflichtteil oder Unterhalt relevant werden. Auch bei einem Wegzug können Genossenschaftsanteile dann auch steuerliche Folgen haben, wenn die Höhe der Beteiligung 1% überschreitet

Klare Trennung statt einer Rechtsform für alle Aufgaben

Sollen operativer Geschäftsbetrieb, langfristige Vermögensordnung, Mitgliederförderung und Nachfolge innerhalb einer Struktur berücksichtigt werden, empfiehlt Jakob Brilz, die einzelnen Aufgaben zunächst klar voneinander abzugrenzen. „Die entscheidende Frage lautet nicht, welche Rechtsform die meisten vermeintlichen Vorteile verspricht, sondern welche Aufgabe sie tatsächlich erfüllen soll“, erklärt Brilz. Aus dieser Betrachtung ist beispielsweise eine Kombination aus einem privatnützigen Idealverein und einer operativen Tochter-GmbH der Genossenschaft vorzuziehen.

Die Aufgaben sind dabei klar verteilt: Die GmbH führt das eigentliche Gewerbe, bilanziert dessen Ergebnisse und trägt das operative Risiko. Der Verein hält die Beteiligung und übernimmt die ideelle Mitgliederförderung, die sich vollständig in der außerbetrieblichen Sphäre des Vereins abspielt. Ausgaben im ideellen Bereich des Vereins werden damit auch nicht als steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben angesetzt. Dadurch bleibt der Geschäftsbetrieb organisatorisch von der Vermögenssphäre und der Mitgliederförderung getrennt, was zugleich für mehr Transparenz gegenüber Banken oder potenziellen Käufern sorgen kann. Ein weiterer struktureller Unterschied zur Genossenschaft liegt in der Mitgliedschaft: Im Idealverein ist damit kein Geschäftsanteil am Vereinsvermögen verbunden.

Entscheidend ist am Ende die konkrete Ausgestaltung. Ein privatnütziger Verein trägt dann, wenn ein ideeller Zweck besteht und tatsächlich gelebt wird. Es kommt deshalb auf eine saubere Formulierung von Satzung und Zweck an, die zum Gründer und seinen Zielen passt. „Weder Genossenschaft noch Verein sind Lösungen von der Stange. Entscheidend sind der tatsächliche Zweck und die konkrete Ausgestaltung", fasst Jakob Brilz zusammen.

Sie möchten prüfen, ob eine Genossenschaft für Ihre Ziele tatsächlich die passende Rechtsform ist oder ein privatnütziger Verein besser zu Ihrer Vermögens- und Nachfolgeplanung passt? Dann melden Sie sich jetzt bei Jakob Brilz und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

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