Jakob Brilz

Verein oder Familienstiftung? Jakob Brilz über Flexibilität, Nachfolge und gelebte Struktur

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Stadtallendorf (ots)

Viele Unternehmerfamilien suchen nach einer Struktur, die Vermögen schützt und Nachfolge planbar macht. Dabei stellt sich oft erst auf den zweiten Blick die Frage, ob die gewählte Lösung auch zur eigenen Lebens- und Vermögenssituation passt. Jakob Brilz, Unternehmer und Experte für privatnützige Vereine, erklärt, warum die Familienstiftung nicht in jeder Ausgangslage die naheliegende Lösung ist und weshalb sich der Vergleich mit dem Verein lohnt.

Lange Zeit galt die Familienstiftung für Unternehmerfamilien und Vermögensinhaber als die große Lösung, wenn Vermögen nicht zersplittern, verkauft oder unkontrolliert weitergegeben werden soll. Die Idee wirkt zunächst klar: Das Vermögen wird aus der privaten Ebene herausgelöst, an einen festen Zweck gebunden und über eine eigene Struktur verwaltet. Für viele klingt das nach Ordnung und Sicherheit. Doch genau an diesem Punkt beginnt aus Sicht von Jakob Brilz der Denkfehler. Denn mit einer Stiftung wird nicht nur Vermögen geordnet, sondern auch ein Wille festgeschrieben, der später nur noch eingeschränkt beweglich ist. Wer diese Struktur wählt, entscheidet deshalb nicht nur über das Heute, sondern oft über Jahrzehnte. „Bei einer Stiftung entscheidet man nicht nur über Vermögen, sondern auch über Regeln, mit denen spätere Generationen leben müssen“, erklärt Jakob Brilz.

„Die entscheidende Frage ist nicht, welche Rechtsform auf dem Papier am stärksten wirkt. Entscheidend ist, welche Struktur im Alltag funktioniert, zur Familie passt und auch später noch handlungsfähig bleibt“, sagt Jakob Brilz. Als Unternehmer und Praktiker mit mehr als 15 Jahren Erfahrung kennt er GmbHs, Immobilienstrukturen, Beteiligungen und Vereinslösungen aus eigener Praxis. Er nutzt selbst mehrere Vereinsstrukturen für Immobilien, Beteiligungen, Familie und langfristigen Vermögensschutz. Unternehmer, Immobilienbesitzer, Vermögensinhaber und Nachfolgeplaner begleitet er bei der Frage, welche Struktur zu ihren Zielen, ihrer Familie und ihrer tatsächlichen Lebenssituation passt. Für ihn ist der Vergleich zwischen Familienstiftung und Verein deshalb keine theoretische Rechtsformdebatte, sondern eine praktische Frage: Wie lässt sich Vermögen so strukturieren, dass Schutz, Nutzung, Nachfolge und Handlungsfähigkeit langfristig zusammenpassen?

Die Steuerquote erzählt nur die halbe Geschichte: Was die Familienstiftung zusätzlich auslösen kann

Auf dem Papier wirkt die Familienstiftung zunächst attraktiv. Laufende Erträge unterliegen grundsätzlich der Körperschaftsteuer, hinzu kommt der Solidaritätszuschlag. Im Raum stehen damit häufig rund 15,8 Prozent. Für viele Unternehmerfamilien klingt das nach einer deutlich schlankeren Lösung als die private Besteuerung oder eine klassische Kapitalgesellschaft. „Genau hier entsteht oft der Denkfehler: Man schaut auf den laufenden Steuersatz, aber nicht auf alles, was in der Struktur zusätzlich passiert“, ordnet Jakob Brilz ein. Denn die Körperschaftsteuer ist nur ein Teil der Rechnung. Bei einer Familienstiftung kommt die Erbersatzsteuer hinzu. Sie simuliert alle 30 Jahre einen Erbfall und greift auf das dann vorhandene Stiftungsvermögen zu. Das kann die vermeintlich niedrige laufende Besteuerung erheblich relativieren, vor allem wenn das Vermögen über Jahrzehnte wächst. Bei einem Grundstockvermögen von 2 Millionen Euro, einer angenommenen jährlichen Rendite von 12 Prozent, laufender Körperschaftsteuer und regelmäßiger Familienförderung kann das Stiftungsvermögen nach 30 Jahren auf rund 8,9 Millionen Euro anwachsen. Die Erbersatzsteuer kann in diesem Beispiel rund 1,54 Millionen Euro betragen. Bei größeren Vermögen verschärft sich dieser Effekt, weil Freibeträge weniger ins Gewicht fallen.

Hinzu kommt die Frage, wie die Familie tatsächlich von der Stiftung profitiert. Werden Begünstigte gefördert, kann diese Leistung steuerlich als Einkünfte aus Kapitalvermögen behandelt werden. Das betrifft nicht nur klassische Geldzahlungen, sondern je nach Ausgestaltung auch Nutzungsvorteile, etwa wenn Immobilien, Fahrzeuge oder andere Vermögensgegenstände zur Verfügung gestellt werden. Erst zahlt die Stiftung auf ihre Erträge, danach kann die Förderung beim Begünstigten erneut steuerlich relevant werden.

Auch die Errichtung selbst ist kein reiner Formalakt. Wird Vermögen in die Stiftung eingebracht, wird diese Ausstattung erbschaftsteuerlich als Schenkung an die Stiftung behandelt. Bei größeren Vermögen können dadurch bereits zu Beginn erhebliche Kosten entstehen. Werden später weitere Vermögenswerte übertragen, kann es zusätzlich teuer werden. Gerade bei Immobilien kommen je nach Gestaltung auch Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten in Betracht. Für Brilz ist deshalb entscheidend, die Familienstiftung nicht nur nach dem laufenden Steuersatz zu bewerten: „Eine Struktur ist nicht deshalb günstig, weil eine einzelne Steuerquote niedrig aussieht. Entscheidend ist, was sie bei Gründung, Nutzung, Förderung und späterer Weitergabe insgesamt auslöst.“

Warum die Stiftung weniger beweglich ist, als viele denken: Schutz bedeutet nicht automatisch Flexibilität

Neben den steuerlichen Folgen wird häufig unterschätzt, wie dauerhaft eine Familienstiftung angelegt ist. Ihr Zweck und der Wille des Stifters werden bei der Errichtung in der Satzung festgelegt. Was zunächst nach Klarheit klingt, kann später zur engen Vorgabe werden. Denn die Stiftung setzt nicht automatisch das um, was der Stifter in zehn oder zwanzig Jahren vielleicht anders beurteilen würde, sondern das, was bei der Gründung festgeschrieben wurde.

Genau deshalb ist der Zeitpunkt der Gründung so schwierig: Wer früh gründet, bringt möglicherweise weniger Vermögen ein und kann Kosten reduzieren, schreibt aber einen Willen fest, der noch nicht ausgereift ist. Wer später gründet, hat mehr Lebenserfahrung, muss aber oft bereits aufgebautes Vermögen übertragen und nimmt damit neue rechtliche und steuerliche Folgen in Kauf. „Aus steuerlicher Sicht wäre eine Stiftung oft früh einfacher. Aus persönlicher Sicht ist genau dieser Zeitpunkt aber häufig zu früh, weil Familie, Ziele und Lebensplanung noch nicht feststehen. Wenn diese Fragen später klarer sind, ist das Vermögen meist schon aufgebaut und dann wird aus der Nachfolgelösung erst einmal eine teure Übertragungsfrage“, erklärt Jakob Brilz. Hinzu kommt, dass eine Familienstiftung nicht ohne Weiteres aufgelöst oder in eine andere Rechtsform umgewandelt werden kann. Anders als bei Verein, GmbH oder Genossenschaft ist ein einfacher Formwechsel grundsätzlich nicht vorgesehen. Wer sich für die Stiftung entscheidet, entscheidet sich deshalb nicht nur für eine Struktur, sondern für eine sehr langfristige Bindung.

Auch beim Vermögensschutz lohnt sich ein genauer Blick. Viele Familien verbinden mit der Familienstiftung die Vorstellung, Vermögen sei ab dem Tag der Gründung vollständig aus allen Risiken herausgelöst. In der Praxis ist es komplizierter. Wird Vermögen auf die Stiftung übertragen, handelt es sich regelmäßig um eine Schenkung. Dadurch können Pflichtteilsergänzungsansprüche über zehn Jahre relevant bleiben. Stirbt der Stifter innerhalb dieser Frist, kann das übertragene Vermögen unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin bei Pflichtteilsansprüchen berücksichtigt werden. Ähnliche zeitliche Risiken können bei Insolvenz, Gläubigeranfechtung, Scheidung, Unterhalt oder eigener Bedürftigkeit entstehen. Die Stiftung kann also Vermögensschutz ermöglichen, aber nicht automatisch sofort und nicht grenzenlos. Genau an diesem Punkt setzt Brilz an: Wer eine Familienstiftung nur als Schutzinstrument versteht, übersieht oft, dass sie rechtlich lange an frühere Entscheidungen und Übertragungen gebunden bleibt. Damit wird die Frage nicht nur, ob eine Stiftung schützt, sondern wann, wovor und zu welchem Preis.

Was der privatnützige Verein anders macht: Mitglieder statt Begünstigte, gelebter Zweck statt eingefrorener Wille

Der privatnützige Verein setzt an einer anderen Stelle an als die Familienstiftung. Auch hier gehört das Vermögen nicht einer einzelnen Person, sondern der juristischen Person selbst. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch darin, wie diese Struktur geführt und genutzt wird. Während die Familienstiftung mit Begünstigten arbeitet, die in der Satzung festgelegt werden, arbeitet der Verein mit Mitgliedern. Diese Mitglieder können im Rahmen des ideellen Zwecks gefördert werden, ohne dass sie Eigentümer des Vereinsvermögens werden. „Beim Verein geht es nicht darum, Vermögen einfach irgendwo zu parken. Entscheidend ist, dass der ideelle Zweck tatsächlich gelebt wird und die Struktur im Alltag dazu passt“, erklärt Jakob Brilz. Genau darin liegt der praktische Unterschied: Der Verein ist keine starre Vermögensmasse, sondern eine Organisation, die über Mitglieder, Satzung und gelebte Praxis funktioniert.

Das macht den Verein flexibler, aber nicht beliebig. Die Satzung kann grundsätzlich angepasst werden, wenn sich Lebenssituationen, Familienkonstellationen oder Ziele verändern. Vermögen kann über echte, satzungsmäßig geschuldete Mitgliedsbeiträge eingebunden werden, ohne automatisch der klassischen Schenkungslogik der Stiftung zu folgen. Gleichzeitig bleibt wichtig: Vermögensverwaltung darf nicht der eigentliche Zweck des Vereins sein, sondern nur Mittel, um den ideellen Zweck zu erfüllen. Wer den Verein nur als Abkürzung für Steuervorteile versteht, denkt aus Sicht von Brilz deshalb am eigentlichen Punkt vorbei. Richtig eingesetzt kann der Verein vor allem dort interessant werden, wo Vermögen noch aufgebaut, genutzt, geschützt und später geordnet weitergegeben werden soll. Er ist damit keine pauschale Antwort auf jede Nachfolgefrage, sondern ein Werkzeug für Fälle, in denen die Struktur nicht endgültig festgezurrt, sondern noch an Familie, Ziele und Lebensrealität angepasst werden muss.

Fazit – Welche Struktur wann passt

Am Ende lässt sich die Frage nach Familienstiftung oder Verein nicht über eine einzelne Steuerquote beantworten. Entscheidend ist, was die Struktur leisten soll. Die Familienstiftung kann sinnvoll sein, wenn ein Wille bereits gereift ist und dauerhaft festgeschrieben werden soll. Sie eignet sich besonders dann, wenn spätere Generationen gerade nicht mehr frei entscheiden sollen, sondern an klare Vorgaben gebunden bleiben. Genau diese Bindung ist ihre Stärke. Sie ist aber auch der Grund, warum man sie nicht vorschnell wählen sollte.

Der Verein setzt früher an: dort, wo Vermögen noch nicht endgültig festgeschrieben, sondern erst aufgebaut, genutzt, geschützt und geordnet werden soll. Für Jakob Brilz ist deshalb in vielen Fällen nicht das Entweder-oder entscheidend, sondern die Reihenfolge. „Der Verein gibt dir Flexibilität im Aufbau. Die Stiftung kann später sinnvoll sein, wenn du wirklich weißt, welchen Willen du dauerhaft festschreiben willst“, erklärt er. Damit verschiebt sich die eigentliche Frage: Nicht die bekannteste Rechtsform ist automatisch die beste, sondern diejenige, die zur aktuellen Vermögenssituation, zur Familie und zum langfristigen Ziel passt.

Wer diesen Unterschied versteht, betrachtet Stiftung und Verein nicht als austauschbare Steuermodelle, sondern als zwei Strukturen, die unterschiedliche Probleme lösen. Die Stiftung bindet. Der Verein bleibt beweglicher. Welche Lösung passt, hängt deshalb davon ab, ob Vermögen bereits endgültig geordnet werden soll oder ob zunächst eine Struktur gebraucht wird, die Entwicklung zulässt. Unternehmerfamilien, Vermögensinhaber, Immobilienbesitzer und Nachfolgeplaner müssen diese Abwägung nicht allein treffen: Jakob Brilz begleitet sie als Unternehmer und Praktiker dabei, die passende Struktur einzuordnen. Steuerliche und rechtliche Detailfragen sollten dabei immer individuell mit fachlich geeigneten Beratern geprüft werden.

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