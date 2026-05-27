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Airportr erweitert in Kooperation mit Condor den Gepäckabholservice

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Frankfurt (ots)

Airportr ist ein Unternehmen für Reisetechnologie und hat Pionierarbeit im Bereich Baggage-as-a-Service geleistet. Nun arbeitet es mit der deutschen Fluggesellschaft Condor zusammen, um einen Tür-zu-Tür-Gepäckservice für Passagiere anzubieten, die von Frankfurt (FRA) abfliegen. Mit diesem Service können Reisende ihr Gepäck vor dem Abflug von zu Hause oder einem Hotel aus einchecken und bei der Ankunft am Flughafen ohne Gepäck direkt durch die Sicherheitskontrolle und zu ihrem Gate gehen. Dieser Service wird bald auch in Zielstädten von Condor zur Verfügung stehen, etwa in London Gatwick (LGW), Wien (VIE) und Zürich (ZRH).

Condor baut derzeit ihr Streckennetz ab dem Drehkreuz Frankfurt weiter aus, fliegt mehr Ziele an und richtet den Fokus verstärkt auf ein erstklassiges Reiseerlebnis für ihre Kunden. Im Zuge dessen wurde die Kooperation mit Airportr begründet. Mit dem Airportr-Service bietet Condor Freizeit- und Geschäftsreisenden mit gehobenen Ansprüchen an Komfort und Service eine herausragende Option. Diese Kooperation erweitertet das bestehende Liefer- und Logistiknetz an wichtigen Condor-Drehkreuzen und stärkt die Präsenz von Airportr in Deutschland.

Condor-Passagiere, die Airportr nutzen, können den Großteil der zeitaufwendigen Gepäckabfertigung am Flughafen überspringen, indem sie ihr Gepäck vor dem Abflug abholen und direkt zu ihrem Flug bringen lassen. Dieses Angebot spiegelt die Transparenz, die Präzision und den Komfort wider, die Reisende heute von Ridesharing- und E-Commerce-Diensten erwarten, und sie entspricht der wachsenden Nachfrage nach Gepäckabfertigung außerhalb des Flughafens.

Laut der Studie Passenger IT Insights 2025 von SITA zählt fast ein Drittel der Reisenden die umfassende Gepäckabfertigung zu den wertvollsten intelligenten Reisedienstleistungen, während 44 Prozent der Reisenden möchten, dass ihr Gepäck von zu Hause abgeholt wird. Eine IATA-Umfrage im Jahr 2023 ergab, dass 67 Prozent der Fluggäste weltweit an Abhol- und Zustelldiensten interessiert wären.

„Condors Fokus auf außergewöhnlichen Kundenservice macht diese Kooperation zu einer natürlichen Ergänzung für unsere Baggage-as-a-Service-Lösung“, sagt Ultan O’Brien, Chief Revenue Officer von Airportr. „Wir bieten Condor eine weitere Möglichkeit, Premium-Erfahrungen bereitzustellen, zusätzliche Einnahmen zu generieren und sich auf dem wettbewerbsintensiven Frankfurter Markt zu profilieren, während wir gleichzeitig den Fluggästen, die für Condors Wachstumsstrategie am wichtigsten sind, das Reisen erleichtern.“

Eine besseres Gepäckerfahrung für Condor-Passagiere

Der Mix aus Lang- und Kurzstrecken, das Streckennetz mit spannenden Städtezielen und beliebten Freizeitdestinationen in aller Welt sowie der Premium-Service von Condor sorgen für eine starke Nachfrage nach Baggage-as-a-Service bei Reisenden, die mit zusätzlichem Gepäck reisen. So entspricht der Gepäckabholservice von Airportr außerordentlich gut den Anforderungen der Kunden von Condor. Fluggesellschaften mit ähnlichen Passagierprofilen wie Condor verzeichnen bei Airportr bis zu dreimal so hohe Konversions- und Bindungsraten im Vergleich zum Durchschnitt.

Die Partnerschaft eröffnet Condor zudem neue Umsatzmöglichkeiten. Laut einer internen Airportr-Umfrage geben 70 Prozent der Reisenden an, dass der Service sie dazu ermutigt, entweder ein Gepäckstück aufzugeben, anstatt nur Handgepäck mitzunehmen, oder zusätzliches Gepäck aufzugeben, das sie sonst nicht mitgenommen hätten. Airportr hat außerdem einen NPS-Wert von 89, was Condor den zusätzlichen Vorteil verschafft, dass der Service bereits eine hohe Zufriedenheit bei den Reisenden genießt.

„Reisen sollte schon lange vor der Ankunft am Flughafen beginnen, und Dienste wie Airportr helfen uns, die Reise vom ersten Schritt an neu zu denken“, so Christian Schmitt, COO und Accountable Manager bei Condor. „Indem wir unseren Gästen die Möglichkeit geben, ihr Gepäck zu Hause oder im Hotel einzuchecken, können wir eine reibungslosere und entspanntere Reise-Erfahrung bieten. Davon profitieren vor allem Familien, Premium-Freizeitreisende und Gäste auf längeren internationalen Reisen.“

Die Condor-Erfahrung endet nicht mehr am Ausgang des Terminals

Dank der bestehenden Lieferkette und des Partnernetzwerks von Airportr können Condor-Fluggäste, die von Frankfurt abfliegen, ihr Gepäck bereits vor der Ankunft am Flughafen abfertigen und über die Airportr-App in Echtzeit verfolgen. Insbesondere für Reisende auf einer Langstrecke entfällt mit diesem Service eine der zeitaufwendigsten Aufgaben am Flughafen und sie erhalten mehr Kontrolle über die ersten und die letzten Stunden ihrer Reise.

Um ein Interview mit Airportr zu vereinbaren oder weitere Informationen über die Kooperation zwischen Airportr und Condor zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Vanessa Horwell unter vhorwell@thinkinkpr.com.

Über Airportr

Airportr hat mit Baggage-as-a-Service Pionierarbeit geleistet, um eine der komplexesten und ressourcenintensivsten betrieblichen Herausforderungen der Luftfahrt zu bewältigen: die Gepäckabfertigung. Airportr ermöglicht es den Fluggesellschaften, Gepäck abzuholen und zu kontrollieren, bevor die Reisenden am Flughafen eintreffen, und es direkt an den Zielort zu liefern. Damit wird das Gepäck von einer Kostenstelle zu einem bequemen, Umsatz generierenden Reiseelement. Das Modell reduziert Staus, entlastet das Personal in Spitzenzeiten, verbessert die Vorhersehbarkeit in engen Flughafenumgebungen und erleichtert den Fluggästen das Reisen. Airportr wickelt bereits über eine Million Gepäckstücke pro Jahr ab, und 92 Prozent der Nutzer berichten von einer verbesserten Reise-Erfahrung. Airportr arbeitet mit führenden Fluggesellschaften zusammen, darunter Austrian Airlines, British Airways, easyJet, Lufthansa, Singapore Airlines, SWISS und Virgin Atlantic, und verfügt über ein weltweites Netzwerk von Logistik- und Abfertigungspartnern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://airportr.com/en/condor.

Über Condor

Seit 1956 bringt Condor ihre Gäste zu den schönsten Urlaubszielen und in aufregende Städte. Jedes Jahr fliegen fast 10 Millionen Gäste mit Condor zu rund 70 Zielen rund um die Welt. Condor betreibt mit ihren mehr als 5500 Mitarbeitenden eine Flotte von rund 60 Flugzeugen. Diese werden vom eigenen Wartungsbetrieb, der Condor Technik GmbH, an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gemäß höchsten Sicherheitsstandards gewartet. Im Jahr 2024 hat Condor die Erneuerung ihrer Langstreckenflotte abgeschlossen, die nun aus 18 Maschinen des Typs Airbus A330neo besteht. Bis 2031 wird die A330neo-Flotte auf 25 Flugzeuge anwachsen. Seit 2024 erneuert Condor zudem ihre gesamte Kurz- und Mittelstreckenflotte, wobei bis zum Ende des Jahrzehnts insgesamt 43 neue Maschinen der A32Xneo-Familie erwartet werden.

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