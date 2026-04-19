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EoE: Wenn Essen zur Belastung wird und was sich durch eine Therapie verändern kann

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Frankfurt/Main (ots)

Essen sollte selbstverständlich sein - für Menschen mit Eosinophiler Ösophagitis (EoE) ist es das oft nicht. Schluckstörungen, Brustschmerzen oder Sodbrennen können den Alltag stark einschränken. Weil die Symptome so unspezifisch sind, bleibt die chronisch-entzündliche Erkrankung der Speiseröhre oft lange unerkannt. Dabei gibt es heute zielgerichtete Therapien, die die Entzündung kontrollieren und Beschwerden lindern können. Das ist wichtig: Bleibt die EoE unbehandelt, kann die Entzündung fortschreiten und die Speiseröhre langfristig verändern - etwa durch Narbenbildung und Verhärtungen. Am 24. April ist der EoE-Patiententag: Dabei erhalten Betroffene, Angehörige und medizinische Fachkräfte Informationen, praxisnahe Tipps und Austauschmöglichkeiten - und erfahren, was sich mit Diagnose und Behandlung im Alltag spürbar verändern kann.

Wie belastend die EoE sein kann, zeigt die Geschichte von Vanessa. Sie ist 24 Jahre alt - die Diagnose erhielt sie vor elf Jahren. Sie erinnert sich: "Als Kind hatte ich schon einige Symptome. Ich habe oft das Gefühl gehabt, mir bleibt irgendwas im Hals stecken und ich kriege keine Luft mehr." Und auch die seelische Last war groß: "Die Beschwerden haben mich psychisch vor allem belastet, weil ich gar kein reguläres Leben führen konnte - so wie meine Freund*innen oder die Menschen in meinem Alter." So geht es nicht nur Vanessa, sondern vielen Betroffenen. Aber sobald klar ist, was hinter den Beschwerden steckt, und eine individuell passende Behandlung beginnt, wird der Alltag oft Schritt für Schritt leichter.

Vermeidungsstrategien - endlos kauen und nachtrinken

Viele Menschen mit einer EoE entwickeln Strategien beim Essen, um die Symptome zu lindern: Sie kauen extrem lange, trinken nach jedem Bissen, schneiden Speisen sehr klein, bevorzugen weiche Kost oder meiden bestimmte Lebensmittel und Konsistenzen. Das kann kurzfristig helfen und gibt Betroffenen ein Gefühl von Kontrolle. Die Strategien sind allerdings auch problematisch: Sie können die EoE-Symptome verschleiern und so dafür sorgen, dass die EoE länger unentdeckt bleibt. Ohne eine Behandlung kann es dann zu einem Fortschreiten und einer Verschlechterung der Erkrankung kommen. Daher ist eine frühzeitige ärztliche Behandlung der EoE wichtig.

In Gesellschaft essen - eine ständige Anspannung

Essen ist sozialer Alltag - in der Familie, mit Freund*innen, bei Feiern oder auf Reisen. Mit EoE wird genau das häufig zur Stresssituation. Aus Sorge, durch das Essverhalten oder akute Symptome aufzufallen, vermeiden manche Patient*innen, in Gesellschaft zu essen. Das kann zu sozialem Rückzug führen und auch seelisch belasten. Auch Vanessas Mutter erinnert sich an diese Zeit: "Die EoE von Vanessa hat unseren ganzen Familienalltag bestimmt. Wir konnten keine Ausflüge mehr richtig machen, weil Vanessa Angst hatte, unterwegs nicht alles Essen zu können. Sie wollte eigentlich nur noch zuhause bleiben."

Folgeschäden vorbeugen statt Beschwerden "aushalten"

Unbehandelt kann eine EoE fortschreiten und die Speiseröhre langfristig verändern. Umso wichtiger ist es, Beschwerden ernst zu nehmen und abklären zu lassen. Durch spezielle Diäten können die Beschwerden und Entzündungen zurückgehen, sie bedeuten allerdings auch dauerhafte Einschränkungen im Speiseplan und sind für viele Betroffene schwierig durchzuhalten. Medikamentös kommen unter anderem Kortison-Präparate oder sogenannte Biologika zum Einsatz. Biologika können gezielt in bestimmte Prozesse im Körper eingreifen und so eine zielgerichtete Therapie ermöglichen. Welche Therapie geeignet ist, sollte individuell mit spezialisierten Ärzt*innen entschieden werden. Wichtig ist: Auch mit EoE-Diagnose muss man sich nicht mit anhaltenden Beschwerden arrangieren. Wenn Patient*innen trotz Therapie ihr Essverhalten weiter anpassen müssen, ist ein erneutes Gespräch in der Praxis sinnvoll.

Hier geht es zur Anmeldung zum EoE-Patiententag am 24. April 2026. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich: eoe-patiententag.de/anmeldung/

Mehr Informationen rund um EoE und Therapieoptionen: www.das-ist-eoe.de/

Über Sanofi

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