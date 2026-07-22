Benedikt Hausler

Benedikt Hausler: Vermögensschutz mit Edelmetallen beginnt bei der richtigen Lagerung

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München (ots)

Physisches Gold und Silber gelten seit jeher als verlässliche Möglichkeit, Vermögen vor Inflation, wirtschaftlichen Unsicherheiten und dem Wertverlust klassischer Währungen zu schützen. Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte setzen deshalb bewusst auf Edelmetalle. Bei der Lagerung verlassen sich die meisten auf ihr Zuhause. Doch ist die vermeintliche Sicherheit in den eigenen vier Wänden wirklich die beste Lösung? Welche Risiken damit einhergehen und wie Sie Ihr Vermögen umfassend schützen sollten, lesen Sie hier.

Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte setzen gezielt auf physisches Gold und Silber, um ihr Vermögen vor Inflation, Bankenrisiken und möglichen politischen Eingriffen zu schützen. Das Problem nach dem Erwerb: Kaum ein Anleger plant die zukünftige Lagerung strategisch. Stattdessen landen die Edelmetalle im privaten Tresor, im Keller oder an versteckten Orten im eigenen Zuhause. Was dabei nach maximaler Kontrolle aussieht, entwickelt sich bei genauer Betrachtung jedoch oft zu einem unterschätzten Risiko: „Private Hauslagerung kann bei größeren Edelmetallbeständen zu erheblichen finanziellen Verlusten führen – insbesondere dann, wenn Versicherungsschutz, familiäre Aspekte, aber auch Verkaufbarkeit nicht sauber geregelt sind“, erklärt Benedikt Hausler.

„Die effektivste Absicherung besteht nicht darin, Gold und Silber einfach zu besitzen, sondern sie strukturiert zu lagern, sinnvoll zu verteilen und jederzeit verlässlich verkaufen zu können“, erklärt Benedikt Hausler. Mit seinem Hintergrund in der Volkswirtschaftslehre, den er an der Ludwig-Maximilians-Universität München erworben hat, sowie seiner intensiven Auseinandersetzung mit Edelmetallhändlern, Wertlogistikern und Lagerlösungen seit vielen Jahren bringt er ein tiefes Verständnis für Geldsysteme und Vermögenssicherung mit. Er unterstützt seine Kunden dabei, geeignete Anbieter, Lagerorte und Prozesse so aufeinander abzustimmen, dass Sicherheit, Zugriff und spätere Liquidität in einem funktionierenden Gesamtsystem zusammenkommen.

Zahlreiche Risiken bei der Wertverwahrung in den eigenen vier Wänden

Die Lagerung von Gold und Silber im eigenen Zuhause vermittelt zunächst ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Während die einen meinen, das perfekte Versteck gefunden zu haben, setzen andere Anleger auf einen privaten Tresor und glauben ihre Edelmetallbestände dort sicher. Unabhängig von der Art der Hauslagerung gilt: Dieser Gedanke greift zu kurz. Zwar kann das Halten von kleineren Beständen im eigenen Heim durchaus sinnvoll sein. Doch sobald größere Vermögenswerte betroffen sind, entsteht durch die Konzentration an einem einzigen Ort ein erhebliches Klumpenrisiko. Kommt es zu Diebstahl, würde ein einziger Vorfall ausreichen, den gesamten Edelmetallbestand zu gefährden.

Darüber hinaus gibt es weitere kritische Faktoren, die kaum ein Anleger in den Blick nimmt. Private Lagerung kann beispielsweise durch Veränderungen im familiären Umfeld beeinflusst werden. Wird der Eigentümer pflegebedürftig oder verliert seine Geschäftsfähigkeit, wissen Angehörige oder Bevollmächtigte oft nicht, dass Edelmetalle vorhanden sind oder wo sie gelagert werden. Bei einer Scheidung wiederum ist in vielen Fällen nicht eindeutig, wer den Zugang zum Tresor hat. Im schlimmsten Fall werden Bestände entnommen. Hinzu kommt meist ein fehlender Versicherungsschutz sowie mangelhafte Dokumentation von Beständen. Wer hier nicht aufpasst, verliert im Ernstfall alles. Versicherungen bei privat gelagerten Edelmetallen können nur dann greifen, wenn Lagerung, Nachweise, Werte und Bedingungen sauber dokumentiert und erfüllt sind.

Im Gegensatz zur privaten Hauslagerung steht die professionelle und bankenunabhängige Wertlagerung von Gold und Silber. Bankenunabhängige Wertlagerung bedeutet, Gold und Silber physisch außerhalb klassischer Bankguthaben oder Bankprodukte zu lagern. Sie basiert auf klar definierten Prozessen und spezialisierten Sicherheitsstrukturen. Edelmetalle werden dabei in dafür ausgelegten Hochsicherheitslagern verwahrt, die nicht nur physisch geschützt sind, sondern auch organisatorisch und rechtlich durchdacht aufgebaut wurden. “Ein entscheidender Vorteil liegt in der Abstimmung aller beteiligten Komponenten: Händler, Lageranbieter, Wertlogistiker und Versicherung greifen ineinander, sodass Verwahrung, Dokumentation und Absicherung nicht isoliert, sondern als funktionierendes Gesamtsystem betrachtet werden können”, so Benedikt Hausler.

Benedikt Hausler über die Vorteile professioneller Wertlagerung

Besonders wichtig ist dabei die eindeutige Eigentumszuordnung, durch die sichergestellt wird, dass eingelagerte Edelmetalle rechtlich dem Anleger gehören und im Falle einer Insolvenz nicht Teil einer fremden Vermögensmasse werden. „Es geht nicht darum, eine vermeintlich perfekte Sicherheit zu schaffen, sondern Risiken so zu strukturieren, dass sie nachvollziehbar reduziert und im Ernstfall klar geregelt sind“, erklärt Benedikt Hausler.

Ein wesentlicher Vorteil professioneller Wertlagerung liegt in der Möglichkeit, Gold und Silber gezielt auf mehrere geografische Standorte zu verteilen. Während viele Anleger ihre Bestände ausschließlich im eigenen Zuhause oder zumindest innerhalb eines Landes halten, eröffnet eine internationale Streuung zusätzliche Sicherheitsebenen. Deutschland bietet dabei für viele Anleger einen vertrauten Rechtsraum und eine gute Erreichbarkeit, während die Schweiz seit Jahrzehnten für ihren stabilen Umgang mit Vermögenswerten und einen ausgeprägten Eigentumsschutz bekannt ist. Für eine noch breitere Diversifikation kann zudem ein Standort wie Singapur sinnvoll sein, der als wirtschaftlich und politisch eigenständiges Umfeld außerhalb Europas gilt.

Durch diese Aufteilung wird verhindert, dass ein einzelnes regionales Ereignis den gesamten Bestand betrifft – stattdessen entsteht eine strukturierte Risikoverteilung über mehrere Systeme hinweg. „Gerade bei größeren Vermögenswerten ist es entscheidend, nicht alles an einem Ort zu konzentrieren, sondern bewusst auf mehrere stabile Standorte zu setzen“, erklärt Benedikt Hausler.

Verkaufbarkeit – deshalb spielt auch sie eine Rolle bei der Wertlagerung

Ein Aspekt, der bei der Anlage in Gold und Silber dabei häufig unterschätzt wird, ist die spätere Verkaufbarkeit – also die Frage, wie schnell und zu welchen Konditionen Edelmetalle wieder in liquide Mittel umgewandelt werden können. Viele Anleger konzentrieren sich beim Kauf vor allem auf den Preis und stellen erst im Verkaufsprozess fest, ob ihr gewählter Händler tatsächlich leistungsfähig ist. Gerade bei größeren Beständen kann es hier zu erheblichen Einschränkungen kommen: Nicht jeder Anbieter ist in der Lage, große Mengen kurzfristig anzukaufen oder faire Preise zu stellen. Dadurch entsteht eine paradoxe Situation, in der zwar physisches Vermögen vorhanden ist, dieses jedoch nicht ohne Weiteres in nutzbare Kaufkraft überführt werden kann.

Professionelle Lagerlösungen bieten hier klare Vorteile, da Verkauf, Lagerung und Abwicklung strukturiert aufeinander abgestimmt sind und häufig ohne physischen Transport erfolgen können. „Gold und Silber sind letztlich gespeicherte Kaufkraft – ihr eigentlicher Wert zeigt sich erst dann, wenn sie im richtigen Moment schnell und zuverlässig in Geld umgewandelt werden können“, erklärt Benedikt Hausler.

Benedikt Hauslers umfassender Gesamtansatz

Für vermögende Anleger reicht es heute nicht mehr aus, Gold und Silber lediglich zu besitzen – entscheidend ist, wie diese Edelmetalle strukturiert gelagert, abgesichert und im Bedarfsfall wieder verfügbar gemacht werden können. Während die private Hauslagerung vor allem ein Gefühl von Kontrolle vermittelt, zeigt sich bei genauer Betrachtung, dass sie bei größeren Vermögenswerten erhebliche Schwächen in den Bereichen Sicherheit, Risikostreuung und Liquidität aufweist. Eine bankenunabhängige Wertlagerung hingegen ermöglicht es, diese Faktoren gezielt zu optimieren, indem Edelmetalle professionell verwahrt, geografisch verteilt und organisatorisch sinnvoll eingebunden werden.

Genau hier setzt der Ansatz von Benedikt Hausler an, der seine Kunden dabei unterstützt, Kauf, Lagerung und Verkaufbarkeit als zusammenhängendes System zu verstehen und umzusetzen. „Viele Anleger erkennen erst spät, dass nicht der Besitz von Gold und Silber über die Qualität ihrer Absicherung entscheidet, sondern die Struktur dahinter – wer hier strategisch denkt, kann Risiken deutlich reduzieren und gleichzeitig seine Handlungsfähigkeit langfristig sichern“, erklärt Benedikt Hausler abschließend.

Sie möchten Ihr Vermögen mit Gold und Silber nachhaltig absichern und keine unnötigen Risiken bei der Lagerung eingehen? Dann lassen Sie sich von Benedikt Hausler individuell beraten.

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