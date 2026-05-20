Benedikt Hausler

Vermögen schützen, Kaufkraft sichern: Wie Benedikt Hausler Unternehmern und wohlhabenden Privatpersonen hilft, ihr Kapital mit physischen Edelmetallen abzusichern

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London (ots)

Millionen Euro liegen auf deutschen Bankkonten – ungeschützt, inflationsgefährdet und dem Zugriff des Systems ausgeliefert. Wer sein Vermögen mit Gold und Silber absichern will, tappt dabei oft in strukturelle Fallen, die zunächst gar nicht auffallen. Wie Benedikt Hausler genau das ändert und wo er dabei konkret ansetzt, erfahren Sie hier.

Die anhaltende Inflation sorgt seit Jahren für spürbaren Kaufkraftverlust, während steigende Staatsverschuldung, regulatorische Eingriffe und ein wachsendes Misstrauen gegenüber Banken das Sicherheitsgefühl vieler wohlhabender Menschen erschüttern. Gleichzeitig befinden sich große Teile des Vermögens oft weiterhin ungeschützt auf Konten oder werden ohne klare Strategie in Edelmetalle investiert. Nicht selten kaufen Anleger Gold oder Silber bei klassischen Händlern und lagern die Bestände anschließend zu Hause im Tresor. Was auf den ersten Blick sicher erscheint, birgt jedoch erhebliche Risiken: fehlender Versicherungsschutz, mangelnde internationale Diversifikation und die Gefahr eines vollständigen Verlusts bei Einbruch oder anderen Schadensfällen. Hinzu kommt, dass viele Anleger zwar Edelmetalle besitzen, im Ernstfall jedoch keinen strukturierten Zugriff auf einen schnellen und fairen Verkauf haben. „Viele Menschen glauben, das größte Risiko liege in der externen Lagerung. Tatsächlich liegt es häufig in der fehlenden Struktur und der Konzentration des Vermögens an nur einem Ort. Wird dieses Problem ignoriert, kann das im Ernstfall erhebliche finanzielle Folgen haben“, mahnt Benedikt Hausler.

„Genau deshalb suchen heute immer mehr Unternehmer und vermögende Privatpersonen nach Lösungen, die nicht nur den Kauf von Edelmetallen ermöglichen, sondern ihr Vermögen langfristig strategisch absichern“, fügt er hinzu. Der studierte Volkswirt beschäftigte sich bereits früh intensiv mit geldpolitischen Zusammenhängen und verfasste seine Abschlussarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München bei Professor Hans-Werner Sinn. Da klassische Währungen langfristig keine stabile Grundlage für nachhaltigen Vermögensschutz darstellen, begann Benedikt Hausler selbst damit, physische Edelmetalle zu erwerben und internationale Lager- und Sicherheitsstrukturen zu analysieren. Seit mehreren Jahren begleitet er Unternehmer, ehemalige Unternehmer und vermögende Privatpersonen dabei, größere Vermögen professionell mit Gold und Silber abzusichern. Dabei agiert er bewusst nicht als Edelmetallhändler, sondern als unabhängiger Experte, der für seine Kunden passende Händler, Lagerlösungen und internationale Strukturen koordiniert. Sein Ziel: eine funktionierende Gesamtstruktur schaffen, die Sicherheit, Flexibilität und langfristigen Vermögensschutz miteinander verbindet.

Vom Erstgespräch zur funktionierenden Gesamtstruktur

Die Zusammenarbeit mit Benedikt Hausler beginnt stets mit einem kostenlosen Erstgespräch. Hierbei wird analysiert, welche Ziele der Kunde verfolgt und wie seine aktuelle Vermögensstruktur aussieht. Auf dieser Basis entsteht schließlich ein individuelles Konzept: Welche Edelmetalle sollen gekauft werden? Über welche Anbieter erfolgt der Kauf? Wie wird die Lagerung aufgebaut?

Anschließend begleitet Benedikt Hausler seine Kunden aktiv bei der Umsetzung. Gemeinsam werden Depots eröffnet, Händler ausgewählt und der gesamte Kaufprozess organisiert. Dazu gehören auch Überweisungen, die Kaufabwicklung und weitere administrative Anforderungen. „Mein Anspruch ist es, dass Kunden am Ende nicht einfach irgendwo Gold liegen haben, sondern eine Struktur besitzen, die funktioniert und ihnen Sicherheit gibt, Flexibilität lässt und im Ernstfall wirklich zugänglich ist“, betont Benedikt Hausler.

Ein wesentlicher Unterschied zu klassischen Edelmetallhändlern zeigt sich genau an diesem Punkt: Es geht nicht um eine einzelne Transaktion, sondern um ein Gesamtkonzept. Durch sein Netzwerk kann Benedikt Hausler für seine Kunden zudem oft bessere Konditionen bei Händlern verhandeln, als diese allein erhalten würden. Hinzu kommt der direkte Zugang zu Ansprechpartnern in den Partnerunternehmen, statt anonymer Warteschleifen und standardisierter Abläufe.

Internationale Streuung als Kern der Strategie

Ein zentrales Element der Strategie von Benedikt Hausler ist die internationale Diversifikation, also die gezielte Streuung auf mehrere Standorte. Edelmetalle werden nicht an einem einzigen Ort gelagert, sondern verteilt. Typische Lagerorte sind Deutschland, die Schweiz und Singapur, weil sie unterschiedliche rechtliche und sicherheitsrelevante Vorteile bieten. Welche Standorte konkret gewählt werden, hängt dabei vom jeweiligen Kunden ab: Welche Risiken sollen verringert werden? Wie wichtig sind schneller Zugriff und Flexibilität?

„Die Streuung auf mehrere Standorte ist kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für echten Vermögensschutz. Wer alles an einem Ort lagert, hat das Klumpenrisiko nicht gelöst, er hat es nur verlagert“, so Benedikt Hausler. Professionelle externe Lagerstätten bieten dabei klare Vorteile gegenüber der privaten Lagerung. Sie verfügen über hohe Sicherheitsstandards und umfassenden Versicherungsschutz – etwas, das sich zu Hause in dieser Form kaum umsetzen lässt. Zudem können Edelmetalle in solchen Lagern digital verwaltet und weltweit verkauft werden, ohne dass der Kunde selbst vor Ort sein muss.

Gerade für Menschen, die viel reisen, international tätig sind oder einen Wohnsitz im Ausland planen, ist das ein wichtiger Punkt. Zusätzliche Sicherheit schafft dabei außerdem ein weiterer Aspekt: Im Fall einer Insolvenz eines Anbieters bleiben die Edelmetalle rechtlich Eigentum des Kunden und fallen nicht in die Insolvenzmasse des Unternehmens.

Liquidität und Verkaufsfähigkeit als oft unterschätztes Problem

Bei Edelmetallen wird häufig über den Kauf gesprochen, deutlich seltener über den Verkauf. Genau dort liegt jedoch oft die eigentliche Schwachstelle. Denn wer größere Mengen Gold oder Silber hält, muss sicher sein, diese im Bedarfsfall auch rasch und zu fairen Preisen wieder veräußern zu können. „Der Kauf ist der einfache Teil. Die entscheidende Frage ist: Kann ich meine Edelmetalle im richtigen Moment auch wieder verkaufen – schnell, zu fairen Konditionen und ohne bürokratische Hürden? Wer das nicht sichergestellt hat, hat nur die halbe Arbeit gemacht“, erläutert Benedikt Hausler hierzu.

Durch sein Netzwerk sorgt er dafür, dass Kunden uneingeschränkten Zugang zu Händlern haben, die über ausreichende Liquidität verfügen und Edelmetalle effizient zurückkaufen können. Feste Vertragslaufzeiten bestehen dabei nicht. Kunden können ihre Edelmetalle daher jederzeit verkaufen und bleiben flexibel. Gold und Silber werden in diesem Ansatz zudem nicht als kurzfristige Renditeanlage verstanden, sondern als Mittel zur Stabilisierung und Absicherung von Vermögen. Auch die Marktlage unterstreicht diese Sichtweise: Die Nachfrage nach physischen Edelmetallen steigt, zugleich bestehen strukturelle Probleme wie ein Angebotsdefizit bei Silber. Hinzu kommt eine zunehmende Entkopplung zwischen den Preisen an den Finanzmärkten und der tatsächlichen physischen Nachfrage. Das kann langfristig Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben.

Ausblick: Zwei Wege, eine Entscheidung

Wer heute nichts verändert, setzt sein Vermögen weiter denselben Risiken aus: Inflation, die Kaufkraft leise aufzehrt, Bankenrisiken, die sich oft erst im Ernstfall zeigen, und staatliche Eingriffe, die regulatorisch möglich sind. Wer Gold und Silber zu Hause lagert, trägt dieses Risiko allein – ohne belastbare Struktur, ohne professionellen Schutz, ohne klare Lösung für den Fall der Fälle. Anders sieht es mit einer durchdachten Gesamtstruktur aus. Sie schützt nicht nur Vermögenswerte, sondern schafft auch Flexibilität und Handlungsfähigkeit. Gerade in unsicheren Zeiten macht das den Unterschied. „Es geht nicht darum, alle Risiken vollständig auszuschließen, das wäre illusorisch. Es geht darum, sie durch gezielte Streuung und Struktur so weit wie möglich zu reduzieren. Wer das konsequent umsetzt, schläft nachts ruhiger“, fasst Benedikt Hausler zusammen.

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