Valid Technologies GmbH

Valid darf als erstes deutsches Unternehmen offiziell Medieninhalte mit Content Credentials verknüpfen

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Berlin (ots)

Mithilfe der Content Credentials können Menschen und Maschinen plattformübergreifend die Herkunft und Authentizität von Content verifizieren.

Die zuständige Standardorganisation Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) hat Valids Software-Anwendung Lumid als konform bestätigt.

Mit Lumid können Unternehmen, Behörden und Einzelpersonen ab sofort Bilder und Videos mit Content Credentials gemäß dem C2PA-Standard verbinden.

Hintergrund ist die massenhafte Verbreitung von sog. Deepfakes und anderen Inhalten, die mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) geschaffen werden.

Neuesten Studien zufolge sehen 91% der Menschen in Deutschland aufgrund der Verbreitung von generativer KI eine wachsende Schwierigkeit, echte von manipulierten Inhalten zu unterscheiden. Auch erfahrene Redaktionen, verbreiteten bereits unwillentlich Deepfake-Videos ohne entsprechende Offenlegung.

Grundsätzlich kann der Täuschung durch Deepfakes mit zwei Methoden entgegengewirkt werden: durch eine forensische Analyse (auch AI-detection) und durch die Kennzeichnung von echten bzw. synthetischen Inhalten. Lumid verfolgt den Ansatz der Kennzeichnung von Inhalten mit Content Credentials nach dem C2PA-Standard und mittels proprietärer Fingerprinting-Technologie. Diese ermöglichen die robuste Verifizierung der Herkunft und der Authentizität des gekennzeichneten Contents.

Doch um Inhalte mit Content Credentials offiziell kennzeichnen zu dürfen, muss die entsprechende Anwendung dem C2PA-Standard genügen und einer Überprüfung der C2PA-Organisation standhalten. Als erstes Unternehmen im deutschsprachigen Raum durchlief Valid am 7. April 2026 erfolgreich diesen Prozess und darf nunmehr anhand der Software-Anwendung Lumid Inhalte mit Content Credentials verknüpfen.

Lumid richtet sich vor allem an Unternehmen, Behörden und Einzelpersonen, die authentische Inhalte mit Content Credentials verknüpfen wollen. Denn neuesten Studien zufolge wirken Inhalte mit Content Credentials vertrauenswürdiger. Zudem kann gekennzeichnet und offengelegt werden, ob ein Inhalt synthetisch hergestellt bzw. ein Deepfake ist. Das wird gemäß dem AI Act für Anbieter bzw. Betreiber von KI-Systemen verpflichtend. Content Credentials bieten darüber hinaus die Möglichkeit, den urheberrechtlichen Nutzungsvorbehalt bzgl. des Text- und Data-Minings (sog. Opt-Out) zu erklären.

Content Credentials kommen bisher beispielsweise bei Bildern zum Einsatz, die mit der Kamera eines Google Pixel Smartphones oder mit ChatGPT erstellt wurden. Inhalte mit Content Credentials können auf Webseiten (z. B. Adobe) verifiziert werden. Große Plattformen wie z. B. LinkedIn lesen Content Credentials von Bildern oder Videos automatisch aus. Den Nutzerinnen und Nutzern der Plattform werden diese in Form einer klickbaren Markierung zum Zwecke der Inhalte-Verifizierung angezeigt.

Die Valid Technologies GmbH wurde 2023 gegründet, hat ihren Sitz im Herzen von Berlin und beschäftigt derzeit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hat die Software-Lösung Lumid entwickelt und bringt diese seit Mai 2026 auf den Markt. Das Unternehmen wurde zuletzt von der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIN-D) und dem Medieninnovationszentrum Babelsberg gefördert. Unter Vorsitz der Europäischen Kommission entwickelt die Valid Technologies GmbH den Verhaltenskodex für die Kennzeichnung und Offenlegung von KI-generierten Inhalten mit und ist zudem Co-Autorin des Global Media Identifiers (ISO-IWA 44:2025).

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