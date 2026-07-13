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Die Babyboomer gehen in Rente – warum Deutschland vor der größten Unternehmensübergabe seiner Geschichte steht

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London (ots)

Der Mittelstand steht vor einer großen Übergabewelle. Viele Unternehmer aus der Babyboomer-Generation nähern sich dem Ruhestand, doch ein Nachfolger fehlt oft. Was privat nach Lebensplanung klingt, kann für den Betrieb schnell zur Existenzfrage werden. Wer Verkauf oder Übergabe erst angeht, wenn der Ausstieg drängt, verliert Verhandlungsspielraum und oft auch Unternehmenswert.

Dabei gilt: Ein gutes Unternehmen ist nicht automatisch ein gut verkäufliches Unternehmen. Warum die kommende Nachfolgewelle den Mittelstand verändert, welche Fehler Unternehmer vor dem Verkauf vermeiden sollten und wie sich der Unternehmenswert gezielt steigern lässt, erklärt dieser Beitrag.

Warum die Nachfolgewelle den Markt grundlegend verändert

Der deutsche Mittelstand steht vor einer historischen Nachfolgewelle. In den kommenden Jahren erreichen hunderttausende Unternehmer das Ruhestandsalter – gleichzeitig gibt es deutlich weniger geeignete Nachfolger, weder innerhalb der Familie noch im Kreis der Mitarbeitenden. Das verändert das Kräfteverhältnis im Markt spürbar: Wo früher häufig ein Nachfolger gesucht wurde, konkurrieren heute immer mehr Unternehmen um eine begrenzte Zahl qualifizierter Käufer. Wer gut vorbereitet ist, wird auch künftig attraktive Optionen haben. Wer dagegen erst aktiv wird, wenn der persönliche Zeitdruck steigt, verliert Verhandlungsmacht.

Hinzu kommt, dass sich die Anforderungen auf Käuferseite deutlich verändert haben. Investoren und strategische Erwerber prüfen Unternehmen heute wesentlich intensiver als noch vor zehn Jahren. Die Nachfolge ist deshalb längst nicht mehr nur eine persönliche Entscheidung zum Karriereende, sondern eine strategische Aufgabe der Unternehmensführung – eine, die rechtzeitig vorbereitet sein will.

Warum Aufschieben beim Verkauf besonders teuer werden kann

Ein Unternehmensverkauf ist kein Projekt, das sich innerhalb weniger Monate optimal vorbereiten lässt. Viele Faktoren, die den Unternehmenswert maßgeblich beeinflussen, entwickeln sich über Jahre. Dazu gehören stabile Managementstrukturen, eine gesunde Kundenstruktur, nachhaltige Profitabilität und eine überzeugende Wachstumsstrategie.

Wer erst verkaufen möchte, wenn Zeitdruck entsteht, befindet sich häufig in einer schwächeren Verhandlungsposition. Erfahrene Käufer erkennen schnell, wenn ein Unternehmer nur noch wenige Alternativen hat. Das wirkt sich nicht nur auf den Kaufpreis aus, sondern oft auch auf Vertragsbedingungen, Garantien oder den späteren Gestaltungsspielraum.

Deshalb ist es wichtig, sich bereits drei bis fünf Jahre vor einer geplanten Übergabe mit der Nachfolge zu beschäftigen. Diese Zeit ermöglicht es, gezielt Maßnahmen umzusetzen, die den Unternehmenswert nachhaltig steigern und gleichzeitig den Kreis potenzieller Käufer erweitern.

Was ein Unternehmen wirklich verkäuflich macht

Ein erfolgreiches Unternehmen ist nicht automatisch gut verkäuflich. Viele Betriebe erwirtschaften hervorragende Gewinne, sind aber stark vom Gründer abhängig: Kundenbeziehungen, zentrale Entscheidungen oder wesentliches Fachwissen liegen dann häufig bei einer einzigen Person. Für potenzielle Käufer ist genau das ein erhebliches Risiko.

Ein gut verkäufliches Unternehmen funktioniert dagegen auch ohne den bisherigen Eigentümer erfolgreich weiter. Entscheidend sind ein starkes Managementteam, wiederkehrende und planbare Umsätze, eine breite Kundenbasis ohne Klumpenrisiken, professionelle Prozesse und eine überzeugende Wachstumsstrategie. Denn Käufer investieren nicht in die Vergangenheit eines Unternehmens, sondern in dessen zukünftige Ertragskraft. Verkauft wird deshalb nicht nur das, was ein Unternehmen heute leistet – sondern vor allem das, was es morgen eigenständig leisten kann.

Wie sich der Unternehmenswert gezielt steigern lässt

Die wertvollste Phase beginnt lange vor dem eigentlichen Verkaufsprozess. Vier Hebel sind dabei besonders wirkungsvoll.

Erstens: die Abhängigkeit vom Unternehmer konsequent reduzieren. Ein Management, das eigenständig handelt, erhöht die Attraktivität erheblich. Zweitens lohnt es sich, die Qualität der Erträge zu verbessern – wiederkehrende Umsätze, langfristige Kundenbeziehungen und eine geringere Kundenkonzentration wirken sich auf die Bewertung häufig stärker aus als kurzfristige Gewinnsteigerungen.

Drittens erwarten Käufer belastbare Zahlen und eine professionelle Unternehmenssteuerung: Transparentes Reporting, saubere Finanzdaten und klar dokumentierte Prozesse schaffen Vertrauen und verkürzen die Due Diligence – also die eingehende Prüfung des Unternehmens durch den Käufer. Viertens braucht es eine überzeugende Wachstumsstory, denn bezahlt wird nicht nur für den Ist-Zustand, sondern für das Potenzial der kommenden Jahre. Wer diese Hebel frühzeitig nutzt, schafft die Grundlage für bessere Optionen und stärkere Verhandlungen.

Diese Fehler sollten vor dem Verkauf vermieden werden

Ein Unternehmensverkauf darf nicht auf eine reine Preisverhandlung reduziert werden. Wer ohne Vorbereitung in den Markt geht, verschenkt oft erhebliches Potenzial. Ebenso problematisch ist die frühe Fokussierung auf nur einen Interessenten: Wettbewerb zwischen mehreren Käufern verbessert in der Regel nicht nur den Kaufpreis, sondern auch Vertragsbedingungen und Transaktionssicherheit.

Auch das Verbergen von Schwächen ist ein Fehler – erfahrene Käufer finden kritische Punkte in der Due Diligence ohnehin. Sinnvoller ist es, solche Themen frühzeitig zu identifizieren, einzuordnen und nach Möglichkeit vorab zu lösen. Häufig unterschätzt wird zudem die internationale Käuferlandschaft: Viele der aktivsten Private-Equity-Investoren – also Beteiligungsgesellschaften, die gezielt in Unternehmen investieren – sitzen nicht in Deutschland, sondern in London, Europa oder Nordamerika. Wer den Prozess nur lokal ausrichtet, verzichtet womöglich auf einen erheblichen Teil potenzieller Käufer. Ein breit aufgestellter Käuferkreis und ein international erfahrener M&A-Berater – ein Spezialist für Unternehmenskäufe und -verkäufe – können Wettbewerb, Transaktionssicherheit und die Qualität des künftigen Partners deutlich verbessern. Denn am Ende ist nicht allein der höchste Kaufpreis entscheidend, sondern der Käufer, der strategisch zum Unternehmen passt und die Zukunftsstrategie tatsächlich umsetzen kann.

Über Daniel Baade:

Dr. Daniel Baade ist CEO von Dyer Baade & Company in London. Die M&A-Beratung unterstützt eigentümergeführte Unternehmen bei Unternehmensverkäufen und Kapitaltransaktionen mit internationalen Investoren. Sein Schwerpunkt liegt auf der strategischen Vorbereitung von Nachfolge- und Verkaufssituationen sowie der Positionierung mittelständischer Unternehmen im internationalen Private-Equity-Markt. Mehr Informationen unter: https://dyerbaade.com/

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