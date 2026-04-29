Roku Gin

Roku Japanese Gin präsentiert limitierte Noryo Tea Edition

Inspiriert von japanischer Tradition und den unverwechselbaren Pflanzenextrakten von Sencha- und Gyokuro-Grüntee

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Frankfurt am Main (ots)

Roku Japanese Gin, der authentische japanische Craft-Gin aus dem Hause Suntory, präsentiert die Markteinführung der Roku Gin Noryo Tea Edition, einer limitierten Sommeredition, die von Noryo inspiriert ist - der japanischen Tradition, im Sommer zu Entschleunigen, die Sinne zu erfrischen, sich mit der Natur zu verbinden und sich in ruhigen Momenten am Wasser abzukühlen.

Nach dem erfolgreichen Debüt der Sakura Bloom Edition erscheint die Roku Gin Noryo Tea Edition als zweite Ausgabe der Seasonal Festival Collection. Die Roku Gin Noryo Tea Edition hebt zwei Aromen hervor, die gerade ihren Höhepunkt erreichen: Sencha-Tee und Gyokuro-Grüntee.

Die Editions werden mit Rokus charakteristischem Bekenntnis zu Shun hergestellt - der japanischen Philosophie, Zutaten auf dem Höhepunkt ihrer Saison zu zelebrieren, wenn Reife und Frische zusammenkommen, um ihren außergewöhnlichsten Geschmack zum Ausdruck zu bringen.

Geschmacksnoten: Das sensorische Profil von Roku Gin Noryo Tea Edition

In der Nase entfalten sich zarte grasige Noten von Sencha-Tee über sanften Zitrus- und klassischen Gin-Aromen. Am Gaumen breiten sich der reichhaltige Umami-Charakter des Gyokuro-Tees aus, der sich wunderbar mit leichteren blumigen Noten verbindet, während sich im Abgang frische Yuzu-Aromen, sanfte Sansho-Würze und elegante Grüntee-Noten zeigen.

Das Flaschendesign der Roku Gin Noryo Tea Edition

Das Flaschendesign spiegelt den Geist von Noryo durch raffinierte, haptische Details wider: umrissene Teeblatt-Illustrationen, ein Etikett aus Washi-Papier mit grünen Akzenten und direkt in das Glas geprägte Pflanzenelemente. Jede Komponente erzählt eine Geschichte von japanischer Handwerkskunst und der Achtung der Jahreszeiten.

Das Rezept für den Noryo Fizz Cocktail

Die Roku Gin Noryo Tea Edition wurde speziell für den Sommer entwickelt: Noryo Fizz, ein spritziger Gin Fizz, der den teeorientierten Charakter der Spirituose hervorhebt und gleichzeitig die Aromen des Sommers zelebriert.

Zutaten:

2 Teile Roku Gin Noryo Tea Edition

5 Honigmelonenwürfel (einer zum Garnieren)

¼ Teil Zitronensaft

¼ Teil Zuckersirup

1 Teil Sodawasser

Zubereitung:

Die Melone in einem Shaker mischen, dann Gin, Zitronensaft, Zuckersirup und Eiswürfel hinzufügen

Schütteln und durch ein feines Sieb in ein Collins-Glas mit Eis abseihen

Mit Sodawasser auffüllen

Mit einer Melonenkugel garnieren

Roku Gin Noryo Tea Edition wird mit 43 % Alkoholgehalt abgefüllt und ist ab Mitte April 2026 im ausgewählten Handel in Deutschland zur unverbindlichen Preisempfehlung von 27,99 EUR erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website hier.

Bitte verantwortungsvoll genießen.

Über Suntory Global Spirits Deutschland

Die Suntory Global Spirits Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt ist eine der führenden Gesellschaften für Marketing und Vertrieb von Premiumspirituosen auf dem deutschen Markt. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählt Jim Beam Bourbon, in Deutschland einer der beliebtesten Whisk(e)ys* mit seiner Familie: Jim Beam White, Jim Beam Sunshine Blend, Jim Beam Flavors, Jim Beam RTDs (Ready-to-Drink), Jim Beam Black, Jim Beam Double Oak und Jim Beam Rye. Zum Markenportfolio gehören neben Jim Beam internationale Whisk(e)ymarken wie Laphroaig, Maker's Mark, Bowmore, Toki, Hibiki, Hakushu, Yamazaki, Kilbeggan, Legent, Knob Creek, Ardmore, Auchentoshan, Highland Park, Macallan, Teacher's und Connemara. Des Weiteren umfasst das Portfolio bekannte Marken wie Sauza Tequila, Roku Gin, Sipsmith Gin, Larios Gin, Haku Wodka, Sourz Likör, Brugal Rum und die -196 (minus one-nine-six) RTD-Cocktails.

Suntory Global Spirits Deutschland ist ein Unternehmen der Suntory Global Spirits Inc.

www.suntoryglobalspirits.com/de-de

*Quelle: NielsenIQ Market Track LEH+DM+C&C, Whisk(e)y total inkl. Flavors, Absatz & Umsatz, MAT Februar 2026

Über Suntory Global Spirits

"Inspire the brilliance of life" ist das Ziel von Suntory Global Spirits, eines der weltweit führenden Unternehmen für Premium-Spirituosen, durch das Schaffen intensiver Erlebnisse für Menschen, im Einklang mit der Natur. Suntory Global Spirits ist bekannt für die hohe Kunst in der Herstellung von Premium-Whisk(e)ys wie Jim Beam® und Maker's Mark®, japanischen Whiskys wie Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® und Toki sowie von namhaften schottischen Whiskys wie Laphroaig® und Bowmore®. Das Unternehmen produziert außerdem relevante Brands wie Tres Generaciones® und El Tesoro® Tequila, Roku(TM) und Sipsmith® Gin und ist mit Marken wie -196(TM) (minus one-nine-six) und On The Rocks(TM) Premium Cocktails im Segment der Ready-to-Drink-Cocktails weltweit bekannt.

Als globales Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern wird Suntory Global Spirits von seinen Kernwerten Growing for Good, Yatte Minahare und Giving Back to Society angetrieben. Die Proof Positive Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens umfasst ehrgeizige Ziele und Investitionen, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und einen positiven Einfluss auf den Planeten, die Verbraucher und die Gemeinschaft zu haben. Suntory Global Spirits hat seinen Hauptsitz in New York City und ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Weitere Informationen finden Sie unter www.suntoryglobalspirits.com und www.drinksmart.com.

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