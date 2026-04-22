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Großer Krankenkassentest - wo Versicherte jetzt ganz genau hinschauen und Krankenkassen sparen können

Essen (ots)

Die Gesundheitskosten in Deutschland steigen seit Jahren. Vor diesem Hintergrund diskutiert die Politik Reformen im gesetzlichen Krankenversicherungssystem, die sowohl Maßnahmen auf der Ausgabenseite als auch eine stärkere finanzielle Beteiligung der Versicherten umfassen können. Gleichzeitig verfügen Krankenkassen über Gestaltungsspielräume bei freiwilligen Zusatzleistungen und Serviceangeboten. Der aktuelle Krankenkassentest von Focus Money (Ausgabe 7/2026) zeigt, dass sich die Leistungsangebote und die Qualität zwischen den Kassen weiterhin deutlich unterscheiden und einzelne Anbieter besonders gut abschneiden.

Für etliche Gesundheitsleistungen zahlen Versicherte zusätzlich zu ihren sehr hohen Beiträgen oder bleiben gleich ganz auf den Kosten sitzen. Der Leistungsbereich Zahnmedizin ist für den Einzelnen dabei finanziell besonders belastend. Nicht nur ein junges und gesundheitsbewusstes Klientel weiß, dass sich hier sehr viel Geld sparen lässt, weshalb Krankenkassen in diesem Bereich häufig als Erstes miteinander verglichen werden. Krankenkassen nutzen deshalb zunehmend ihre Gestaltungsspielräume, indem sie sich zahnmedizinischen Netzwerken wie dem DentNet anschließen. Das senkt die Kostenbelastung im eigenen Haushalt, natürlich auch den von Mitgliedern, zeigt wechselbereiten Versicherten, dass ein gesunder Lebensstil gefördert wird und macht damit auch einen Zusatzbeitrag insgesamt akzeptabler. Schließlich ist die Zahnmedizin im Alltag so sichtbar, wie kaum eine andere medizinische Leistung. Wie sich zeigt, zahlt sich dieser Weg für eine zunehmende Zahl der Krankenkassen aus.

Im aktuellen Krankenkassentest von Focus Money (Ausgabe 7/2026) wirkt sich eine Netzwerkkooperation, wie bereits im Jahr 2025, positiv auf die Bewertung aus - sowohl in der Gesamtwertung als auch in der Kategorie Zahnmedizin. Vier der fünf bestplatzierten Krankenkassen sind Partner des DentNet. Noch deutlicher zeigt sich dieser Zusammenhang im Leistungsbereich Zahnmedizin: Neun der zehn bestbewerteten Krankenkassen befinden sich in einer Kooperation. Sämtliche dieser Kassen wurden mit der Bewertung "Hervorragend" oder "Sehr gut" ausgezeichnet. Für junge Versicherte ist dies ein klares Signal bei der Wahl der Krankenkasse, da sie zuallererst Leistungen für ihre Beiträge erwarten. Gleichzeitig war die Schwelle für einen Kassenwechsel noch nie so niedrig wie heute.

Veränderungen sind notwendig - darin besteht weitgehend Einigkeit. Ein sofort wirksamer Schritt in diese Richtung ist es, die Möglichkeiten von Kooperationen zu nutzen.

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