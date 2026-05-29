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David Rydz von Investoren Polen über Renditechancen im polnischen Immobilienmarkt

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Danzig (ots)

Niedrigere Einstiegspreise, ein Markt direkt nebenan und wachsendes Interesse deutscher Kapitalanleger: Polen rückt als Immobilienstandort zunehmend in den Fokus. Doch wer dort investieren möchte, sollte den Markt genau verstehen. Wie das Team der Investoren Polen rund um David Rydz den Einstieg begleitet, zeigt dieser Beitrag.

Wer als Kapitalanleger in Immobilien investiert, verfolgt meist ein klares Ziel: stabile Werte, planbare Einnahmen und eine Rendite, die den Kapitaleinsatz rechtfertigt. Genau daran hapert es im deutschen Markt jedoch immer öfter. Vor allem in Großstädten wie Berlin, Düsseldorf oder Stuttgart liegen sie häufig nur noch bei rund 3 Prozent, in Toplagen teils sogar unter 3 Prozent. Für renditeorientierte Anleger ist das oft zu wenig. Hinzu kommen staatliche Vorgaben, die die Kalkulation erschweren. Mietpreisregulierungen und energetische Modernisierungspflichten gelten vielen Investoren als Unsicherheitsfaktoren, weil sie die langfristige Planbarkeit beeinflussen können. Der Blick ins Ausland liegt daher nahe. Doch auch dort beginnt die Unsicherheit: Rechtliche Fragen, fehlende Markttransparenz und ungewohnte Abläufe schrecken viele Anleger ab. „Viele Investoren suchen nicht einfach nur höhere Renditen, sondern vor allem einen Markt, den sie verstehen und verlässlich einschätzen können“, sagt David Rydz, Gründer und Geschäftsführer von Investoren Polen und Spezialist für Immobilieninvestments in Polen.

„Polen verbindet für viele Anleger genau die Punkte, die im deutschen Markt schwerer geworden sind: Wachstum, Nachfrage und ein rechtlich vertrauter Rahmen innerhalb der EU“, erklärt David Rydz. Gleichzeitig bleibt ein Auslandsinvestment erklärungsbedürftig. Denn auch innerhalb Europas kommt es darauf an, den Markt, die Vertragsmodelle und die konkreten Rahmenbedingungen richtig einzuordnen. Wer ohne lokale Erfahrung investiert, kann Chancen übersehen oder Risiken unterschätzen. Investoren Polen setzt genau an dieser Stelle an und will deutschen Anlegern den Zugang zum polnischen Immobilienmarkt erleichtern. Wie das Unternehmen diesen Anspruch konkret einlöst und worauf Anleger beim Einstieg achten sollten, zeigt der Blick auf Markt, Angebot und Vorgehen.

Polen im Anlegerfokus: David Rydz verrät, was den Markt jetzt so interessant macht

Interessant wird der polnische Immobilienmarkt vor allem durch die Kombination aus vergleichsweise niedrigen Einstiegspreisen und attraktiveren Erträgen. Während Neubauimmobilien in deutschen Großstädten für viele Anleger kaum noch wirtschaftlich darstellbar sind, nennt Investoren Polen für polnische Metropolen durchschnittliche Neubaupreise von etwa 4.000 bis 5.000 Euro pro Quadratmeter. Dadurch fällt der Kapitaleinsatz niedriger aus, während die Mieteinnahmen gemessen am Kaufpreis stärker ins Gewicht fallen. In urbanen Lagen werden Mietrenditen von 5 Prozent beschrieben. Im touristischen Segment, etwa in Küsten- oder Bergregionen, sollen je nach Modell Renditen von bis zu 7 Prozent möglich sein. „Für viele Anleger ist Polen deshalb interessant, weil dort Einstiegspreise und Ertragspotenzial noch in einem Verhältnis stehen, das man aus deutschen Großstädten kaum noch kennt“, sagt David Rydz.

Hinzu kommen mehrere Faktoren, die die Nachfrage langfristig stützen können. Polen verzeichnet nach den vorliegenden Informationen wirtschaftliches Wachstum, eine niedrige Arbeitslosenquote und einen erheblichen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Zugleich gewinnt der Tourismus an Bedeutung – sowohl in Städten und an der Ostsee als auch in den Bergregionen. Für Anleger entstehen damit unterschiedliche Nutzungsmodelle: klassische Vermietung in urbanen Lagen, touristische Vermietung in Ferienregionen oder betreibergeführte Konzepte im Hotelbereich. Entscheidend ist aus Sicht von Investoren Polen jedoch nicht allein, dass Polen als Markt wächst, sondern wo und in welches Objekt investiert wird.

David Rydz erklärt, worauf es bei Immobilieninvestments in Polen ankommt

Mit Investoren Polen setzt David Rydz bewusst auf Neubauimmobilien in ausgewählten Lagen. Dahinter steht die Überlegung, dass moderne Gebäude in der Regel weniger Risiken durch Sanierungsbedarf, energetische Nachrüstungen oder künftige gesetzliche Anforderungen mit sich bringen als ältere Bestandsobjekte. Für Anleger soll dadurch mehr Kalkulierbarkeit entstehen – nicht nur beim Kaufpreis, sondern auch mit Blick auf die langfristige Nutzung und Vermietung.

Das Angebot gliedert sich in zwei Bereiche. Zum einen vermittelt Investoren Polen klassische Wohnimmobilien in wirtschaftlich starken Städten wie Warschau und Danzig, die auf langfristige Vermietung ausgerichtet sind. Zum anderen gehören touristische Immobilien an der Ostsee, beispielsweise Swinemünde auf Usedom, sowie in polnischen Bergregionen zum Portfolio. Hier geht es nicht nur um klassische Ferienwohnungen, sondern um Wohnungen mit Betreiberkonzept, bei denen der Käufer Eigentümer einer Einheit wird und gleichzeitig ein Betreiber die Bewirtschaftung übernimmt.

Gerade dieses Modell ist für viele Anleger erklärungsbedürftig. Der Eigentümer muss sich in der Regel nicht selbst um Vermietung, Verwaltung oder Instandhaltung kümmern, weil diese Aufgaben je nach Modell beim Betreiber oder bei einer spezialisierten Vermietungsagentur liegen. Die Einnahmen können je nach Modell fest vereinbart sein oder sich aus einer Beteiligung am Gesamtertrag der Hotelanlage ergeben. Teilweise sind auch Inflationsanpassungen vorgesehen, sodass die Miete an die allgemeine Preisentwicklung gekoppelt wird. „Eine Wohnung ist nur dann interessant, wenn Lage, Betreiberkonzept und vertragliche Regelungen zusammenpassen“, erklärt David Rydz. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Immobilien in Swinemünde an der deutsch-polnischen Grenze auf der beliebten Insel Usedom. Die Region profitiert vom grenzüberschreitenden Tourismus, einer hohen Nachfrage nach Ferienimmobilien und ihrer attraktiven Lage direkt an der Ostsee. Ergänzt wird das Konzept vieler Objekte durch Angebote wie Wellness, Gastronomie und Freizeitmöglichkeiten, wodurch die Wirtschaftlichkeit nicht ausschließlich von klassischen Übernachtungen abhängt.

Vom Objektcheck bis zum Notartermin: Wie Investoren Polen Anleger begleitet

Der Einstieg beginnt bei Investoren Polen mit einer strukturierten Beratung. Dabei wird zunächst eingeordnet, welche Ziele der Anleger verfolgt, welches Budget zur Verfügung steht und welche Art von Immobilie dazu passen könnte. Darauf folgt eine erste Einschätzung, aus der sich ein konkreter nächster Schritt ableiten lässt. Erst danach geht es um die Auswahl geeigneter Objekte – also nicht um einen beliebigen Kauf, sondern um eine Investitionsentscheidung, die zu Renditeziel, Risikoprofil und gewünschtem Aufwand passen soll. Ist ein passendes Objekt gefunden, begleitet Investoren Polen die weitere Kaufabwicklung. Dazu gehören die Abstimmung mit Bauträgern oder Projektpartnern, notwendige Übersetzungen, die Vorbereitung der Unterlagen und die Organisation des Notartermins. In vielen Fällen ist laut den vorliegenden Informationen nur ein persönlicher Termin in Polen erforderlich, während der Großteil der Abstimmungen im Vorfeld übernommen wird. Nach dem Kauf kann auf Wunsch auch die laufende Verwaltung begleitet werden, darunter Vermietung, Einnahmenabwicklung und organisatorische Betreuung.

Eine wichtige Rolle spielen außerdem steuerliche Themen. Dazu zählen je nach Objekt unter anderem die Rückerstattung der beim Kauf anfallenden Mehrwertsteuer sowie die laufende Versteuerung von Mieteinnahmen. Diese Punkte werden nicht isoliert behandelt, sondern über eingebundene Fachpartner abgedeckt. Gerade bei einem grenzüberschreitenden Investment ist das relevant, weil Anleger nicht nur den Kaufpreis, sondern auch Nebenkosten, Steuerpflichten und laufende Einnahmen realistisch einordnen müssen.

Gleichzeitig bleibt ein Investment in Polen eine Entscheidung, die sorgfältig geprüft werden sollte. Risiken entstehen vor allem dann, wenn Vertragsmodelle unklar sind oder wirtschaftliche Annahmen nicht sauber nachvollzogen werden. Dazu gehören beispielsweise unklare Regelungen zu Instandhaltungs- und Betriebskosten, fehlende Transparenz bei Betreiberstrukturen oder langfristige Verträge ohne Inflationsanpassung. Genau deshalb ist lokale Expertise wichtig: Sie soll helfen, Objekt, Standort, Betreiberkonzept und Vertragsbedingungen nicht isoliert, sondern im Gesamtbild zu bewerten. „Am Ende zählt nicht nur, dass eine Immobilie auf dem Papier attraktiv aussieht. Entscheidend ist, ob Lage, Zahlen, Verträge und Verwaltung langfristig zusammenpassen“, erklärt David Rydz abschließend.

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