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Innovative Präzisionsdiagnostik für Bluthochdruck: ALDO+ Test jetzt deutschlandweit über Labor Limbach verfügbar

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Wien, Österreich - Heidelberg, Deutschland (ots)

aTENSION.life, ein österreichisches Life-Science Unternehmen, gibt bekannt, dass der innovative Bluttest ALDO+ ab sofort deutschlandweit über das Netzwerk von Labor Limbach verfügbar ist. Damit erhalten Ärztinnen und Ärzte in ganz Deutschland Zugang zu einer neuen Generation der Hypertonie-Diagnostik, die eine frühzeitige, präzise und therapie-relevante Abklärung von Bluthochdruck ermöglicht.

Mit 1,4 Mrd. Betroffenen weltweit, davon 20 Millionen in Deutschland, zählt Bluthochdruck zum größten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Deutschland für 33 Prozent der Todesfälle verantwortlich sind. Bluthochdruck bleibt oft unentdeckt und trotz Therapie in vielen Fällen unzureichend kontrolliert. Eine der häufigsten, jedoch stark unterdiagnostizierten Ursachen, ist der primäre Aldosteronismus (PA), der bei bis zu 10 % aller Hypertoniepatient:innen und bei bis zu 20 % der therapieresistenten Fälle vorliegt*.

Traditionelle diagnostische Verfahren basieren auf indirekten Surrogatmarkern und sind anfällig für Einflüsse durch laufende Medikation, was die diagnostische Genauigkeit einschränkt. Mit ALDO+ steht erstmals ein Bluttest zur Verfügung, der die zentralen blutdruckregulierenden Hormone Angiotensin I, Angiotensin II und Aldosteron direkt mittels Massenspektrometrie und unter laufender Bluthochdruck-Therapie misst.

Die aus den drei Hormonen abgeleiteten, klinisch validierten Biomarker liefern ein umfassendes Hypertonieprofil mit klinisch relevanten Informationen für Diagnostik und Therapie:

Frühes, präzises & zuverlässiges Screening auf primären und sekundären Aldosteronismus

Beurteilung der pharmakologischen Wirksamkeit von Antihypertensiva (ACE-Inhibitoren, Sartane/ARBs und MRAs)

Hinweise auf renale Perfusionsstörungen, Patienten-Adhärenz und anti-hypertensive Medikamentenwirkung unter laufender Bluthochdruck-Therapie

Prof. Dr. Findeisen, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Leiter der Labordiagnostik bei Labor Limbach, erklärt:

„Mit ALDO+ erweitern wir unser diagnostisches Portfolio um eine innovative und klinisch relevante Methode zur Abklärung von Bluthochdruck. Die Möglichkeit, zentrale RAAS-Hormone direkt und zuverlässig unter Medikation zu messen, stellt einen bedeutenden Fortschritt dar und unterstützt Ärztinnen und Ärzte dabei, Ursachen von Hypertonie präziser abzuklären und gezielter zu behandeln.“

ALDO+ ist sowohl im GOÄ- als auch im EBM-System erstattungsfähig, wodurch eine breite Anwendung in der ambulanten und stationären Versorgung ermöglicht wird. Der Test wird unkompliziert über eine Standard-Blutprobe durchgeführt und kann problemlos in bestehende, diagnostische Abläufe integriert werden.

Dr. Bernhard Klemen, CEO von aTENSION.life, ergänzt: „Mit der deutschlandweiten Einführung von ALDO+ über Labor Limbach setzen wir den nächsten Schritt in unserer Skalierungsstrategie. Nachdem ALDO+ bereits in Österreich über unseren Laborpartner Labors.at verfügbar ist, wird unsere Technologie nun Teil der klinischen Routine in Deutschland – mit dem Ziel, Präzisionsdiagnostik in der Hypertonieversorgung international als neuen Standard zu etablieren.“

*[Quelle: Deutsche Hochdruckliga und Primary Aldosteronism: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline” JCEM 2025]

Kontakt für Probenlogistik bei Labor Limbach:

Logistik@labor-limbach.de

+49 6221 3432-120

Link zum Leistungsverzeichnis: https://www.labor-limbach.de/olvz/3674/home

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