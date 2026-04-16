DeerRun

DeerRun, einer der weltweit führende Anbieter von Heimfitnessgeräten, betritt auf der FIBO 2026 erstmals den europäischen Markt

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Köln (ots)

DeerRun, Anbieter von intelligenten Heimfitnessgeräten, präsentiert erstmalig seine Produkte vom 16. bis 19. April in Europa, auf der FIBO 2026, der weltweit größten Fitnessmesse in Köln, in Halle 4.2, Stand E35.

Der Markteintritt von DeerRun erfolgt vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Nachfrage nach flexiblen Fitnesslösungen in ganz Europa, die durch ein steigendes Gesundheitsbewusstsein und sich verändernde Lebensbedingungen angetrieben wird. In Ländern wie Deutschland, wo viele Menschen in kleineren städtischen Wohnungen leben, gewinnen platzsparende, leistungsstarke und leise Fitnessgeräte für den Heimgebrauch zunehmend an Bedeutung.

Als führende Heimfitnessmarke in Nordamerika bedient DeerRun derzeit weltweit über 2 Millionen Nutzer mit einer Produktpalette, die Laufbänder, Walking-Pads, Heimtrainer und Rudergeräte für den Heimgebrauch umfasst. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf platzsparendes Design, leisen Betrieb und Benutzerfreundlichkeit.

Die Geräte sind mit der selbstentwickelten PitPat-Plattform verbunden, die spielend Fitnessinhalte, soziale Interaktion, Online-Wettkämpfe in Echtzeit und das Setzen von Trainingszielen ermöglicht. DeerRun bietet somit KI-gestützte personalisierte Trainingsmodule, globale Community-Interaktion und datengestütztes Gesundheitsmanagement.

Im Gegensatz zu traditionellen Hardware-Herstellern positioniert sich DeerRun als Technologieunternehmen, das ein eigenes Hardware- und Software-Ökosystem entwickelt und integriert hat, unterstützt durch unabhängige Testlabore und zahlreiche Patente.

Um seine Expansion in Europa voranzutreiben, hat DeerRun eigene Lager und Kundendienstzentren in Düsseldorf (Deutschland) und Birmingham (Großbritannien) eingerichtet, was eine Lieferung innerhalb weniger Tage ermöglicht.

Neben dem Online-Vertrieb plant DeerRun, seine Offline-Präsenz durch eine Vielzahl von Erlebnis-Touchpoints auszubauen, darunter Partnerschaften im Einzelhandel, branchenübergreifende Kooperationen und eigene Geschäfte. Lokale Partnerschaften und Supportkapazitäten für Kunden sind ein zentralen Bestandteil seiner europäischen Strategie.

"Deutschland ist für den Markteintritt von DeerRun in Europa von entscheidender Bedeutung. Es ist nicht nur Europas größter Fitnessmarkt, sondern zeigt auch eine offene Haltung gegenüber unserer Vision, KI-gestützte Sportarten über unsere PitPat-App zu erkunden", sagte Tex Yang, General Manager von DeerRun. "Unser Fokus liegt darauf, lokales Engagement aufzubauen, indem wir zugängliche Heimfitness-Lösungen anbieten, die die Nutzung von Fitnessgeräte sozial und unterhaltsam machen."

Während der Messe können Besucher die Produkte am Stand des Unternehmens erleben und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen.

Über DeerRun

DeerRun entwickelt vernetzte Fitnessgeräte für den Heimgebrauch und kombiniert Hardware-Produkte mit Echtzeit-Online-Wettbewerben und sozialer Interaktion über seine PitPat-Plattform. Das Unternehmen ist vor allem in Nordamerika und Europa tätig.

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