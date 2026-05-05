Orthopädie Dr. med. Jörg Hain

Dr. med. Jörg Hain über die moderne Arthrosetherapie: Mit PRP und Hyaluronsäure Schmerzen lindern und beweglich bleiben

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Wiesbaden (ots)

Wenn die Gelenke schmerzen und jeder Schritt zur Herausforderung wird, betrifft das viele Menschen in Deutschland: Arthrose führt oft zu anhaltenden Beschwerden, schränkt die Beweglichkeit ein und belastet den Alltag spürbar. Viele Betroffene suchen deshalb nach einer wirksamen Behandlung, die ohne Operation auskommt. Wie Dr. med. Jörg Hain mit einem kombinierten Therapiekonzept aus PRP und Hyaluronsäure Schmerzen lindert, die Gelenkfunktion verbessert und operative Eingriffe hinauszögern kann, erfahren Sie hier.

Mit zunehmendem Alter oder durch starke Belastung verschleißt der Gelenkknorpel nach und nach. Häufig entwickelt sich daraus eine Arthrose – eine chronische Erkrankung, die unbemerkt beginnt und den Alltag der Betroffenen zunehmend bestimmt. Schmerzen beim Gehen, Probleme beim Treppensteigen und eine immer stärker eingeschränkte Beweglichkeit führen dazu, dass selbst einfache Aktivitäten zur Herausforderung werden. Viele Patienten wünschen sich daher vor allem eines: eine wirksame Behandlung, die ihre Beschwerden lindert und gleichzeitig operative Eingriffe möglichst vermeidet. Doch genau hier stoßen herkömmliche Therapien häufig an ihre Grenzen. „Bleibt Arthrose unbehandelt oder wird nur symptomatisch therapiert, nehmen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen oft kontinuierlich zu – im schlimmsten Fall wird eine Operation dann unausweichlich“, erklärt Dr. med. Jörg Hain.

„Dabei gibt es heute sehr effektive Möglichkeiten, Arthrose konservativ zu behandeln. Ohne Operation, aber mit gezielten, individuell abgestimmten Therapiebausteinen, die sowohl schnelle Schmerzlinderung als auch langfristige Stabilisierung des Gelenks ermöglichen“, sagt Dr. med. Jörg Hain. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie führt in Wiesbaden eine orthopädische Privatpraxis und verfolgt dort einen konservativen Behandlungsansatz. Ziel ist es, operative Eingriffe wie Arthroskopien oder einen Gelenkersatz möglichst zu vermeiden oder zeitlich hinauszuzögern. In der Orthopädie Dr. med. Jörg Hain wird die Arthrosetherapie deshalb nicht nach einem starren Schema durchgeführt. Stattdessen gelingt es Dr. med. Jörg Hain durch die Kombination moderner Verfahren wie PRP (Platelet Rich Plasma) und hochwertiger Hyaluronsäuren, individuell abgestimmte Therapiekonzepte zu entwickeln, die sowohl entzündungshemmend als auch regenerativ wirken und Patienten neue Perspektiven eröffnen.

PRP: Eigenbluttherapie mit entzündungshemmender und regenerativer Wirkung

Ein zentraler Baustein dieser Therapie ist PRP, auch bekannt als plättchenreiches Plasma. Dabei handelt es sich um eine Eigenbluttherapie, bei der aus dem Blut des Patienten ein hochkonzentriertes Plasma gewonnen wird. Dieses enthält eine große Anzahl an Blutplättchen, die nach der Injektion in das betroffene Gelenk Wachstumsfaktoren freisetzen. „Diese Wachstumsfaktoren unterstützen gezielt die natürlichen Heilungsprozesse im Gewebe und wirken gleichzeitig entzündungshemmend“, erläutert Dr. med. Jörg Hain.

Gerade bei niedriggradiger Arthrose kann PRP dazu beitragen, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen, indem regenerative Prozesse angeregt werden. In fortgeschritteneren Stadien liegt der Fokus hingegen auf der Reduktion von Entzündungen und der Verkürzung schmerzhafter Phasen. In der Praxis von Dr. med. Jörg Hain kommen unterschiedliche PRP-Systeme zum Einsatz. Verwendet werden sowohl offene als auch geschlossene Systeme – also Verfahren, bei denen das aufbereitete Blut entweder in einem vollständig abgeschlossenen, besonders hygienischen Kreislauf verarbeitet wird oder kurzzeitig mit der Umgebung in Kontakt kommt. Je nach Bedarf werden diese Systeme zudem mit oder ohne Zusatz von Hyaluronsäure eingesetzt. Das Ziel: eine möglichst hohe Konzentration aktivierter Blutplättchen. „Die Auswahl des richtigen PRP-Systems ist keine Standardentscheidung“, betont Dr. med. Jörg Hain. „Sie hängt immer vom individuellen Patienten und dem konkreten Krankheitsbild ab. Genau diese Individualisierung macht den Unterschied in der Wirksamkeit.“

Hyaluronsäure: Stoßdämpfer im Gelenk

Ergänzend zur PRP-Therapie setzt Dr. med. Jörg Hain auf hochwertige synthetische Hyaluronsäuren. Diese Substanz übernimmt im Gelenk eine wichtige Funktion: Sie wirkt wie ein Stoßdämpfer, reduziert mechanische Belastungen und verbessert die Gleitfähigkeit der Gelenkflächen. Gleichzeitig unterstützt Hyaluronsäure die Produktion der Gelenkflüssigkeit, die für die Ernährung des Knorpels essenziell ist.

„Durch den gezielten Einsatz von Hyaluronsäure erreichen wir häufig eine schnelle Linderung der Schmerzen und eine spürbare Verbesserung der Beweglichkeit“, so Dr. med. Jörg Hain. Besonders effektiv zeigt sich dabei die Kombination mit PRP, da sich die mechanischen und biologischen Effekte sinnvoll ergänzen.

Orthopädie Dr. med. Jörg Hain: Individuelle Therapie statt Standardlösung

Ein zentraler Bestandteil der Behandlung in der Praxis von Dr. med. Jörg Hain ist die individuelle Abstimmung aller Maßnahmen. Je nach Stadium der Arthrose und persönlicher Situation des Patienten wird ein maßgeschneidertes Therapiekonzept entwickelt, das verschiedene Bausteine sinnvoll miteinander kombiniert. „Es gibt keine universelle Lösung – entscheidend ist, die Behandlung exakt auf den einzelnen Patienten abzustimmen“, betont Dr. med. Jörg Hain. Neben Injektionstherapien spielen auch nicht-invasive Maßnahmen eine wichtige Rolle. Dazu gehören eine gezielte Aufklärung über die Erkrankung, Anpassungen im Lebensstil sowie konkrete Empfehlungen zu Bewegung und Ernährung. So kann beispielsweise eine entzündungshemmende Ernährung dazu beitragen, Beschwerden zusätzlich zu reduzieren. Ergänzend kommen je nach Bedarf Supplements, physikalische Anwendungen und muskelaufbauende Maßnahmen zum Einsatz.

Alle Therapiebausteine greifen dabei gezielt ineinander und verfolgen ein klares Ziel: eine möglichst schnelle und gleichzeitig nachhaltige Verbesserung der Beschwerden. In akuten Phasen stehen zunächst entzündungshemmende Maßnahmen im Vordergrund, um Schmerzen rasch zu lindern. Anschließend werden Verfahren wie PRP und Hyaluronsäure eingesetzt, um das Gelenk langfristig zu stabilisieren. „Viele Patienten berichten im Verlauf der Behandlung von einer deutlich verbesserten Beweglichkeit und einer höheren Belastbarkeit im Alltag“, erklärt Dr. med. Jörg Hain. Häufig können auch sportliche Aktivitäten wieder besser ausgeübt werden. Durch die konsequente Anwendung konservativer Maßnahmen lassen sich operative Eingriffe wie Arthroskopien oder ein Gelenkersatz in vielen Fällen deutlich hinauszögern.

Wann konservative Maßnahmen an Grenzen stoßen

So wirksam eine konservative Arthrosetherapie sein kann, sie hat Grenzen. Wenn Schmerzen immer häufiger auftreten, schmerzfreie Intervalle deutlich kürzer werden oder alltägliche Aktivitäten kaum noch möglich sind, sollte eine weiterführende Diagnostik erfolgen. „Spätestens wenn Patienten zunehmend in eine Schonhaltung verfallen und ihre Aktivität stark einschränken, ist es wichtig, die Therapie neu zu bewerten und gegebenenfalls auch operative Optionen in Betracht zu ziehen“, so Dr. med. Jörg Hain.

Bis zu diesem Punkt bietet das Behandlungskonzept von Dr. med. Jörg Hain jedoch vielen Betroffenen eine echte Chance: weniger Schmerzen, mehr Beweglichkeit, eine bessere Belastbarkeit und im besten Fall mehr Zeit ohne operativen Eingriff. Genau darin liegt für viele Patienten der entscheidende Unterschied.

Sie möchten Ihre orthopädischen Beschwerden sorgfältig abklären und konservative Wege ausschöpfen? Dann vereinbaren Sie einen Termin bei Dr. med. Jörg Hain und profitieren Sie von einer individuell abgestimmten Behandlung!

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