Einladung zur Vorab-Pressekonferenz zum 129. Deutschen Ärztetag am 13.5.2025

der Koalitionsvertrag ist unterschrieben und die neue Bundesregierung ist im Amt. Wir möchten mit Ihnen die gesundheitspolitischen Vorhaben der neuen Legislaturperiode besprechen und sie aus ärztlicher Perspektive bewerten und einordnen. Darüber hinaus möchten wir Ihnen einen Überblick über die Themen des diesjährigen 129. Deutschen Ärztetags geben, der vom 27. bis 30.05.2025 in Leipzig zusammenkommt.

Neben der aktuellen Gesundheitspolitik wird der Deutsche Ärztetag in einem eigenen Schwerpunktthema gemeinsam mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung sowie in der Forschung unter medizinischen, wissenschaftlichen und ethischen Gesichtspunkten beleuchten.

Darüber hinaus wird der Ärztetag weitere gesundheits- und gesellschaftspolitische Themen beraten, unter anderem wird er eine wichtige Weichenstellung bei der Novellierung der Gebührenordnung für Ärzte vornehmen. Des Weiteren wird sich das Parlament der Ärztinnen und Ärzte mit ärztlichen Aspekten zum Thema Schwangerschaftsabbruch befassen.

am: Dienstag, 13. Mai 2025

um: 11.00 Uhr

Ort: Bundesärztekammer

Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin

Als Gesprächspartner werden Ihnen Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, und Ulrich Langenberg, Geschäftsführer Politik der Bundesärztekammer, zur Verfügung stehen.

Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams). Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:

