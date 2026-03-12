Eurogroup España

Produktrückruf: Eurogroup España Frutas y Verduras S.A.U., Paterna, ruft vorsorglich das Produkt "REWE Beste Wahl, Italienisches Pfannengemüse, 500g, L 6009 MHD 01.2028" zurück.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Valencia (ots)

Die Firma Eurogroup España Frutas y Verduras S.A.U., Paterna, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt "REWE Beste Wahl, Italienisches Pfannengemüse, 500g, L 6009 MHD 01.2028, GTIN: 4337256716499" zurück.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge:

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des betroffenen Artikels rote Kunststoffteile und Holzsplitter befinden.

Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautender GTIN, Mindesthaltbarkeits-Datum und Los-Nummer, nicht betroffen.

Kund:innen können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Firma Eurogroup España S.A.U. bei den Verbraucher:innen ausdrücklich.

Für Presseanfragen: frozen@eurogroupsa.es

Original-Content von: Eurogroup España, übermittelt durch news aktuell