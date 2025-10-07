ACV Automobil-Club Verkehr

ACV ist Testsieger im Kfz-Schutzbrief-Vergleich der Fachzeitschrift auto motor und sport

Köln (ots)

Unabhängiger Vergleich zeichnet ACV Premiumtarif mit "Sehr gut" und höchster Punktzahl aus

Der ACV Automobil-Club Verkehr hat im aktuellen Kfz-Schutzbrief-Vergleich der Fachzeitschrift auto motor und sport die Spitzenposition erreicht. Im erstmals durchgeführten Test der Magazins überzeugte der Club mit seinem Premiumtarif, der die Gesamtnote "Sehr gut" erhielt und mit 244 Punkten die höchste Bewertung im Wettbewerb erzielte.

Am Vergleich nahmen zehn große Automobilclubs und zwei Versicherer teil. Bewertet wurden ausschließlich Premiumtarife mit umfassendem Schutz für die ganze Familie. Grundlage der Auswertung waren 46 Einzelkriterien aus den Bereichen Geltungsbereich, Mobilitätsschutz für Pkw, Reise- und Zweiradschutz, Serviceleistungen sowie Zuschüsse und Jahresgebühr. Berücksichtigt wurden nur Anbieter, deren Leistungen unabhängig vom Abschluss einer Kfz-Versicherung erhältlich sind.

"Die Auszeichnung durch auto motor und sport bestätigt unseren eigenen Anspruch: Der ACV will der Automobilclub mit dem besten Preis-Leistungs-Angebot sein. Sie sendet zugleich ein klares Signal: Wer im mobilen Leben Hilfe braucht, kann auf uns zählen - weit über die klassische Pannen- und Unfallhilfe hinaus" erklärt ACV Geschäftsführer Holger Küster.

Der vollständige Artikel zum Schutzbrief-Vergleich ist auf der Website von auto motor und sport abrufbar.

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell