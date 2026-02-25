Statistisches Bundesamt

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe 2025 um 6,8 % höher als im Vorjahr

Auftragseingang im Hochbau steigt erstmals seit 2021 wieder an

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Jahr 2025

+6,8 % zum Vorjahr (real)

+9,2 % zum Vorjahr (nominal)

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe, Dezember 2025

-4,9 % zum Vormonat (real, saison- und kalenderbereinigt)

+3,1 % zum Vorjahresmonat (real, kalenderbereinigt)

+7,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Jahr 2025 um 6,8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag mit einem Volumen von 113,0 Milliarden Euro um 9,2 % über dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Im Hochbau lagen die Auftragseingänge im Jahr 2025 real 7,5 % und nominal 10,1 % über dem Vorjahresergebnis. Damit stiegen sie erstmals seit dem Jahr 2021 wieder an. Dabei verzeichnete der Wohnungsbau - ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau -mit real +10,1 % (nominal: +12,6 %) ein größeres Wachstum als der Nichtwohnungsbau (real: +5,8 %, nominal: +8,4 %). Der Auftragseingang im Tiefbau lag real 6,2 % und nominal 8,6 % über dem bisherigen Höchststand aus dem Vorjahr. Großaufträge im gesamten Bauhauptgewerbe, vor allem bei der Bahnstreckensanierung und beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, trugen maßgeblich zu diesem neuen Rekordergebnis bei.

Auftragseingang sinkt im Dezember 2025 um 4,9 % zum Vormonat

Im Dezember 2025 lag der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe kalender- und saisonbereinigt 4,9 % unter dem November 2025. Im Vorjahresvergleich stieg der reale Auftragseingang im Dezember 2025 kalenderbereinigt um 3,1 %. Nominal (nicht preisbereinigt) betrug der Anstieg 7,8 % gegenüber Dezember 2024.

Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe 2025 real um 2,4 % zum Vorjahr gestiegen

Der Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe lag im Jahr 2025 real 2,4 % über dem Vorjahresergebnis und stieg damit erstmals seit 2020 wieder an. Nominal lag er 5,0 % höher und erreichte einen neuen Höchststand von 120,5 Milliarden Euro. Dabei erzielte der Hochbau einen Jahresumsatz von 57,4 Milliarden Euro (real -0,8 %, nominal +1,7 %), der Tiefbau steigerte sich auf 61,7 Milliarden Euro (real +5,8 %, nominal +8,2 %).

1,1 % mehr Betriebe ab 20 tätigen Personen im Bauhauptgewerbe als im Vorjahr

In dieser Statistik werden alle Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen im Bauhauptgewerbe erfasst. Im Jahr 2025 waren das rund 9 500 Betriebe und damit 0,5 % mehr als im Vorjahr. In den befragten Betrieben waren 2025 im Jahresdurchschnitt insgesamt 540 000 Personen tätig. Das waren 5 800 oder 1,1 % mehr als im Jahr zuvor. Die Entgelte lagen mit einer Gesamtsumme von 26,6 Milliarden Euro nominal 5,8 % über dem Vorjahresergebnis. Dabei wurden etwa 612 Millionen Arbeitsstunden (-0,3 % gegenüber 2024) auf Baustellen geleistet.

Methodische Hinweise:

In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten unabhängig.

Der Monatsbericht im Bauhauptgewerbe, aus dem die Angaben in dieser Pressemitteilung stammen, erfasst Betriebe von rechtlichen Einheiten mit 20 und mehr tätigen Personen, die überwiegend einer der folgenden wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen: Errichtung von Hochbauten im Rohbau, Ausführen von Tief- oder Spezialbauarbeiten. Weitere methodische Hinweise finden sich in den Erläuterungen zur Statistik und der Erläuterung zur Saisonbereinigung sowie in den Qualitätsberichten zum Baugewerbe.

