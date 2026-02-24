Statistisches Bundesamt

Gut 3 % der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren in Deutschland sind offline

Anteil hat sich in den letzten fünf Jahren halbiert

WIESBADEN (ots)

Ob Terminvereinbarungen, Ticketbuchungen oder Überweisungen - viele Dienstleistungen werden (fast) nur noch online angeboten. Für Menschen ohne Internet wird der Alltag dadurch zunehmend schwieriger zu bewältigen. Gut 3 % der Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren waren im Jahr 2025 in Deutschland sogenannte Offliner - sie hatten noch nie das Internet genutzt. Das entsprach knapp 2,1 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt. Der Anteil der Offliner ist binnen fünf Jahren kontinuierlich zurückgegangen: 2021 hatte er noch bei 6 % gelegen.

10 % der 65- bis 74-Jährigen sind offline

Am größten war der Anteil derer, die das Internet noch nie genutzt haben, in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen: Hier war 2025 rund ein Zehntel (10 %) offline. In der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen hatten 3 % das Internet noch nie genutzt. Bei den 16- bis 24-Jährigen gab es 2 % Offliner, bei den 25- bis 44-Jährigen 1 %.

Deutliche Unterschiede zwischen den EU-Staaten

Im Durchschnitt innerhalb der Europäischen Union (EU) lag der Anteil der Offliner laut der EU-Statistikbehörde Eurostat im Jahr 2025 bei 4 %. Zwischen den EU-Staaten gab es dabei deutliche Unterschiede: In Irland, den Niederlanden, Schweden und Luxemburg gaben weniger als 1 % der 16- bis 74-Jährigen an, noch nie das Internet genutzt zu haben. Die höchsten Anteile an Offlinern verzeichneten Kroatien und Portugal (jeweils rund 10 %).

Gut ein Viertel der Weltbevölkerung nutzt kein Internet

Laut Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU) war im Jahr 2025 gut ein Viertel (26 %) der Weltbevölkerung offline - das waren rund 2,2 Milliarden Menschen weltweit. In Europa, einschließlich der Nicht-EU-Staaten, und auf dem amerikanischen Kontinent ist das Internet leichter zugänglich, aber auch hier nutzten im Jahr 2025 rund 8 % beziehungsweise 12 % der Bevölkerung nicht das Internet.

Methodische Hinweise:

Die Ergebnisse basieren auf der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten. Befragt werden Personen im Alter von 16 bis 74 Jahre. Als "Offliner" werden hier Personen ausgewiesen, die das Internet nach eigenen Angaben noch nie genutzt haben. Ab dem Erhebungsjahr 2021 ist diese Erhebung in Deutschland als Unterstichprobe in den Mikrozensus integriert. Aufgrund der damit verbundenen methodischen Änderungen ist ein Vergleich der Ergebnisse des Erhebungsjahres 2021 mit den Vorjahren nur sehr eingeschränkt möglich (Zeitreihenbruch).

Die Ergebnisse für die EU-Staaten stammen von der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Für Dänemark liegen für das Jahr 2025 noch keine Daten vor.

Die weltweiten Daten stammen von der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU). Als "Offliner" werden hier Personen ausgewiesen, die nach eigenen Angaben in den letzten drei Monaten oder noch länger das Internet nicht genutzt haben.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse der IKT-Erhebung sowie methodische Erläuterungen und Publikationen sind auf der Themenseite IT-Nutzung sowie in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 12231) verfügbar. Ausführliche Informationen zu den Änderungen beim Mikrozensus ab dem Jahr 2020 sowie der Integration der IKT-Erhebung in den Mikrozensus ab 2021 sind auf einer eigens eingerichteten Themenseite verfügbar.

Mehr Informationen zu Offlinern im europäischen Vergleich im Themenbereich "Europa in Zahlen".

