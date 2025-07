Hisense Group

Hisense als weltweit am schnellsten wachsenden Soundbar-Marke der letzten fünf Jahre anerkannt

Hisense, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen von Futuresource Consulting als die weltweit am schnellsten wachsende Soundbar-Marke der letzten fünf Jahre anerkannt wurde (basierend auf dem Verkaufsvolumen von Soundbars von 2019 bis 2024). Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement von Hisense für Audio-Innovationen, Premium-Performance zu bezahlbaren Preisen und Produkte, die bei Verbrauchern weltweit Anklang finden.

Im Laufe der letzten fünf Jahre hat Hisense ein Soundbar-Portfolio entwickelt, das allen Hörvorlieben und Umgebungen gerecht wird. Für diejenigen, die professionelle Klarheit suchen, bietet die U-Serie einen Klang in Studioqualität. Die AX-Serie bringt mit ihrem satten, multidimensionalen Surround-Sound echten Dolby Atmos-Raumklang in Ihr Zuhause, während die HS-Serie Dialoge und Bässe vertieft, um das TV-Erlebnis zu verbessern.

Branchenexperten haben den schnellen Aufstieg von Hisense bestätigt. TechRadar lobte den AX5125H für seine erschwingliche und dennoch beeindruckende Dolby-Atmos-Leistung, und Japans VGP 2025 zeichnete den HS2000N mit einem „Gold Prize" aus – und unterstrich damit Hisenses gelungene Mischung aus Innovation, Qualität und Wert.

Jetzt hebt Hisense die Atmos-Soundbar-Leistung mit der Einführung der AX5140Q und der AX3120Q auf ein neues Niveau. Beide Modelle verfügen über die Hi-Concerto*-Technologie, welche die Audioverarbeitung zwischen Hisense TV und Soundbar nahtlos synchronisiert. Dank dieser Innovation arbeitet die Soundbar mit dem Fernsehgerät zusammen, um den Klang von beiden Geräten gleichzeitig zu übertragen, das Klangfeld zu erweitern und ein wirklich beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis zu bieten. Die AX3120Q liefert echten 3.1.2-Kanal Dolby Atmos- und DTS:X-Sound, der Zuhörerinnen und Zuhörer in jede Richtung in eindringlichen Klang einhüllt, während ein kabelloser 6,5-Zoll-Subwoofer für donnernde Bässe sorgt, die jedem Raum eine dynamische Bühnenatmosphäre verleihen. Die AX5140Q erweitert diese Grundlage mit einem 5.1.4-Kanal-Layout und vier nach oben gerichteten Lautsprechern, um eine 360-Grad-Audio-Oase zu schaffen. Die kabellosen hinteren Surround-Lautsprecher vervollständigen die Klanglandschaft und sorgen für Höheneffekte und einen einhüllenden Klang, der Zuhörerinnen und Zuhörer mitten in jede Szene versetzt. Darüber hinaus bietet die AX5140Q mit Room Fitting Tuning eine KI-gesteuerte Funktion, die die Raumakustik analysiert und den Klang automatisch an die jeweilige Umgebung anpasst, um eine präzise, personalisierte Audiowiedergabe zu gewährleisten .

Sowohl der AX5140Q als auch der AX3120Q lassen sich mühelos in Hisense-Fernseher integrieren und bieten eine Reihe von erweiterten Funktionen, die jede Form der Unterhaltung aufwerten. Hi-Concerto* vereint die Klangverarbeitung zwischen dem Hisense-Fernseher und der Soundbar, so dass beide Geräte gleichzeitig arbeiten können, um das Klangfeld zu erweitern und ein kohärentes Surround-Sound-Erlebnis wie im Kino zu liefern. Mit Game Pro tauchen Gamer in eine detailreiche Klangwelt ein, die jede Aktion im Spiel – jede Explosion, jeden Schritt und jeden Sieg – zu einem wahrhaft epischen Erlebnis werden lässt. Mit EzPlay 3.0* können Benutzerinnen und Benutzer die Tonmodi direkt über die Fernbedienung ihres Fernsehers steuern, was die Anpassung von Ton und Dialog vereinfacht, ohne dass mehrere Fernbedienungen oder Menüs benötigt werden.

Die AX5140Q und die AX3120Q werden im Juni dieses Jahres erstmals in Europa vorgestellt, bevor sie weltweit eingeführt werden. Diese Modelle sind der bisher stärkste Einstieg von Hisense in die Atmos-Soundbar-Arena und unterstreichen die Mission der Marke, in Wohnzimmern auf der ganzen Welt immersive, erstklassige Klangerlebnisse zu schaffen.

Anmerkungen * Hi-Concerto und EzPlay 3.0 sind nur mit ausgewählten Hisense TV- und Soundbar-Modellen kompatibel.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten (2022 bis 2024) und die Nummer eins im Fernsehersegment von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2024). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

