PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO goes USA - GreenTech-Offensive startet mit U.S. Inc.

Atlanta, USA (ots)

Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie hat die PLAN-B NET ZERO AG die PLAN-B NET ZERO U.S. Inc. gegründet und damit den Grundstein für den Eintritt in den US-amerikanischen Markt gelegt.

Die neue Tochtergesellschaft konzentriert sich auf Business Development und den Aufbau strategischer Partnerschaften, um den Markteintritt in den USA und Kanada gezielt voranzutreiben - mit dem Ziel, sowohl ökonomischen Erfolg als auch positiven ökologischen und gesellschaftlichen Impact zu bewirken.

"Mit der Gründung unserer US-Tochter setzen wir einen wesentlichen Meilenstein: gerade in den derzeitigen turbulenten Zeiten sehen wir große Chancen für PLAN-B und steigen in den US-Markt ein, um dort nachhaltige Energielösungen voranzutreiben und aktiv die Energiewende mitzugestalten. Unsere Buy & Build Strategie ermöglicht es uns, schnell zu wachsen und synergetische Partnerschaften zu etablieren. Gleichzeitig ist natürlich auch der direkte Zugang zum US-Kapitalmarkt sehr interessant für uns.", erklärt Bradley Mundt, President & CEO der PLAN-B NET ZERO U.S. Inc. sowie Gründer und CEO der PLAN-B-Gruppe.

Partnergespräche mit vielversprechenden Potenzialen

Die Gespräche mit potenziellen Partnern haben bereits richtungsweisende Impulse für eine gemeinsame Projektentwicklung geliefert und die ersten entsprechenden Verträge wurden bereits unterzeichnet. Die Kooperationen schaffen wertvolle Voraussetzungen, um die Geschäftsentwicklung von PLAN-B NET ZERO im US-amerikanischen Markt wirkungsvoll und zukunftsorientiert voranzutreiben.

Standort Atlanta als Business Hub

Der Standort Atlanta wurde bewusst gewählt: Das Büro im Herzen dieser dynamischen Metropole dient als zentrale Drehscheibe für Business Development, strategische Akquisitionen und den Aufbau operativer Strukturen. Von hier aus orchestrieren wir unseren Markteintritt und den weiteren Ausbau vor Ort sowie nicht zuletzt den Kontakt zum nordamerikanischen Kapitalmarkt.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab. Dies umfasst einen eigenen Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

