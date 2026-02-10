Procter & Gamble GmbH

Wäsche stresst über die Hälfte der Deutschen: Mit den neuen Ariel Max Power PODS® den Moment genießen, ohne sich von Flecken stressen zu lassen!

Schwalbach am Taunus (ots)

Ariel präsentiert die neuen Max Power PODS®: der bisher leistungsstärkste POD mit vier Kammern und integrierten Waschzusätzen entfernt Gerüche, Flecken und sorgt für hygienische Sauberkeit. So lässt sich das Leben genießen, anstatt sich wegen der Wäsche zu stressen.

Saubere Wäsche ist für viele Deutsche noch immer mit unnötigem Aufwand und Stress verbunden. Eine national repräsentative Umfrage im Auftrag von Ariel zeigt(1):

Fast jede:r Zweite (48 Prozent) der Deutschen verbringt wöchentlich über 30 Minuten zusätzlich mit Vorbehandlung oder Nachwaschen.

der Deutschen verbringt wöchentlich über 30 Minuten zusätzlich mit Vorbehandlung oder Nachwaschen. Jede:r Vierte (24 Prozent) ärgert sich über verbleibende Gerüche und jede:r Fünfte (21 Prozent) über hartnäckige Flecken, die selbst nach dem Waschen bleiben.

ärgert sich über verbleibende Gerüche und über hartnäckige Flecken, die selbst nach dem Waschen bleiben. Deswegen greifen 61 Prozent regelmäßig zu zusätzlichen Produkten wie Fleckentfernern etc.

Das Ergebnis: Wäschewaschen stresst über die Hälfte der Deutschen. 62 Prozent passen sogar besonders auf ihre Kleidung auf, um Flecken zu vermeiden, anstatt die schönen Momente ihres Lebens zu genießen.

Wer kennt es nicht: Spielen mit den Kindern, ein Grillabend, eine gute Zeit in der Natur. Oft schwingt jedoch die Sorge mit, dass alltägliche und hartnäckige Flecken entstehen. Dank der neuen Max Power PODS® gehören solche Sorgen der Vergangenheit an. Selbst hartnäckige Flecken werden zuverlässig entfernt, sodass die Wäsche strahlend sauber aus der Maschine kommt. Ariel ist davon überzeugt, dass man jeden Moment mit voller Zuversicht genießen sollte. Kein Stress, keine Zweifel, nur die Sicherheit, sich ganz auf die schönen Momente des Lebens konzentrieren zu können.

Die Ariel Max Power PODS®: die Lösung für alltägliche und hartnäckige Wäscheprobleme

Menschen sehen sich zunehmend mit anspruchsvollen Waschroutinen konfrontiert(2). In 42 Prozent der Haushalte fällt regelmäßig stark verschmutzte Wäsche an. In 47 Prozent dieser Haushalte lassen sich Flecken beim ersten Waschgang nicht vollständig entfernen. Der Trend zu größeren Waschmaschinen führt dazu, dass rund ein Drittel der Verbraucher:innen in Deutschland seltener wäscht.

Gleichzeitig füllen 80 Prozent der Haushalte ihre Waschmaschinen stärker und waschen größere Ladungen. Dadurch trocknen Flecken ein und Gerüche setzen sich stärker in der Kleidung fest. Zusätzlich erschwert der steigende Anteil an Synthetikfasern in Freizeit- und Alltagskleidung die Reinigung, da diese Materialien Schweiß besonders schnell aufnehmen und sich schwer reinigen lassen.

Insgesamt sorgt das bei vielen Verbraucher:innen für Unsicherheit beim Waschen und führt zu einem verstärkten Einsatz zusätzlicher Produkte: 39 Prozent der Verbraucher:innen greifen zu Hygiene-Spülern und 48 Prozent nutzen zusätzliche Fleckentferner. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, waschen 72 Prozent der Deutschen bei Temperaturen über 30 °C und wählen längere Waschprogramme(3). Dennoch sind 30 Prozent mit dem Waschergebnis weiterhin unzufrieden(4).

Die Lösung für die größten Waschsorgen - alles in nur einem Produkt

Die Ariel Max Power PODS® vereinen Ariels bislang leistungsstärkste POD-Formel in einem innovativen Vierkammer-Design mit integrierten Waschzusätzen für Flecken, Gerüche und hygienische Sauberkeit. Sie lösen selbst hartnäckige Verschmutzungen und entfernen unangenehme Gerüche in nur einem Waschgang, auch in kaltem Wasser. Die fortschrittliche Formel sorgt für eine hervorragende Reinigungskraft und entfernt sogar Fett-, Gras- und Schweißflecken. So lässt sich jeder Moment unbeschwert genießen, ganz ohne Waschsorgen.

Die verbesserte TurboBoost-Enzymtechnologie der PODS® entfernt selbst hartnäckige Flecken in nur einem Waschgang, ohne Nachwaschen. Der Geruchsentferner von Ariel beseitigt hartnäckige Gerüche und sorgt für lang anhaltende Frische bei jeder Wäschemenge, selbst in kaltem Wasser. Die größeren

Ariel Max Power PODS® bewältigen auch stark verschmutzte Wäsche und bieten die Reinigungskraft von zwei Ariel All-in-1 PODS®. Die neue Formel bekämpft effektiv eingetrocknete Flecken, der wasserlösliche Film löst sich schnell auf und setzt die konzentrierte Reinigungskraft frei.

Ariel Max Power: Auf das Leben konzentrieren, nicht auf Flecken

Mit den innovativen Ariel Max Power PODS® lassen sich die schönen Momente unbeschwert genießen. Das Leben ist voller Spaß, doch kleine Missgeschicke hinterlassen manchmal Flecken auf der Kleidung. Die revolutionären Max Power PODS® verändern den Blick auf Flecken - vom Stressfaktor zum Symbol für Abenteuer. Das Leben in vollen Zügen genießen und selbstbewusst "Ja" zu neuen Abenteuern sagen. Ariel kümmert sich um den Rest!

Dr. Johannes Keller, Senior Scientific Communication Manager von Ariel:

"Niemand sollte aus Sorge vor Flecken darauf verzichten, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Ariel Max Power PODS® geben die Sicherheit, jeden Moment unbeschwert zu erleben - dank der fortschrittlichsten Reinigungstechnologie von Ariel. Flecken sind Zeichen eines gelebten Lebens und jetzt lässt sich jeder Moment ganz ohne Zögern genießen."

Hintergrundinformationen:

Ariel Max Power PODS® verfügbar seit dem 05.02.2026

Procter & Gamble

Procter & Gamble bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com

