Ganzheitlich statt restriktiv: Wie Coach Marius Wiegand Frauen über 30 zu nachhaltigem Gewichtsverlust begleitet

Der Wunsch nach Gewichtsreduktion begleitet viele Frauen über Jahre hinweg. Gleichzeitig berichten zahlreiche Betroffene von wiederkehrenden Diäterfahrungen, kurzfristigen Erfolgen und anschließenden Rückfällen. Ernährungsberater und Coach Marius Wiegand verfolgt deshalb einen Ansatz, der bewusst über klassische Ernährungsprogramme hinausgeht.

Sein Fokus liegt auf Frauen - insbesondere Müttern - über 30 Jahren, die nachhaltig Gewicht verlieren möchten und gleichzeitig mit den Herausforderungen eines oft anspruchsvollen Alltags konfrontiert sind.

Nach eigenen Angaben hat Wiegand in den vergangenen acht Jahren mehr als 600 Frauen begleitet. Ziel seiner Arbeit sei es nicht nur, Fettverlust zu ermöglichen, sondern auch die Beziehung zum eigenen Körper nachhaltig zu verändern.

"Viele Frauen haben über Jahre hinweg restriktive Ernährungsformen ausprobiert", erklärt Wiegand. "Diese Erfahrungen sind häufig mit Druck, Verzicht und Selbstkritik verbunden. Dadurch entsteht schnell das Gefühl, dass Abnehmen grundsätzlich etwas Strenges oder Unangenehmes sein muss - oder dass es für einen selbst einfach nicht funktioniert."

Ganzheitlicher Ansatz statt starrer Programme

Im Zentrum des Coaching-Konzepts steht ein ganzheitlicher Ansatz. Dabei werden nicht ausschließlich Ernährung oder Bewegung betrachtet, sondern der gesamte Mensch.

Neben individuellen Strategien für nachhaltigen Fettverlust werden auch Faktoren wie Stress, emotionale Muster und alltägliche Routinen berücksichtigt. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Arbeit mit dem Nervensystem, da innere Anspannung und dauerhafter Stress das Essverhalten, den Stoffwechsel und das Gewicht beeinflussen können.

Die Betreuung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Kundinnen. Zu Beginn analysieren Wiegand und sein Team die individuelle Ausgangssituation. Darauf aufbauend wird eine maßgeschneiderte Strategie entwickelt. Regelmäßige persönliche Calls, täglicher Support sowie eine Community für den Austausch mit anderen Frauen begleiten den Prozess.

Ziel sei es, eine Veränderung zu schaffen, die sich unterstützend und stimmig anfühlt - nicht restriktiv oder belastend.

"Veränderung entsteht langfristig nicht aus Druck oder Selbstkritik", sagt Wiegand. "Sie entsteht aus einer Verbindung zum eigenen Körper und aus Entscheidungen, die aus Selbstfürsorge heraus getroffen werden."

Persönliche Erfahrungen als Ausgangspunkt

Der Ansatz von Marius Wiegand basiert auch auf persönlichen Erfahrungen. Bevor er sich vollständig auf Coaching spezialisierte, arbeitete er mehrere Jahre als Ernährungsberater und Personal Trainer.

In dieser Zeit begleitete er zahlreiche Menschen beim Abnehmen - und beobachtete gleichzeitig, wie häufig klassische Programme langfristig scheiterten.

Auch im eigenen Leben spielte das Thema eine Rolle. Wiegand nahm selbst rund 15 Kilogramm ab und sammelte darüber hinaus Erfahrungen im familiären Umfeld, in dem Frauen immer wieder mit Gewichtsproblemen und wiederkehrenden Diäten konfrontiert waren.

Diese Beobachtungen führten dazu, dass er sich intensiv mit den tieferliegenden Ursachen von Gewichtsproblemen beschäftigte - und schließlich ein Konzept entwickelte, das Ernährung, Verhalten, Stress und innere Überzeugungen gemeinsam betrachtet.

Veränderung beginnt oft im Inneren

Ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist die Auseinandersetzung mit inneren Prägungen. Viele Überzeugungen über den eigenen Körper entstehen bereits früh im Leben - etwa durch familiäre Erfahrungen oder wiederholte Diätversuche.

Solche inneren Geschichten können dazu führen, dass Frauen über Jahre hinweg glauben, ihr Körper funktioniere "nicht richtig".

Der Coachingansatz von Wiegand versucht deshalb, nicht nur das Verhalten zu verändern, sondern auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers.

Wenn Ernährung, Stressregulation, emotionale Muster und Identität gemeinsam betrachtet werden, kann laut Wiegand eine nachhaltige Veränderung entstehen.

Beispiel aus der Praxis

Wie sich dieser Ansatz im Alltag auswirken kann, zeigt das Beispiel einer Kundin.

Vera, zweifache Mutter und Erzieherin, kam mit dem Wunsch in das Coaching, langfristig Gewicht zu verlieren und gleichzeitig ihren stressigen Alltag besser bewältigen zu können. Über einen Zeitraum von sieben Monaten verlor sie nach Angaben des Coaches mehr als 30 Kilogramm Körperfett.

Neben der Gewichtsreduktion berichtete sie von mehr Energie im Alltag sowie einer veränderten Wahrnehmung ihres eigenen Körpers.

"Das eigentliche Ziel ist nicht nur ein anderes Gewicht", sagt Wiegand. "Es geht darum, dass Frauen sich wieder wohl in ihrem Körper fühlen und langfristig eine stabile Beziehung zu sich selbst entwickeln."

Kontinuierliche Weiterbildung und fachliche Grundlage

Um seine Arbeit weiterzuentwickeln, verfolgt Wiegand aktuelle ernährungswissenschaftliche Studien und investiert regelmäßig in Fortbildungen. Dazu zählen unter anderem internationale Programme wie Precision Nutrition in den USA.

Der Austausch mit anderen Coaches sowie die praktische Erfahrung aus der Arbeit mit hunderten Kundinnen fließen kontinuierlich in die Weiterentwicklung des Konzepts ein.

Langfristige Vision

Langfristig möchte Wiegand sein Coachingangebot weiter ausbauen und noch mehr Frauen erreichen, die nach eigenen Angaben bisher keine nachhaltige Lösung für ihre Gewichtsprobleme gefunden haben.

Im Mittelpunkt stehe dabei weiterhin der ganzheitliche Ansatz.

"Viele Frauen glauben irgendwann, dass mit ihnen selbst etwas nicht stimmt", sagt Wiegand. "Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass nachhaltige Veränderung möglich ist - wenn man den Menschen als Ganzes betrachtet."

Über Marius Wiegand

Marius Wiegand ist Ernährungsberater und Coach mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Gewichtsreduktion bei Frauen über 30 Jahren. Seit über acht Jahren begleitet er Kundinnen in den Bereichen Fettverlust, Essverhalten, Stressmanagement und emotionale Muster. Sein Coaching basiert auf einem ganzheitlichen Ansatz, der Ernährung, Lebensstil, Nervensystem und persönliche Überzeugungen gemeinsam berücksichtigt.

