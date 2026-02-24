Sterne über Frankfurt

Sterne über Frankfurt 2026: Die Michelin Guide Ceremony bleibt zwei weitere Jahre in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Nach 2025 wird Frankfurt auch 2026 und 2027 Gastgeber der deutschen Sterneverleihung sein. Damit rückt die Mainmetropole für zwei weitere Jahre in den Mittelpunkt der nationalen Gourmetwelt. Zu diesem Anlass feiert die Stadt ihre vielfältige Gastronomie mit einem fulminanten fünfwöchigen Rahmenprogramm unter dem Motto "Sterne über Frankfurt". Hochwertige Events mit Sterneköchen, spezielle Genussformate und exklusive Blicke hinter die Kulissen machen Spitzenküche für Branchenvertreter ebenso erlebbar wie für Frankfurterinnen und Frankfurter sowie Gäste aus ganz Deutschland.

Am 23. Juni richten sich alle Augen auf Frankfurt am Main, dann werden im Gesellschaftshaus Palmengarten die Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Auszeichnungen Deutschlands für 2026 vergeben. Zudem werden der Bib Gourmand für ein besonders ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Michelin Special Awards, darunter der Sommelier Award, verliehen.

Frankfurt ist international geprägt. Die Vielfalt und die Energie der Stadt finden auch in der gastronomischen Szene ihren Ausdruck, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und immer neue Impulse setzt. Die Michelin Guide Ceremony unterstreicht die Bedeutung von Frankfurt als der kulinarische Hotspot in Deutschland.

Stephanie Wüst, Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing, erklärt: "Dass die Guide Michelin Ceremony auch 2026 in Frankfurt am Main stattfindet, ist ein starkes Signal für unseren Wirtschaftsstandort. Frankfurt steht für Internationalität, Qualität und Dynamik - genau das spiegelt sich in unserer Gastronomieszene wider: Von ausgezeichneten Sternerestaurants über innovative Nachwuchstalente und veganer Küche bis hin zu traditionsreichen Apfelweinbetrieben, die vielfältigen Veranstaltungen zeigen, wie eng Spitzenküche, regionale Identität und wirtschaftliche Wertschöpfung miteinander verbunden sind. 'Sterne über Frankfurt' macht deutlich: Exzellenz ist kein Zufall, sondern das Ergebnis unternehmerischen Mutes, handwerklicher Perfektion und einer starken Branche. Unsere Gastronomie und Hotellerie sind bedeutende Wirtschaftsfaktoren, Arbeitgeber und Imageträger für Frankfurt weit über die Stadtgrenzen hinaus."

Robert Mangold, Präsident des DEHOGA Hessen, sagt: "Die erneute Austragung der Michelin Guide Ceremony in Frankfurt ist ein wichtiges Signal für unsere Branche. 'Sterne über Frankfurt' hat im vergangenen Jahr eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Interesse an hochwertiger Gastronomie in unserer Stadt ist. In diesem Jahr setzen wir mit noch anspruchsvolleren und größeren Veranstaltungsformaten neue Akzente, die wir bewusst für alle Frankfurterinnen und Frankfurter zugänglich machen. Das Festival schafft Wertschöpfung für Gastronomie und Hotellerie, erhöht die überregionale Strahlkraft Frankfurts und zeigt, wie leistungsfähig und vielfältig unser Gastgewerbe ist."

"Sterne über Frankfurt" - das kulinarische Festival für die ganze Stadt

Zu den Höhepunkten der Eventreihe vom 19. Mai bis zum 23. Juni zählt der 2. Juni im Gesellschaftshaus Palmengarten: Dort bringen Claus-Peter Lumpp***, Christoph Rüffer*** und Andreas Krolik** gleich acht Michelin-Sterne mit. In einem exklusiven Menü präsentieren sie acht Gerichte, die ihre jeweilige Handschrift tragen.

Kompromisslose Produktqualität verspricht am 8. Juni ein Four-Hands-Dinner von Andreas Krolik** und Benjamin Chmura** aus dem ikonischen Münchener Tantris.

Der Nachwuchs der Branche steht am 12. Juni im Fokus. An dem Abend wird der Festsaal des Gesellschaftshauses Palmengarten zur Bühne für Kochauszubildende, die von Berufsschullehrer David Fischer und Küchenchef Mario Lohninger fachlich begleitet werden.

Natürlich darf auch das hessische Nationalgetränk nicht fehlen: Am 8. und 16. Juni laden besondere Tastings dazu ein, die Vielfalt von Apfelwein im Einklang mit korrespondierenden Speisen neu zu entdecken.

Am 22. Juni ehrt Oberbürgermeister Mike Josef die anwesenden Sterneköchinnen und -köche sowie die Vertreterinnen und Vertreter des Guide Michelin im Rahmen eines offiziellen Empfangs im Kaisersaal im Römer. Am Abend setzt sich das Programm mit einer Hommage an die Schätze des Meeres fort: Der Ehrenhof im Frankfurter Hof verwandelt sich dann in einen Marktplatz der Sterneküche. Kulinarische Stationen mit ausgewählten Kreationen von Sterneköchen werden ergänzt durch eine spannende Gesprächsrunde unter der Moderation von AHGZ-Chefredakteurin Svenja Alberti, unter anderem mit Drei-Sterne-Koch Tohru Nakamura aus München.

Den feierlichen Höhepunkt der Veranstaltungsreihe bildet die Michelin Guide Ceremony am 23. Juni im Gesellschaftshaus Palmengarten. Die Teilnahme ist ausschließlich auf Einladung möglich.

Der Vorverkauf für die Events startet am 8. März um 10 Uhr. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.sterneueberfrankfurt.de.

Original-Content von: Sterne über Frankfurt, übermittelt durch news aktuell