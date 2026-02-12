RIAB

Olympia Pappbetten? Olympionike Matthew Mitcham geht dem Mythos rund um die Anti-Beischlaf Betten auf die Spur

Bei den Olympischen Spielen in Paris sorgten die Betten aus Pappe für Gesprächsstoff: Statt sportlicher Leistung stand plötzlich Enthaltsamkeit im Fokus. Medien und Öffentlichkeit diskutierten, ob die nachhaltigen Betten ein stilles Sexverbot symbolisierten.

Zur Winterolympiade 2026 in Mailand nimmt ROOM IN A BOX die Debatte erneut auf und zeigt was ein Pappbett heute leisten kann, auch abseits sportlicher Nutzung.

Begleitet wird die Aktion von Matthew Mitcham, olympischer Goldmedaillengewinner im Turmspringen, der sich heute unter anderem als Produzent erotischer Inhalte für einen offenen, selbstbestimmten Umgang mit Sexualität einsetzt.

"Die Leute machen gerne Witze über Athleten und Pappbetten, dabei ist die Wahrheit deutlich unspektakulärer. Ich habe so ein Bett selbst ausprobiert und kann sagen: Es hält mehr aus, als man denkt. Es ist schön zu sehen, dass nachhaltiges Design nicht nur gut für den Planeten ist, sondern auch praktisch zum Schlafen und für alles, was sonst noch dazugehört." so Mitcham.

Unterstützt wird das Projekt außerdem von der Plattform Cheex, auf der eigens für diese Aktion Inhalte veröffentlicht werden, die auf dem Bett 2.0 entstanden sind.

So sagte Sophie Schill, CMO von Cheex: "Auf unserer Plattform sehen wir regelmäßig Suchanfragen rund um das Thema Sport und Erotik. Besonders zu Großereignissen wie den Olympischen Spielen steigt das Interesse an einer sinnlicheren, erwachsenen Interpretation des sportlichen Geschehens."

Die Aktion zur Winterolympiade greift eine Debatte auf, die seit den Spielen in Paris wieder präsenter ist: Welche Erwartungen an Athletinnen und Athleten gelten außerhalb des Wettkampfs und wie spricht man über Themen wie Intimität oder Nachhaltigkeit ohne in Klischees zu verfallen?

ROOM IN A BOX nutzt diesen Moment, um der oft verkürzten Diskussion einen sachlicheren Ton entgegenzusetzen, gemeinsam mit Partnern, die für Offenheit und Selbstbestimmung stehen. Alle weiteren Informationen zu der Aktion finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://roominabox.de/pages/pro-bett

