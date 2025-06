D'Orio Versicherungsmakler GmbH

Wasserschaden – und jetzt? Salvatore D'Orio von der D'Orio Versicherungsmakler GmbH über die richtige Vorgehensweise und typische Fehler bei Versicherungsschäden

Meldet der Mieter einen Gebäudeschaden, stehen Fragen im Raum: Wer muss haften und welche Versicherung zahlt? Vorschnelle Handlungen, falsche Annahmen und fehlendes Wissen verursachen hier schnell einen unnötig langen, zähen und teuren Prozess. Den Kunden von Salvatore D’Orio kann so etwas nicht passieren, denn die D’Orio Versicherungsmakler GmbH steht für die exzellente Rundum-Betreuung von Hausverwaltungen und Immobilieninvestoren. Wer im Schadensfall wirklich haften muss, welche Versicherung zuständig ist und welche typischen Fehler für eine reibungslose Regulierung unbedingt vermieden werden sollten, verrät der Experte nachfolgend.

Ob Rohrbruch, Brand oder grobe Fahrlässigkeit - kommt es in einer Mietwohnung zu einem Schaden, herrscht in der Regel Unsicherheit: Während einige annehmen, dass grundsätzlich der Eigentümer für Schäden an seinem Gebäude haftet, sind andere davon überzeugt, dass der Mieter als möglicher Verursacher des Schadens in Regress genommen werden sollte. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem zuständigen Versicherer. Denn zum einen ist die Abgrenzung von Gebäude-, Hausrat- und Haftpflichtversicherung oftmals nicht eindeutig und zum anderen kennen viele Versicherte die spezifischen Regularien nicht. Die Unsicherheit, fehlendes Know-how und unterschiedliche Meinungen der Beteiligten münden in vielen Fällen in massive Verzögerungen im Regulierungsprozess, Chaos und unnötige Kosten. „Ein häufiger Fehler ist, dass unter falschen Annahmen gehandelt wird“, verrät Salvatore D’Orio, Gründer und Geschäftsführer der D’Orio Versicherungsmakler GmbH. „In dem Glauben, zu wissen, wer haftbar ist, wird der Prozess in eine falsche Richtung gelenkt – oft sogar mit Hilfe von Anwälten. Erst viel später wird den Betroffenen dann klar, dass es sich um einen Versicherungsschaden handelt, der direkt und unkompliziert beim Versicherer hätte eingereicht werden können.“

„Wer in solchen Fällen auf die Unterstützung eines erfahrenen Experten vertrauen kann, profitiert von strukturierter Führung: Es herrscht nicht nur schnelle Klarheit über die Sachlage und die weitere Vorgehensweise – auch typische Fehler können vermieden werden“, fügt der Versicherungsmakler hinzu. Welche fatalen Folgen diese Fehler haben können, weiß er aus langjähriger Erfahrung: Mit der D’Orio Versicherungsmakler GmbH hat er sich die umfassende Betreuung von Hausverwaltungen und Immobilieninvestoren zur Aufgabe gemacht und schon unzählige Versicherungsfälle für seine Kunden abgewickelt. Durch eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit möchte er dabei für die nachhaltige Entlastung seiner Kunden sorgen. Dafür übernehmen Salvatore D’Orio und sein Team alle Aufgaben – von der Ist-Analyse über mögliche Versicherungswechsel bis hin zur Abwicklung von Schadensfällen – und senken den Verwaltungsaufwand ihrer Kunden damit um bis zu 75 Prozent.

Schaden in der Mietwohnung – Welche Versicherung ist zuständig?

Ein häufiger Fall ist der Leitungswasserschaden: Platzt beispielsweise der Waschmaschinenschlauch eines Mieters, wird dieser schnell an seine Haftpflichtversicherung verwiesen – ein grober Irrtum. „Die richtige Vorgehensweise in solchen Fällen ist immer, sich an die eigene Gebäudeversicherung zu wenden“, klärt Salvatore D’Orio auf. „Mögliche Regressansprüche klärt die Gebäudeversicherung anschließend eigenständig mit dem Verursacher oder dessen Versicherung.“ Während eine Haftpflichtversicherung darüber hinaus einen Zeitwertabzug bei der Schadensregulierung vornehmen würde, zahlt die Gebäudeversicherung grundsätzlich den Neuwert.

Weil ein Gebäude aus einer Kombination aus Gebäudesubstanz und Hausrat besteht, stellt die Abgrenzung zwischen Hausrat- und Gebäudeversicherung ebenfalls einen häufigen Konfliktpunkt dar. Auch hier gilt: Die erste Anlaufstelle ist die Gebäudeversicherung. In der Regel erkundigt sich diese im Laufe des Prozesses nach dem Hausratversicherer und nimmt Kontakt auf. Aufgrund des hohen Konfliktpotentials kommt es dann häufig zu einem Teilungsabkommen, nach dem die Hausratversicherung sich mit einer pauschalen Summe am Gesamtschaden beteiligt. „Der Vertrag des Mieters wird durch ein solches Abkommen aber nicht belastet“, erklärt der Geschäftsführer der D’Orio Versicherungsmakler GmbH. „Wenn er also später eine neue Hausratversicherung abschließen möchte, muss er nicht fürchten, dass ein Vorschaden in seinem Vertrag vermerkt ist.“

Salvatore D’Orio: Mit der richtigen Vorgehensweise bei Versicherungsschäden teure Fehler vermeiden

Geht es darum, nach einem Schadensfall Angebot von Handwerkern einzuholen, lauern weitere Stolperfallen: Wer nicht auf Profis wie Wasser- und Brandschadensanierer setzt, muss darauf achten, dass das Angebot detaillierte Aufstellungen enthält. „Angebote oder Rechnungen, die auf pauschalisierten Angaben basieren, werden vom Versicherer weder freigegeben noch bezahlt“, warnt Salvatore D‘Orio von der D’Orio Versicherungsmakler GmbH. In diesem Zusammenhang sollten ebenfalls ausführliche Arbeitsberichte eingefordert werden, die der Versicherung als Nachweis für erbrachte Handwerkerleistungen dienen. Da letzten Endes sowohl das Ausmaß als auch die Ursache der Schäden nachgewiesen werden müssen, empfiehlt es sich zudem, die Handwerker um fotografische Dokumentationen zu bitten und beschädigte Teile aufzuheben.

Für einen Mieter bedeutet ein Schadensfall am Gebäude, dass er die Miete mindern kann – sogar bis zu 100 Prozent und inklusive Nebenkostenvorauszahlung. „Gleichzeitig sollte der Mieter sich an seine eigene Hausratversicherung wenden, denn in aller Regel sind dort Hotelkosten mitversichert“, rät der Geschäftsführer der D’Orio Versicherungsmakler GmbH. Während seine Wohnung wiederhergestellt wird, kann der Mieter also auf Kosten der Versicherung im Hotel übernachten. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass er seine Möglichkeiten und Rechte kennt.

„Was Verbrauchern, Geschädigten, Eigentümern oder Hausverwaltungen oft fehlt, ist eine Instanz, die alle Themen kennt und die Beteiligten im Schadensfall an die Hand nimmt, um sie in die richtige Richtung zu lenken“, betont Salvatore D’Orio abschließend. „Denn nur, wenn die einzelnen Zusammenhänge verstanden wurden und der gesamte Prozess für alle nachvollziehbar ist, kann ein Gebäudeschaden reibungslos und unter Vermeidung typischer Fehler abgewickelt werden.“

