CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

CSU-Fraktion: Mit modernster Technik schwere Kriminalität verhindern

München (ots)

Der Bayerische Landtag hat mit Unterstützung der CSU-Fraktion den Gesetzentwurf zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes (PAG) verabschiedet. Ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus.

Dazu der polizeipolitische Sprecher der CSU-Fraktion Alfred Grob:

"Mit der neuen Software werden bestehende Daten im abgeschlossenen Polizeinetzwerk von speziell geschulten Fachleuten zusammengeführt. Wir haben jetzt die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen, dass vorhandene Daten zielgenauer und viel schneller ausgewertet werden können. Das erhöht die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Wir nutzen dafür die moderne Technik und verbinden unterschiedliche Dateiformate. So können Ermittler nun per Knopfdruck Verbindungen erkennen und Informationen zur selben Person aus den verschiedenen Quellen zusammenführen, anstatt manuell und zeitintensiv in den Akten zu recherchieren. Ein wichtiger Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell