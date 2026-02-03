LSZ GmbH

Digitale Souveränität, KI-Realität und NewSpace-Chancen beim CIO Kongress West „INTEAM“ am 11. und 12. März - erstmals in Vorarlberg

Exklusiver Entscheider- und Vordenker-Kongress für die Bodenseeregion und Westösterreich – limitiert auf 130 Personen

Der CIO Kongress West findet vom 11. und 12. März im Löwen Hotel Montafon statt. Erstmals vernetzen sich hier vernetzen Digital Executives aus Westösterreich und der Bodenseeregion – bewusst in einem kuratierten Rahmen, limitiert auf rund 130 Teilnehmer:innen und mit dem Anspruch, nicht über Digitalisierung zu reden, sondern Entscheidungen vorzubereiten.

Ein besonderes inhaltliches Highlight liefert der deutsche Tech- und Space-Visionär Matthias Spott: Er zeigt, wie der Wirtschaftsraum Weltall konkrete Auswirkungen auf IT-Sicherheit, Kommunikation und Risikomanagement nach sich zieht – und warum das Thema längst auf die Agenda von CIOs und Security-Verantwortlichen gehört.

Unter den weiteren über 30 Top-Speakern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich finden sich Andreas Burger (MTU), Ulrike Fiona Domany-Funtan (Strategic Consultant World Bank), Journalistin und AI-Expertin Anitra Eggler, Marcus Frantz (Zumtobel), Michael Hillebrand (Österreichisches Bundesheer), Gerhard Kürner (506.ai) und Vetropack CIO Wolfram Schulze.

Information und Anmeldung ist hier https://lsz.at/kongress/cio-kongress-west möglich (hier finden Sie auch Fotomaterial für redaktionelle Verwendung).

Wichtige Partner der Veranstaltung sind A1 und ACP.

Über „LSZ – Future Connections“: Die LSZ Community Platform veranstaltet in Österreich und Deutschland jährlich mehr als 30 Kongresse und Fachkonferenzen, darunter den CIO Kongress sowie den HR Kongress „Future of Work“. Darüber hinaus verbindet sie Stakeholder-Communities auch über digitale Kanäle. Insgesamt nehmen jährlich rund 6.000 Entscheider:innen aus allen Unternehmensbereichen der digitalen Transformation teil, vor allem CIOs, HR-, Marketing- und Sicherheitsverantwortliche. www.lsz.at

