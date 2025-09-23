MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Talk „Fakt ist!“ zum Thema „Die Erbenrepublik. Sollen die Reichen mehr zahlen?“

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leipzig (ots)

Über dieses Thema diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei „Fakt ist!“ aus Dresden mit ihren Gästen am Mittwoch, den 24. September 2025 um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen, im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek.

Kaum ein Land auf der Welt besteuert Arbeit stärker und Vermögen geringer als Deutschland. Das spielt denen in die Karten, die schon viel haben. So kommen zum Beispiel Unternehmerkinder zum Teil steuerfrei an die Millionen ihrer Eltern, während andere für das geerbte Einfamilienhaus noch etwas zahlen müssen. Wenn sie überhaupt etwas erben.

Die Ungleichheit werde zunehmend zum Problem, warnen Wissenschaftler. Und auch in der Bundesregierung sorgt das für Diskussionen: Vor allem der SPD sind diverse Schlupflöcher und hohe Freibeträge ein Dorn im Auge. So können Kinder alle zehn Jahre pro Elternteil 400.000 Euro geschenkt bekommen – steuerfrei.

Alles nur eine Neiddebatte? Würde es mit einer höheren Erbschaftssteuer in Deutschland wirklich gerechter zugehen? Oder bestraft das die „Leistungsträger“ und schadet unserer Wirtschaft?

Beim MDR-Bürgertalk „Fakt ist!“ aus Dresden diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook u.a. mit folgenden Gästen:

Yannick Haan , Erbe und Autor von „Enterbt uns doch endlich!“

, Erbe und Autor von „Enterbt uns doch endlich!“ Sebastian Eichfelder , Wirtschaftswissenschaftler

, Wirtschaftswissenschaftler Christian Haase, Unternehmer aus Leipzig

Unternehmer aus Leipzig Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell