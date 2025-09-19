MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Im Jahr der Stimme: MDR Klassik startet neue Mitsingaktion zusammen mit Theatern der Region – Auftakt in Erfurt

Leipzig (ots)

Zum Jahr der Stimme startet der Mitteldeutsche Rundfunk mit „MDR Klassik Karaoke“ eine Gemeinwohlaktion, die Menschen in ganz Mitteldeutschland zum gemeinsamen Singen einlädt. Den Auftakt der Mitsingaktion macht am 20. September eine Open-Air-Veranstaltung im Erfurter Opernhaus. Mit seinem neuen Projekt knüpft die Dreiländeranstalt an den „MDR Sommergesang“ an und bringt erneut Publikum und Kulturschaffende bei insgesamt neun Konzerten in verschiedenen Theatern in ganz Mitteldeutschland zusammen.

Von Freischütz bis König der Löwen: Mitsingaktion für Alle

Ob nun den Triumphmarsch aus Aida, das fröhliche „Joho Tralalalala“ aus Webers Freischütz oder der Gesang der Stierkämpfer in Bizets Carmen – beim „MDR Klassik Karaoke“ sind alle sangesfreudigen Menschen eingeladen, gemeinsam zu singen. „MDR Klassik-Karaoke“ verbindet musikalische Laien sowie Profis aus verschiedenen Theatern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in einem gemeinsamen Chor. Zusammen interpretieren sie populäre Chöre aus Opern, Operetten und Musicals. Die ersten beiden Aktionen finden am 20. September, um 11.30 und 14.30 Uhr im Theatrium – dem Innenhof des Opernhauses Erfurt statt. Vor Ort wird der gesamte Opernchor unter der Leitung von Chordirektor Markus Baisch erwartet. Anschließend wird die Aktion an den Häusern in Plauen/Zwickau, Halle, Altenburg/Gera, Nordhausen, Meiningen, Annaberg-Buchholz, Weimar und Dresden fortgesetzt.

Das Jahr der Stimme 2025

Seit 2008 wählen die Landesmusikräte in Deutschland ein Instrument des Jahres – 2025 ist es die Stimme. Die Stimme ist das älteste Instrument der Welt und etwas Einzigartiges: Sie verbindet Menschen miteinander und schafft gegenseitiges Verständnis. Ihr Klang entsteht durch das Zusammenspiel verschiedener Körperteile und Organe und macht jede Stimme unverwechselbar.

Einzigartige Theaterlandschaft Mitteldeutschland

Mitteldeutschland verfügt über eine weltweit einzigartige Theaterdichte, in der allein 19 professionelle Musiktheater-Ensembles auf hohem Niveau musizieren. Im Jahr der Stimme rückt MDR Klassik diese besondere Kulturlandschaft mit der Public-Value-Aktion „MDR Klassik Karaoke“ in den Mittelpunkt. Als Initiator dieser Publikumsaktion kooperiert MDR Klassik mit den Theatern in Mitteldeutschland und macht so die Vielfalt und Qualität der Region für ein breites Publikum erlebbar.

