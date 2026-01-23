Autoderm ergänzt digitales Gesundheitsökosystem von DocMorris mit KI-Hautanalyse

Autoderm

Autoderm, das KI-gestützte dermatologische Medizinprodukt, ist ab sofort offiziell in die DocMorris App integriert. Als eine der führenden europäischen Gesundheitsplattformen bietet DocMorris eine nahtlose digitale Gesundheits-Journey - von der Beratung über die Medikamentenversorgung bis hin zum Monitoring. Der neue Haut-Check-Service ermöglicht den Zugang zu Autoderms bahnbrechender KI zur Erkennung von Hauterkrankungen und ist ab sofort für Millionen von DocMorris-Kundinnen und -Kunden verfügbar.

Autoderm identifiziert die häufigsten Hauterkrankungen

Autoderm kann mehr als 70 der häufigsten Hauterkrankungen erkennen - darunter alle Formen von Hautkrebs, präkanzeröse Läsionen, entzündliche Erkrankungen sowie genitale Hautprobleme - und deckt damit rund 90% der dermatologischen Anliegen ab, für die Menschen medizinische Auskunft suchen. Dies gelingt mithilfe eines einzigen Smartphone-Fotos. Durch diese strategische Partnerschaft erhalten DocMorris-Kundinnen und -Kunden Zugang zu schnellen, präzisen und klinisch validierten Hautgesundheitsbewertungen, die sie dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen, welche Produkte geeignet sind oder wann sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten.

Vorteile für DocMorris-Kundinnen und -Kunden

"Die Partnerschaft mit DocMorris stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Mission dar, fortschrittliche, KI-gestützte Dermatologie für alle verfügbar zu machen", betont Dr. Alexander Börve, CEO und Gründer von Autoderm:

"Gemeinsam machen wir Hautgesundheit zugänglicher, indem wir wissenschaftlich fundierte, klinisch geprüfte Technologie über eine der vertrauenswürdigsten Gesundheitsplattformen Europas bereitstellen."

Frühzeitige Erkennung und Vermeidung unnötiger Arztbesuche

Autoderm ist in Europa als Medizinprodukt zugelassen (CE-Kennzeichnung) und entspricht den europäischen Regulierungsstandards. Das System basiert auf einer proprietären Datenbank mit Millionen von Smartphone-Bildern von Hautveränderungen und wurde durch umfangreiche klinische Studien sowie Real-World-Daten validiert. Die Zusammenarbeit mit DocMorris bestätigt Autoderms führende Rolle im Bereich der KI-gestützten Dermatologie - zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach digitalen Gesundheitslösungen stetig wächst. Autoderm kann zur frühzeitigen Erkennung beitragen, indem es Nutzerinnen und Nutzer unterstützt, die richtige Pflege oder ärztliche Behandlung zu finden - und gleichzeitig unnötige Arztbesuche vermeidet, wenn keine medizinische Abklärung erforderlich ist.

Über Autoderm

Autoderm ist ein KI-gestütztes dermatologisches Medizinprodukt (CE-gekennzeichnet), das über 70 verschiedene Hauterkrankungen erkennt - darunter entzündliche Erkrankungen, Infektionen sowie Hautkrebs und präkanzeröse Läsionen. Autoderm ist wissenschaftlich fundiert und durch peer-reviewte Publikationen im Nature-Portfolio (u. a. Scientific Reports*) untermauert. Die Technologie wurde für die nahtlose Integration in Gesundheits- und Apothekenökosysteme entwickelt und bietet klinische Präzision, Skalierbarkeit und einfache Zugänglichkeit. Autoderm ist in Europa bereits im Einsatz und arbeitet mit führenden Apotheken- und Digital-Health-Partnern zusammen - darunter eine der größten Apothekenketten im Vereinigten Königreich. Es unterstützt Patientinnen, Patienten und medizinisches Fachpersonal bei der Früherkennung und trägt dazu bei, Behandlungsergebnisse zu verbessern. www.autoderm.ai

