Marius Hau

Vom 16-jährigen Webdesigner zum gefragten Experten: Wie Marius Hau Unternehmen zu einer starken Online-Präsenz verhilft

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München (ots)

Viele Selbstständige und Unternehmen merken, dass online viel weniger ankommt, als eigentlich möglich wäre. Oft liegt das an einer Website und einem Auftritt, der nicht klar zeigt, wofür sie stehen und wie Interessenten den nächsten Schritt machen sollen. Webdesign-Experte Marius Hau zeigt, wie er gemeinsam mit seiner Partnerin Christina Baier genau an diesem Punkt ansetzt und warum Websites heute mehr können müssen, als nur gut auszusehen.

Das Tagesgeschäft läuft ganz gut, Empfehlungen kommen rein und die Kunden sind zufrieden. Für viele Selbstständige und Unternehmer fühlt sich das nach einem stabilen Fundament an. Gleichzeitig bleibt ein Bereich oft liegen: der eigene Online-Auftritt. Die Website ist zwar da, bekommt aber kaum Aufmerksamkeit, wird selten überarbeitet oder entsteht nebenbei mit Baukästen und Tools. So entsteht mit der Zeit eine Lücke zwischen dem, was ein Unternehmen tatsächlich leistet, und dem, was online sichtbar wird. Wer dann nach einer Empfehlung den Namen googelt, bekommt nicht den Eindruck, den man eigentlich vermitteln möchte. „Viele verlassen sich darauf, dass Empfehlungen schon reichen. Dabei merken sie nicht, dass genau an diesem Punkt oft Anfragen verloren gehen“, sagt Marius Hau.

Genau hier setzt seine Arbeit an. Marius Hau entwickelte bereits mit 16 seine ersten Websites. Gemeinsam mit Christina Baier hat er früh verstanden, dass Webdesign mehr ist als reine Gestaltung. Er kümmert sich um Struktur, Aufbau und Nutzerführung, sie verantwortet Design und Umsetzung. Zusammen haben sie ein bewusst schlankes, persönliches Unternehmen aufgebaut, das Unternehmen nicht nur nach außen besser darstellt, sondern gezielt darauf ausgelegt ist, aus Interesse konkrete Anfragen entstehen zu lassen. „Uns war von Anfang an wichtig, nicht einfach Websites zu bauen, sondern etwas zu schaffen, das für unsere Kunden wirklich funktioniert“, erklärt Hau.

Warum viele Websites nicht funktionieren und was Marius Hau früh erkannt hat

Schon in den ersten Projekten, die Marius Hau für Bekannte und erste Testkunden umsetzte, fiel ihm ein Muster auf, das ihn bis heute prägt: Die meisten Websites scheitern nicht an Technik oder einzelnen Designfehlern, sondern an fehlender Klarheit. Inhalte wirken zusammengewürfelt, Botschaften bleiben unverständlich und Besucher wissen oft nicht, was genau angeboten wird oder wie der nächste Schritt aussieht. Gerade bei selbst erstellten oder über Jahre gewachsenen Websites entsteht so kein stimmiges Gesamtbild, sondern eine Ansammlung einzelner Elemente, die nicht richtig zusammenspielen. Für Außenstehende führt das schnell zu Unsicherheit statt Vertrauen. Genau in diesem Moment gehen potenzielle Anfragen verloren.

„Viele denken, das Problem liegt am Design oder an der Technik“, sagt Marius Hau. „In Wirklichkeit fehlt ofteine klare Führung für den Besucher.“ Diese Erkenntnis stammt nicht aus der Theorie, sondern aus der täglichen Arbeit mit vielen unterschiedlichen Kunden. Mit jedem Projekt wurde deutlicher, dass erfolgreiche Websites davon abhängen, wie gut sie den Nutzer abholen und zum nächsten Schritt führen. Gleichzeitig spielt das Design eine entscheidende Rolle, denn es ist der erste Eindruck, der über Vertrauen oder Absprung entscheidet. Genau hier bringt Christina Baier ihre Stärke ein und sorgt dafür, dass Struktur und Gestaltung perfekt zusammenspielen. Gemeinsam haben sie daraus einen klaren Ansatz entwickelt: Struktur, Design, Nutzerführung und Verständlichkeit greifen ineinander und werden von Anfang an zusammen gedacht.

Wie Marius Hau und Christina Baier Websites gemeinsam umsetzen

Ein großer Unterschied liegt in der Art, wie das Team rund um Marius Hau zusammenarbeiten. Statt großer Agenturstrukturen mit vielen Ansprechpartnern und langen Abstimmungen arbeiten sie bewusst in einem kleinen Team. Die Aufgaben sind klar verteilt. Er kümmert sich um Struktur, Aufbau und Nutzerführung. Sie übernimmt Design und Umsetzung bis ins Detail. So entsteht jede Website Schritt für Schritt und bleibt für den Kunden jederzeit nachvollziehbar.

„Wir haben früh gemerkt, dass kleine Teams oft schneller und direkter arbeiten“, sagt Marius Hau. „Du kannst viel besser auf den Kunden eingehen und Dinge sofort anpassen.“ Genau das ist für viele ein entscheidender Unterschied. Die Zusammenarbeit ist persönlich, unkompliziert und ohne Umwege. Kunden haben direkten Kontakt, bekommen schnelle Rückmeldungen und sehen Schritt für Schritt, wie ihre Website entsteht.

Warum eine Website allein nicht ausreicht

Marius Hau und Christina Baier schauen sich Websites nie isoliert an. Denn selbst die beste Seite bringt wenig, wenn niemand darauf kommt. „Eine Website ist das Fundament, aber ohne Traffic bleibt sie unsichtbar“, sagt Marius Hau. Genau deshalb denken sie Projekte immer einen Schritt weiter. Auf Wunsch unterstützen sie auch bei Social Media oder Content. Sie produzieren Videos direkt beim Kunden vor Ort, schneiden die Inhalte und sorgen dafür, dass die Website auch wirklich Besucher bekommt.

Viele unterschätzen genau diesen Punkt. Eine gute Website allein reicht nicht aus, wenn sie nicht gesehen wird. Erst wenn beides zusammenspielt, entsteht echte Wirkung und Ergebnisse. Genau hier liegt auch der Unterschied zu vielen größeren Agenturen. Statt einzelne Leistungen getrennt zu betrachten, entsteht bei Hau und Baier ein klarer Zusammenhang zwischen Website, Sichtbarkeit und Anfragen. Das Ergebnis sind Websites, die nicht nur gut aussehen, sondern tatsächlich genutzt werden und regelmäßig neue Kontakte bringen.

Ergebnisse aus der Praxis: Wenn Websites plötzlich anfangen zu arbeiten

Wie stark sich eine Website auf die Nachfrage auswirken kann, zeigt sich besonders deutlich in den Projekten von Marius Hau und Christina Baier. In vielen Fällen passiert die Veränderung nicht langsam, sondern ziemlich schnell. Oft schon wenige Tage nach dem Launch. Ein Beispiel ist der größte Bäderdienst in Deutschland, der zahlreiche Freibäder und Hallenbäder betreut. Die Website war veraltet und hat das Unternehmen nicht mehr richtig dargestellt. Nach dem Redesign und einem neuen Branding änderte sich das spürbar. Kurz nach dem Launch kamen die ersten Anfragen rein, heute entstehen daraus fast täglich neue Kontakte. Insgesamt haben sich die Anfragen über die Website mehr als verdoppelt.

Ähnliche Entwicklungen zeigen sich auch in anderen Projekten. Für eine Unterkanzlei von Swiss Life Select entstand ein klarer Online-Auftritt, nachdem vorher gar keine Website vorhanden war. Aktuell arbeitet das Team außerdem an der neuen Website für Kohlbecker, eines der größten Architekturunternehmen Europas. Die Ausgangssituationen sind unterschiedlich. Sobald der Online-Auftritt klar aufgebaut ist und Vertrauen schafft, kommen Anfragen deutlich verlässlicher. „Am Ende sehen wir immer wieder dasselbe Muster“, sagt Marius Hau. „Sobald der Online-Auftritt professionell ist und Vertrauen aufbaut, entstehen Anfragen oft direkt.“

Wenn Sie merken, dass Ihre Website nicht das widerspiegelt, was Ihr Unternehmen eigentlich leistet, kann ein Blick von außen helfen. Marius Hau und sein Team unterstützen dabei, den Auftritt neu auszurichten und wieder mehr Anfragen daraus zu machen.

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