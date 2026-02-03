Marius Hau

Warum kleine Teams oft bessere Websites bauen – Marius Hau über Effizienz statt überteuerter Agenturen

Trotz steigender digitaler Anforderungen behandeln viele kleine Unternehmen ihre Website noch immer als Nebensache. Veraltete Auftritte, unklare Botschaften oder schnelle DIY-Lösungen sorgen jedoch dafür, dass Vertrauen verloren geht und viele potenzielle Kunden abspringen. Der Webdesign-Experte Marius Hau zeigt mit seinem Team, wie Websites für Selbstständige und KMU effizient, persönlich und wirkungsvoll umgesetzt werden können. Welche Rolle Strategie, Prozess und Zusammenarbeit dabei spielen und warum kleinere Teams oft bessere Ergebnisse liefern als große Agenturen, zeigt dieser Beitrag.

Wer als Selbstständiger oder Unternehmen vor allem von Empfehlungen und Netzwerk lebt, vernachlässigt den eigenen Online-Auftritt häufig. Eine veraltete Website gilt als „noch funktional“, andere verzichten ganz darauf oder verlieren sich in zeitaufwendigen Selbstbau-Lösungen mit Baukästen oder Künstlicher Intelligenz. Dabei wird die Website häufig nur als notwendiger Bestandteil des Außenauftritts gesehen, nicht als aktiver Faktor für Vertrauen, Wahrnehmung und Entscheidung. Ein folgenschwerer Irrtum: Denn auch Empfehlungen führen heute fast immer zur Google-Recherche. Schwache Gestaltung, unklare Navigation oder unpassende Texte entwerten das Vertrauen innerhalb weniger Sekunden. Interessenten springen ab, Anfragen bleiben aus. „Viele unterschätzen, dass eine unprofessionelle Website nicht nur keinen Mehrwert bietet, sondern aktiv schadet. Es reicht längst nicht mehr, einfach nur präsent zu sein“, warnt Webdesign-Experte Marius Hau aus München, der gemeinsam mit Christina Baier bereits über 160 Websites für kleine bis große Unternehmen umgesetzt hat.

„Eine moderne, authentische Website ist nicht nur ein notwendiger Bestandteil, sondern der wichtigste Vertrauensanker in der digitalen Welt – deshalb setzen wir auf persönliche, schnelle und direkte Zusammenarbeit mit jedem Kunden“, fügt er hinzu. Gemeinsam mit Christina Baier arbeitet er mit einem bewusst klein gehaltenen Team, das sich auf Webdesign für Selbstständige und kleine bis große Unternehmen spezialisiert hat. Während Marius Hau Konzeption, Struktur und strategischen Aufbau verantwortet, liegt Design und Umsetzung bei Christina Baier. Der Fokus liegt klar auf Websites, die Vertrauen schaffen und messbar Anfragen generieren – branchenoffen und ohne starre Agenturprozesse. Seit dem Start hat das Team mehr als 150 Websites realisiert, vor allem für Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitenden, vereinzelt aber auch für deutlich größere Firmen. Ihr Ansatz: kurze Entscheidungswege, direkte Erreichbarkeit und eine persönliche Begleitung über den gesamten Prozess hinweg, die schneller und effizienter ist als bei klassischen Agenturen – ohne Abstriche bei Qualität oder Ergebnis macht.

Handlungsdruck: Wenn der Online-Auftritt zur Wachstumsbremse wird

Der Handlungsdruck entsteht meist nicht schleichend, sondern abrupt: Anfragen bleiben aus, der Webauftritt wirkt veraltet oder eine neue Landingpage liefert trotz geschalteter Anzeigen keine Ergebnisse. Spätestens dann wird klar, welchen Einfluss der Online-Auftritt auf Wahrnehmung, Vertrauen und Wachstum hat. „Viele Unternehmen unterschätzen, wie stark eine Website über den ersten Eindruck entscheidet und wie schnell Potenzial verloren geht, wenn dieser nicht überzeugt“, erklärt Marius Hau.

Doch auch etablierte Unternehmen reagieren, sobald die Auswirkungen auf den Vertrieb spürbar werden. „Typische Auslöser sind eine schlechte Abschlussquote, negatives Feedback oder schlicht veraltete Technik, die keinen professionellen Eindruck mehr vermittelt“, so der Experte.

Der Prozess: Wie kleine Teams gezielt und effizient Websites für den Mittelstand bauen

Von der ersten Anfrage bis zum Go-Live setzt das Team um Marius Hau und Christina Baier auf Transparenz, Tempo und persönliche Begleitung. Der Erstkontakt entsteht dabei häufig über Social Media und persönliche Empfehlungen. Nach einem kurzen Kennenlerngespräch folgt ein strukturiertes Meeting, in dem Aufbau, Design, Wettbewerb und Budget gemeinsam geklärt werden.

Die Umsetzung dauert je nach Umfang zwei bis sechs Wochen. Regelmäßige Check-up-Calls mit Screensharing machen Fortschritte sichtbar und ermöglichen schnelles Feedback. „Unsere Abstimmungen sind bewusst unkompliziert. Kurze Wege und direkte Erreichbarkeit sorgen dafür, dass Entscheidungen schnell getroffen werden und die Website Schritt für Schritt entsteht“, erklärt Marius Hau.

Auch nach dem Go-Live bleibt das Team ansprechbar. Je nach Bedarf übernehmen Marius Hau und Christina Baier die laufende Betreuung der Website oder übergeben das Projekt inklusive kurzer Einweisung an den Kunden, sodass kleinere Anpassungen selbst vorgenommen werden können. Ergänzend wird häufig organisches und bezahltes Social Media Marketing genutzt: Vor Ort produzierte Clips oder gezielte Inhalte sorgen dafür, dass die neue Website zusätzliche Reichweite erhält und die Marke weiter gestärkt wird.

Ergebnisse und Referenzen: Wie durchdachtes Webdesign tatsächlich Wirkung zeigt

Der Erfolg des Teams zeigt sich in konkreten Ergebnissen: Beim größten Bäderdienst Deutschlands führte ein Website-Relaunch nicht nur zu einem neuen Branding, sondern vor allem zu mehr als doppelt so vielen Anfragen. „Die Entwicklung war schnell spürbar und heute kommen nahezu täglich neue Kunden hinzu“, berichtet Marius Hau.

Auch für eine Kanzlei von Swiss Life Select entstand durch eine neue Website ein klares, konsistentes Markenbild, das sich laut Kundenstimme nachhaltig positiv auf das Geschäft auswirkt. Zudem arbeitet Hau aktuell an der Website eines europaweit tätigen Architekturunternehmens. Die Vielzahl erfolgreicher Projekte zeigt: Ein kleines, eingespieltes Team kann Ergebnisse liefern, die in Qualität und Wirkung mit großen Agenturen vergleichbar und oft besser sind, bei höherer Flexibilität und persönlicher Betreuung.

Fazit: Moderne Websites als Vertrauens- und Wachstumstreiber im Mittelstand

Eine Website ist heute weit mehr als eine digitale Visitenkarte. Für Selbstständige und KMU ist sie zentraler Vertrauensanker und ein planbarer Vertriebskanal zugleich. Empfehlungen und Online-Recherche müssen dabei ein stimmiges Gesamtbild ergeben, denn der erste Eindruck entscheidet direkt. Kleine, persönlich arbeitende Teams schaffen genau hier einen Vorteil: Sie entwickeln Websites, die nicht nur professionell umgesetzt sind, sondern gezielt Anfragen erzeugen und Kundenbindung stärken. „Wir glauben an kurze Wege, klare Absprachen und ehrliche Zusammenarbeit. Das macht Projekte nicht nur schneller, sondern auch besser“, fasst Marius Hau zusammen.

Sie möchten wissen, wie Ihre Website wieder Vertrauen aufbaut und gezielt Anfragen generiert? Dann vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Erstgespräch mit Marius Hau und seinem Team.

