Digitale Sichtbarkeit heute: Marius Hau erklärt, weshalb Unternehmen mit alten oder selbstgemachten Websites täglich Kunden verlieren

Viele Unternehmer, Coaches und Dienstleister spüren: Die Empfehlungen laufen noch, aber online kommt kaum etwas an. Der Grund ist oft eine Website, die selbstgemacht aussieht, technisch veraltet ist oder nicht klar zum Kontakt führt. In diesem Ratgeber zeigt Webdesign-Spezialist Marius Hau, woran solche Seiten scheitern und welche einfachen Schritte sofort mehr Anfragen bringen.

Es läuft irgendwie – so fühlt es sich zumindest an. In zahlreichen Betrieben herrscht ein solides Tagesgeschäft, neue Kunden kommen gelegentlich dazu und das Empfehlungsgeschäft funktioniert zuverlässig. Die eigene Website? Sie existiert seit Jahren, wirkt „ganz okay“ und wird eher als notwendige Pflicht gesehen, statt als aktives Instrument für den Erstkontakt mit Interessenten. Man arrangiert sich mit vorgefertigten Designs, schnellen Baukästen oder den verheißungsvollen Versprechen von KI-Tools: „Ein paar Klicks, und du bist online.“ Im Alltag bleibt kaum Raum für die eigene Website – also bleibt die Website, wie sie ist. Doch dieser Eindruck trügt. Nutzer stoßen auf altbackenes Design, umständliche Formulare oder Texte, die sich anfühlen wie schnell heruntergeschriebene Word-Dokumente. Viele Unternehmen spüren das Unbehagen zwar, handeln aber nicht, solange die Empfehlungen noch funktionieren. „Genau in dieser Komfortzone beginnt das eigentliche Problem“, erklärt Marius Hau, Experte für Webdesign.

Der Absturz kündigt sich leise an. Weiterempfohlene Interessenten googeln den Unternehmensnamen und landen auf einer Website, die nicht hält, was die Empfehlung versprochen hat. Oft zeigt sie das Unternehmen sogar deutlich schlechter, als es tatsächlich ist. Veraltetes Design, unklare Struktur und schwer auffindbare Formulare schaffen Distanz statt Vertrauen. Die Kontaktkette reißt ab, bevor sie beginnt. „Viele Unternehmen merken erst dann, wie fatal eine veraltete oder lieblose Website wirken kann, wenn selbst Empfehlungen auf der Kontaktstrecke bleiben“, sagt Marius Hau. Gemeinsam mit Christina Baier begleitet er Unternehmen bei der Modernisierung ihres Auftritts, direkt, persönlich und ohne starre Abläufe einer Agentur. Hau entwickelt Struktur und Konzept, Baier verantwortet Design und Umsetzung. Allein 2025 haben sie mehr als 120 Projekte unterschiedlichster Branchen umgesetzt. Gerade deshalb lohnt sich ein genauer Blick darauf, warum viele ältere Websites heute kaum noch wirken und an welchen Stellen sie Besucher verlieren.

Die häufigsten Schwachstellen veralteter oder selbstgebauter Websites

Wer verstehen will, warum viele ältere Websites heute kaum noch wirken, muss genauer hinschauen. Häufig folgen sie Strukturen, die in einer schnelllebigen Welt schlicht nicht mehr funktionieren. Menschen erwarten eine klare Botschaft, Orientierung in den ersten Sekunden und eine Seite, die sie intuitiv durch das Angebot führt. Fehlt das, entsteht schnell der Eindruck: „Hier bin ich nicht richtig.“

Ein häufiger Stolperstein liegt in den Texten. Viele Formulierungen bleiben oberflächlich oder klingen wie Vorlagen und vermitteln weder echten Nutzen noch greifbare Aussagen. Besucher erfahren nicht sofort, für wen ein Angebot gedacht ist und warum es relevant sein soll. Auch der Aufbau wirkt oft unruhig: Inhalte stehen nicht in einer Reihenfolge, die logisch durch das Angebot führt. „Eine Website braucht Klarheit und Führung. Ohne beides entsteht kein Vertrauen“, sagt Marius Hau. Dazu kommen technische Faktoren, die im Hintergrund wirken: langsame Ladezeiten, schwache mobile Darstellungen oder unklare Navigationen sorgen dafür, dass Besucher früh wieder abspringen. Besonders entscheidend ist der fehlende Social Proof. Ohne Referenzen oder Beispiele aus der Praxis bleibt der erste Eindruck blass – Besucher müssen leider glauben, statt sehen zu können.

All das zeigt: Es ist selten ein einzelner Fehler, der eine Seite ausbremst. Meist sind es mehrere Details, die sich gegenseitig verstärken. Genau deshalb braucht es im nächsten Schritt einen klaren Plan, der Struktur, Inhalte und Wirkung wieder zusammenführt.

Die wichtigsten Stellschrauben für mehr Wirkung

Nach der Analyse stellt sich vor allem eine Frage: Wo setzt man am besten an, um den Auftritt Schritt für Schritt zu stärken? Marius Hau beginnt seine Projekte häufig mit einfachen, aber wirkungsvollen Stellschrauben, die schnell spürbare Verbesserungen bringen. Dazu gehört vor allem eine klare Botschaft im oberen Seitenbereich. Besucher müssen in wenigen Sekunden erkennen, was ein Unternehmen anbietet und warum es relevant ist.

Ebenso wichtig sind sichtbare Kontaktpunkte. Ein gut platzierter Button oder ein leicht zugängliches Formular senkt die Hürde für eine Anfrage und führt Nutzer ohne Umwege zum nächsten Schritt. Auch die Texte verdienen Aufmerksamkeit: KI kann unterstützen, ersetzt aber keine klare, menschliche Sprache. Formulierungen sollten konkret sein und verständlich zeigen, welchen Vorteil ein Angebot bietet. Bewertungen, Kundenstimmen, Beispiele oder Logos schaffen zusätzliches Vertrauen, gerade bei Erstkontakten.

Natürlich hilft es auch, das Design aufzuräumen: ein ruhiges Farbschema, lesbare Schriften und klare Abstände vermitteln Professionalität und Struktur. „Oft reichen schon wenige gezielte Anpassungen, damit eine Website wieder spürbar besser funktioniert“, sagt Hau. Diese Schritte bilden das Fundament. Sie reduzieren Absprünge und zeigen, dass Wirkung auch mit überschaubarem Aufwand zurückkehren kann. Gleichzeitig wird deutlich, wo einfache Korrekturen an ihre Grenzen stoßen. Soll die Website dauerhaft tragen, braucht es einen klaren Rahmen, der Struktur, Inhalte und Gestaltung zu einem stimmigen Ganzen verbindet.

Wie ein moderner Relaunch aussieht

Ein professioneller Neustart schafft langfristige Stabilität und schließt die Lücke zwischen schnellen Verbesserungen und einem durchdachten Gesamtauftritt. Wenn kleine Anpassungen nicht mehr ausreichen, lohnt sich ein systematischer Relaunch. Marius Hau und sein Team setzen dabei auf einen klaren und unkomplizierten Prozess. Ein kurzes Kennenlernen klärt Ziele, Stil und Erwartungen, bevor ein Konzept entsteht, das Struktur, Inhalte und Gestaltung sinnvoll verbindet. „Eine Website braucht eine Linie, die sich von Anfang bis Ende durchzieht“, sagt der Webexperte.

Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung. Entwürfe werden gemeinsam besprochen, Texte präzise formuliert und das Design Schritt für Schritt verfeinert, bis alles stimmig wirkt. Kleine Websites lassen sich in wenigen Tagen umsetzen, größere Projekte erfordern meist ein paar Wochen. Nach dem Start bleibt Raum für Feinschliff und regelmäßige Abstimmung, sodass der Auftritt nicht wieder veraltet, sondern dauerhaft Wirkung entfaltet.

Wenn die Website endlich mitarbeitet

Eine moderne Website funktioniert wie ein Vertriebsmitarbeiter, der jederzeit erreichbar ist und Besucher direkt zum Kontakt führt. Interessenten, die den Unternehmensnamen googeln, landen auf einem Auftritt, der das bestätigt, was ihnen jemand empfohlen hat, und nicht das Gegenteil. Viele Unternehmen erleben nach einem Relaunch, wie deutlich dieser Effekt spürbar wird: Empfehlungen greifen endlich wieder, die Zahl der Anfragen steigt und die Außenwahrnehmung passt zu dem, was intern täglich geleistet wird. „Eine moderne Website schafft Klarheit“, sagt Marius Hau. „Und Klarheit ist der stärkste Faktor für Vertrauen.“

Mit einer soliden Grundlage wird Wachstum planbarer und weniger abhängig von Zufällen. Website, Social Media und Empfehlungen verzahnen sich sinnvoll, statt isoliert nebeneinanderzustehen. Die digitale Präsenz zeigt das Unternehmen so, wie es ist: professionell, verlässlich und erreichbar. Und genau daraus entsteht ein klarer Vorteil: Wer seine Website konsequent weiterentwickelt und strategisch neu aufsetzt, schafft einen Auftritt, der nicht nur modern wirkt, sondern Tag für Tag zur Kunden- und Mitarbeitergewinnung beiträgt. Auf Wunsch übernehmen die Experten anschließend auch den Social-Media-Auftritt – damit alles aus einem Guss entsteht und das Unternehmen dauerhaft sichtbar bleibt.

Sie möchten, dass Ihre Website wieder Vertrauen aufbaut, Empfehlungen verstärkt und planbar neue Anfragen bringt – ohne sich selbst durch Baukästen, Technik und endlose Überarbeitungen kämpfen zu müssen? Dann melden Sie sich bei Marius Hau und fragen Sie 3 individuelle Versionen Ihrer Website an.

