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Start-up Incubator im NOI Techpark: Wo aus drei Ideen ein Kreislauf entsteht

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Bozen (ots)

Drei Start-ups, eine gemeinsame Lösung: Kinsect, Reploid und Solos zeigen, wie aus Vernetzung konkrete Innovation entsteht. Der NOI Techpark in Bozen schafft die Verbindungen.

Wie lassen sich Fische züchten, ohne dafür Fischmehl als Proteinquelle einzusetzen? Und wie können gleichzeitig Reststoffe aus der Lebensmittelproduktion sinnvoll verwertet werden? Drei Start-ups aus dem NOI Techpark in Bozen haben darauf gemeinsam eine Antwort gefunden: mit der Schwarzen Soldatenfliege. Ihre Larven verwandeln Lebensmittelnebenprodukte in hochwertiges Insektenprotein, das anschließend als nachhaltiges Futtermittel in der Fischzucht eingesetzt wird. Dank des nährstoffreichen Wassers aus der Fischzucht gedeihen im Aquaponik-Anbau Kräuter und Salat.

Entstanden ist die Kooperation zwischen dem italienischen Start-up Kinsect, dem österreichischen Scale-up Reploid und dem Südtiroler Start-up Solos im Netzwerk des NOI Techpark. „Wir arbeiten sehr eng mit unseren Start-ups zusammen, kennen ihre Geschäftsmodelle, Technologien und Herausforderungen. Deshalb sehen wir früh, wo eine Kooperation wirklich Mehrwert schaffen könnte“, erklärt Sonja Tetter vom Team des Start-up Incubators.Sie hat die Zusammenarbeit initiiert und von Beginn an begleitet.

Drei Kompetenzen für einen Kreislauf

Jedes der drei Unternehmen bringt einen anderen Baustein ein. Kinsect entwickelt Technologien für die industrielle Zucht der Schwarzen Soldatenfliege und stellt Eier und Junglarven bereit. Reploid setzt auf modulare „ReFarmUnits“, in denen Larven mit regionalen Lebensmittelnebenprodukten wie Apfeltrester, Kartoffelschalen oder Altbrot gefüttert werden. Daraus entstehen Insektenprotein und -fett für Futtermittel sowie organischer Dünger.

Solos schließt den Kreislauf. Das Südtiroler Start-up betreibt in Tramin Aquaponik und verbindet Fischzucht mit dem Anbau von Salat und Kräutern. Das Wasser aus den Fischbecken liefert den Pflanzen Nährstoffe, die Pflanzen reinigen wiederum das Wasser. Eine offene Frage war das Fischfutter: Das Team von Solos war auf der Suche nach einer nachhaltigen Alternative zu Fischölen und Fischmehl – und fand diese in Form der proteinreichen Larven von Reploid und Kinsect.

So entstand ein System, das veranschaulicht, was Kreislaufwirtschaft konkret bedeuten und leisten kann: Regionale Reststoffe werden zur Ressource, daraus entsteht Protein für die Fischzucht – und Nebenprodukte können wiederum als Dünger genutzt werden.

Ein Ökosystem, das Verbindungen schafft

Genau solche Kooperationen gehören zum Konzept des Start-up Incubator im NOI Techpark. Als „All-in-one“-Anlaufstelle begleitet er Gründungsteams von der Idee bis zum Scale-up und verbindet sie mit Forschungsinstituten, Universität, Unternehmen und Stakeholdern. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Labore und Werkstätten des NOI Techpark zu nutzen, in denen Technologien entwickelt und getestet werden können.

„Im NOI Techpark konnten diese Synergien organisch entstehen. Dank der Zusammenarbeit im selben Ökosystem konnten wir schnell Vertrauen zueinander aufbauen“, sagt Giacomo Benassi, CEO von Kinsect.

Auch für internationale Start-ups ist dieses Netzwerk interessant: Reploid hat das Acceleration & Scale-up-Programm unterstützend für seine Expansion nach Italien gewählt. Die Lage zwischen Österreich und Mailand und der direkte Zugang zu potenziellen Partnerunternehmen und Kundschaft waren dafür ausschlaggebend. Der Start-up Incubator fungiert auch als Brücke zwischen dem italienischen und deutschsprachigen Innovationsraum.

Im Rahmen des Herbst-Batch nimmt der Start-up Incubator im NOI Techpark wieder neue Teams auf. Bewerbungen sind bis 5. Oktober 2026 möglich. Details zu den Programmen und zur Bewerbung gibt’s hier: https://noi.bz.it/de/fuer-start-ups.

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