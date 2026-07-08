EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

EDEKA und HYROX starten gemeinsame Partnerschaft: EDEKA wird offizieller Frischepartner von HYROX in Deutschland

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Hamburg (ots)

EDEKA ist bei allen deutschen HYROX-Rennen als nationaler Partner vor Ort

Offizieller Namensgeber des EDEKA HYROX Düsseldorf

Versorgung der Athlet:innen in der 'Finisher-Zone' sowie Aktionen und kulinarische Highlights im Rahmen der Events

EDEKA baut sein Sport-Engagement weiter aus und ist ab sofort offizieller Frischepartner von HYROX in Deutschland. Im Rahmen der Partnerschaft begleitet EDEKA alle deutschen Rennen des internationalen Wettkampfformats. Vor Ort versorgt EDEKA die Athlet:innen in der 'Finisher-Zone' mit frischen Lebensmitteln und bietet den Besucher:innen kulinarische Highlights. Darüber hinaus aktiviert EDEKA die Partnerschaft über die digitalen Kanäle sowie am POS durch Gewinnspiele und exklusive Angebote.

"Mit EDEKA als unserem offiziellen Frischepartner in Deutschland schaffen wir eine Partnerschaft, die über den Wettkampftag hinausgeht. Eine bewusste und ausgewogene Ernährung ist ein zentraler Bestandteil für die Vorbereitung, Leistungsfähigkeit und Regeneration. Wir freuen uns darauf, gemeinsam innovative Aktivierungen umzusetzen und unserer Community einen echten Mehrwert zu bieten", sagt HYROX-Gründer und Chief Marketing Officer Moritz Fürste.

"Mit HYROX erweitern wir unser Sport-Engagement um ein wachstumsstarkes Format, das immer mehr Menschen erreicht und begeistert. Ob ambitionierte Athletinnen und Athleten oder fitnessbegeisterte Hobbysportlerinnen und -sportler - sie alle verbindet der Anspruch, aktiv zu leben und sich bewusst zu ernähren. Denn eine ausgewogene Ernährung ist die Grundlage für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Longevity. Genau hier bringen wir unsere Ernährungskompetenz ein - vor Ort am Wettkampftag und jeden Tag in unseren Märkten", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Starke Präsenz bei allen deutschen Rennen

Als offizieller Frischepartner ist EDEKA bei allen deutschen Rennen präsent und bringt viel Kompetenz rund um das Thema ausgewogene Ernährung direkt im Eventumfeld ein. In der 'Finisher-Zone' erhalten Athlet:innen nach dem Zieleinlauf frisches Obst wie Bananen und Äpfel zur Stärkung. Zudem wird EDEKA im Veranstaltungsbereich mit verschiedenen Aktionen sichtbar und bietet Besucher:innen kulinarische Highlights direkt vor Ort.

Auch über die Events hinaus wird die Partnerschaft erlebbar: Über die Online-Kanäle von EDEKA sind Gewinnspiele mit begehrten Startplätzen und Tickets für Zuschauer:innen geplant - eine besondere Chance für die HYROX-Community, da diese in der Regel bereits kurz nach Verkaufsstart ausverkauft sind. Ergänzend sorgen Aktivierungen am POS und weitere Maßnahmen für ganzjährige Berührungspunkte.

Wachstumsstarke Sportart mit breiter Zielgruppenansprache

HYROX, the world series of fitness racing, zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und hat seinen Ursprung in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg. Das Format verbindet funktionelle Fitness mit Laufeinheiten und richtet sich sowohl an Profis als auch an fitnessbegeisterte Hobbysportler:innen. Für EDEKA ist die Partnerschaft damit ein idealer Anknüpfungspunkt, um eine breite und aktive Zielgruppe zu erreichen.

"EDEKA HYROX Düsseldorf" als Highlight der Partnerschaft

Ein Höhepunkt der Zusammenarbeit ist der "EDEKA HYROX Düsseldorf", der vom 11. bis 15. November 2026 stattfindet. Hier tritt EDEKA als offizieller Namensgeber auf und erhält damit eine besonders hohe Sichtbarkeit während der gesamten Veranstaltung. Geplant ist eine große Aktivierungsfläche mit verschiedenen Aktionen und kulinarischen Angeboten.

Über HYROX

HYROX ist der globale Sport des Fitness Racing und ein Ökosystem aus Events, Training und Coaching, das auf Leistung, Teilhabe und Community aufgebaut ist. Durch die Kombination aus 8 x 1 km Laufstrecken und 8 funktionellen Workout-Stationen hat HYROX ein standardisiertes Wettkampfformat geschaffen, bei dem Profiathlet:innen und Hobbyathlet:innen im selben Event gegeneinander antreten. HYROX wurde 2017 in Deutschland gegründet und veranstaltet heute Rennen in mehr als 30 Ländern weltweit. Darüber hinaus umfasst das Ökosystem HYROX 365 Trainingsclubs und Trainingsprogramme, HYROX YoungStars, den professionellen Wettkampf ELITE 15 sowie HYROX Experiences.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

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