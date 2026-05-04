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Das Potenzial offener Daten im Fokus

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Bozen (ots)

Open Data Hub Day am 15. Mai im NOI Techpark in Bozen zeigt Praxisbei-spiele und neue digitale Lösungen.

Bozen/Südtirol – Wie lassen sich offene Daten so aufbereiten, verknüpfen und bereitstellen, dass daraus konkrete digitale Anwendungen entstehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Open Data Hub Day 2026, der am 15. Mai 2026 im NOI Techpark in Bozen stattfindet. Die Veranstaltung bringt Unternehmen, Entwicklerinnen und Entwickler, Forschungseinrichtungen, öffentliche Verwaltungen und Technologiepartner zusammen und zeigt anhand konkreter Projekte, wie offene Daten in Bereichen wie Mobilität, Tourismus, Smart City und Künstlicher Intelligenz genutzt werden können.

Im Mittelpunkt steht der Open Data Hub, eine offene Datenplattform, die Daten aus unterschiedlichen Quellen zugänglich und über standardisierte Schnittstellen für digitale Anwendungen nutzbar macht. Der Open Data Hub Day zeigt, wie aus offenen, qualitativ hochwertigen und interoperablen Daten neue Services entstehen – etwa für multimodale Mobilität, Tourismusmanagement, kommunale Infrastrukturen, KI-basierte Anwendungen oder den geregelten Datenaustausch zwischen Organisationen.

Ein Schwerpunkt liegt auf praxisnahen Anwendungen aus der Mobilität. Gemeinsam mit dem Unternehmen Ithel wurde im Open Data Hub beispielsweise ein Prognosemodell entwickelt, das auf Basis von Kameradaten die Auslastung von Parkplätzen vorhersagt. Gemeinden können diese Informationen nutzen, um Parkflächen effizienter zu verwalten und Maßnahmen wie Zufahrtsregelungen gezielter einzusetzen. Ein weiteres Beispiel betrifft die Verknüpfung von Fahrrad und öffentlichem Nahverkehr: In Zusammenarbeit mit der STA – Südtiroler Transportstrukturen AG werden Daten genutzt, um über die App südtirolmobil Fahrplanauskunft, Ticketing und sichere Fahrradabstellplätze miteinander zu verbinden. Echtzeitdaten zeigen dabei, wo freie Stellplätze verfügbar sind.

Neben solchen anschaulichen Praxisbeispielen spiegelt das Programm des Open Data Hub Day 2026 die komplette Bandbreite des Potenzials offener Daten wider. Nach Updates zum Open Data Hub und Beiträgen zu Open-Source-Routing, touristischen Besucherströmen und offenen Daten im Kulturtourismus folgen parallele Tracks zu Mobility, Open Data Hub Core, Building, AI und Data Spaces.

„Der Open Data Hub Day bringt Menschen zusammen, die mit offenen Daten konkrete Lösungen für gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen entwickeln“, sagt Patrick Ohnewein, Chief Digital Officer im NOI Techpark. „Die Veranstaltung zeigt, wie aus offenen und qualitativ hochwertigen Daten Anwendungen entstehen, die Innovation in Bereichen wie Mobilität, Tourismus, Forschung und öffentlicher Verwaltung ermöglichen.“

Der Open Data Hub Day findet bereits zum sechsten Mal statt. Ziel ist es, den Austausch zwischen Technologieanbietern, Forschung, öffentlicher Verwaltung und Unternehmen zu fördern und konkrete Anwendungsfälle sichtbar zu machen. Eingeladen sind Fachleute aus Softwareentwicklung, Datenmanagement, Mobilität, Tourismus, KI, Smart City, Forschung und öffentlicher Verwaltung sowie alle, die sich mit offenen Daten und digitalen Infrastrukturen beschäftigen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter opendatahub.com.

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