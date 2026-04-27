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De la concurrence à la coopération : le projet Interreg Business Twin favorise la collaboration économique

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Karlsruhe (ots)

Le projet Interreg Business Twin encourage la coopération économique dans la région transfrontalière franco-germano-suisse du Rhin supérieur. Grâce au réseautage, à la sensibilisation et à des partenariats structurés, de nouveaux potentiels d'innovation émergent pour les entreprises régionales.

La région économique du Rhin supérieur compte parmi les espaces transfrontaliers les plus performants d'Europe. Pourtant, de nombreux potentiels de coopération transfrontalière entre entreprises allemandes, françaises et suisses restent encore inexploités. C'est là qu'intervient le projet Interreg Business Twin : il encourage de manière systématique les coopérations entre entreprises des trois pays et renforce ainsi les échanges économiques dans la région. Le partenaire chef de file du projet est la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Karlsruhe.

Des partenariats stratégiques comme moteur d'innovation et d'accès aux marchés

L'objectif de Business Twin est de stimuler l'innovation, d'ouvrir de nouveaux marchés et de renforcer durablement la compétitivité de la région. Un élément clé du projet est la création d'un réseau de " jumeaux d'entreprise ". Il s'agit de partenariats stratégiques entre des entreprises d'Allemagne, de France et de Suisse, qui se complètent sur le plan technique et échangent leurs connaissances sur les conditions de marché, les cadres juridiques et les pratiques commerciales. L'accent est mis sur une coopération durable, la confiance mutuelle et des projets économiques concrets.

Business Twin s'adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'aux grandes entreprises de différents secteurs dans la région du Rhin supérieur.

De la sensibilisation à la coopération concrète

L'approche du projet suit un processus structuré : dans un premier temps, des campagnes de sensibilisation informent les entreprises des opportunités de la coopération transfrontalière. Ensuite, l'équipe du projet identifie des partenaires adaptés et accompagne la mise en place de coopérations bilatérales. En complément, des cadres juridiques et organisationnels pour la collaboration sont développés. Des événements de réseautage et des formats d'échange aident les partenaires à initier et à développer des projets communs.

Un financement européen pour le développement transfrontalier

Le programme Interreg est un instrument central de la politique de cohésion de l'Union européenne. Il vise à réduire les disparités régionales et à promouvoir des solutions communes aux défis transfrontaliers. Soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER), il contribue à une Europe plus verte, plus intelligente, mieux connectée et plus sociale. Les projets bénéficient de financements européens importants. Tandis que les organisations participantes assurent un cofinancement, l'aide de l'UE peut couvrir jusqu'à 80 % des coûts totaux.

À propos du projet

Le projet " EUconomy - Partnerships4Prosperity " présente, sous forme de contenus multimédias diffusés sur une période de douze mois, des initiatives de l'UE en Allemagne ainsi que dans les pays voisins : Autriche, Pologne, République tchèque, Danemark et France. Les contenus abordent des thématiques clés telles que l'économie, l'innovation, la durabilité, la formation professionnelle et la transformation numérique, et sont mis gratuitement à disposition des médias.

Le projet " EUconomy - Partnerships4Prosperity " bénéficie d'un financement de la Commission européenne.

Publications " prêtes à publier " pour les réseaux sociaux

Pour votre couverture du projet Business Twin, nous mettons à votre disposition, en plus de vidéos et d'images, des publications prêtes à l'emploi pour les réseaux sociaux. Vous pouvez ainsi publier des contenus rapidement, facilement et directement sur vos canaux.

Post 1 :

La coopération plutôt que la concurrence !

Le projet Interreg " Business Twin " réunit des entreprises d'Allemagne, de France et de Suisse - pour plus d'innovation et de nouvelles opportunités de marché communes dans la région du Rhin supérieur.

Objectif : des partenariats solides, de nouvelles idées et une croissance durable dans la région transfrontalière.

En savoir plus : (lien vers la vidéo)

Post 2 :

Réussir au-delà des frontières

Avec " Business Twin ", des partenariats ciblés se créent entre entreprises dans la région des trois frontières. Grâce au réseautage, aux échanges et à un accompagnement structuré, les contacts deviennent des coopérations concrètes.

Focus particulier : les petites et moyennes entreprises (PME).

(lien vers la vidéo)

Post 3 :

Un financement européen efficace

Le projet Interreg " Business Twin " montre comment fonctionne concrètement la coopération européenne : le financement de l'UE permet de nouvelles coopérations et renforce l'économie du Rhin supérieur.

Une contribution à une Europe connectée et innovante.

(lien vers la vidéo)

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